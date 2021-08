RESULTS: Emerald Mountain Epic

Saturday, Aug. 7

50-mile solo MTB: 1. Tanner Visnick 3:58.28. 2. Justin Sotdorus 4:19.59. 3. Nathaniel Vacura 4:20.3. 4. Samuel Dolzani 4:20.41. 5. Macky Franklin 4:21:44. 6. Kenneth O’Donnell 4:22.15. 7. John Osguthorpe 4:30.49. 8. Michael Hand 4:33.01. 9. Taylor Shelden 4:33.19. 10. George Green 4:33.32. 11. Ian Caragol 4:33.39. 12. Clara Honsinger 4:34.08. 13. Scott Leonard 4:34.19. 14. David Ross 4:34.4. 15. Mitch Westall 4:37.12. 16. Casey Griesemer 4:37.31. 17. Kevin Jacobi 4:39. 18. Crystal Anthony 4:40.39. 19. Beau Cahill 4:41.31. 20. Neil Bezdek 4:42.10. 21. Finn Leahy 4:43.26. 22. Madigan Munro 4:44.21. 23. Ben Glassmeyer 4:45.05. 24. James Hall 4:45.24. 25. Casey Homuth 4:45.43. 26. Thomas Spannring 4:47. 27. Michael Smith 4:47. 3. 28. Blane Maddox 4:49.02. 29. Patryk Matecki 4:51.44. 30. Mark Egge 4:52.58. 31. Byron Pittam 4:53.36. 32. Jason Grubb 4:54.26. 33. Roy Hobbs 4:55. 34. Scot Stucky 4:55.11. 35. Russ Patterson 4:56.31. 36. Jeff Allison 4:58.06. 37. Andrew Biglow 4:58.2. 38. Blake Roeber 4:59.42. 39. Mark Torres 5:00.27. 40. Josh Hallock 5:07.36. 41. Tim Hoppin 5:08.04. 42. Rea Kolbl 5:08.24. 43. Jack Morgan 5:09.36. 44. Mike Rosser 5:10.56. 45. Nicole Tittonsor 5:11.08. 46. Craig Babiarz 5:12.04. 47. Niko Skievaski 5:12.51. 48. Eddie Rogers 5:13.36. 49. Alisha Schiefley 5:14. 50. Aden Berry 5:16.54. 51. Richard Jara 5:18.34. 52. Patrick Nagle 5:18.41. 53. Jason Blair 5:18.47. 54. Carlos Vulgamott 5:19.48. 55. Matt Chong 5:20.30. 56. Eric Coe 5:21.12. 57. John Rauen 5:21.27. 58. Karl Mikkelson 5:23.19. 59. Timothy Visich 5:23.34. 60. Sarah Horen 5:23.48. 61. Anthony Wilhelm 5:24.23. 62. Sctt Tanner 5:28.05. 63. Andrew Smith 5:28.39. 64. Kevin Hendrickson 5:29.54. 65. Casey Hill 5:29.55. 66. Ryan Bennett 5:31.05. 67. Sparky Moir Sears 5:31.31. 68. Colin Miller 5:32.51. 69. Brad Johnson 5:33.07. 70. Erin Kelly 5:33.49. 71. Brittany Spangler 5:34.31. 72. Bart Davidson 5:36.09. 73. David Schell 5:36.3. 74. Logan Connell 5:36.45. 75. Ashlie Angel 5:37.22. 76. Christopher Whelchel 5:39.37. 77. Taylor Rutt 5:40.35. 78. Graham Muir 5:43.4. 79. Tony McKendrick 5:43.43. 80. Matt Dawley 5:44.38. 81. Carey Bell 5:45.11. 82. Patrick McClary 5:46.35. 83. Celeste Cannon 5:46.5. 84. David Whelan 5:48.46. 85. Brandon Hall 5:51.31. 86. Robert Cuthbert 5:51.35. 87. Kris Brubaker 5:52.17. 88. Jason Smith 5:53.02. 89. Pete Erslev 5:54.26. 90. Christine Jeffrey 5:54.28. 91. PJ Wharton 5:54.36. 92. Kyle Griffith 5:57.19. 93. Erika Boren 5:57.35. 94. Colin Vito 5:58.47. 95. Emily Bryant 5:58.57. 96. John Linn 5:59.49. 97. Trever Townsend 5:59.49. 98. Adam Ternan 6:00.13. 99. Greg Lucas 6:00.24. 100. Eric Begin 6:01.02. 101. Roman Steis 6:01.38. 102. Jon Reid 6:02.5. 103. Kelly McGrew 6:03.07. 104. Rick Melzer 6:05.01. 105. Eric Ghazal 6:06.28. 106. James Seibert 6:06.35. 107. Anna Kelso 6:06.53. 108. Liles Lipe 6:07.13. 109. James Schulz 6:07.57. 110. Patrick Bohler 6:08.55. 111. Pete Tomitsch 6:08.55. 112. Mark Lyle 6:10.59. 113. Ryan Ludtke 6:11.32. 114. Sarah Glassmeyer 6:14.22. 115. William Flower 6:14.25. 116. Michael Berning 6:15.02. 117. Mitch Sturdivant 6:15.11. 118. Margaret McParland 6:16.03. 119. Mike Lesser 6:16.12. 120. Jon Winkler 6:16.5. 121. Quinn Stauffer 6:16.51. 122. Bill Nagel 6:16.59. 123. Melissa Byrd 6:18.01. 124. Kaylor Peratt 6:20.4. 125. James Logan 6:21.55. 126. James Spitler 6:21.56. 127. Craig Swadburg 6:25.42. 128. Jonathan Bauer 6:25.52. 129. Jeff Graves 6:25.52. 130. Kody Malmborg 6:26.51. 131. Dylan Erhart 6:27.1. 132. Dan Mogen 6:28.36. 133. Terra Beaton 6:30.12. 134. Jessica Lehman 6:30.40. 135. Paul Saffell 6:31.4. 136. Julie Rosser 6:34.27. 137. Michelle Oberndorf 6:35.21. 138. Garrett Danielson 6:35.36. 139. Dexter Steis 6:36.57. 140. Jamie Letson 6:38.02. 141. Michael Sparks 6:38.38. 142. Shelby Lee 6:39.25. 143. Brad Buikema 6:40.18. 144. Errin Vito 6:40.18. 145. Eileen Saunders 6:45.04. 146. Jed Deorsay 6:45.34. 147. Tanya Walker 6:50.56. 148. Neal Bambha 6:51. 149. Kristin Reffett 6:51.45. 150. Kevin Bogard 6:51.59. 151. Kevin Bogard 6:51.59. 152. Mark Anderson 6:52.3. 153. Gabe Green 6:53.24. 154. Rebecca Batizy 6:54.18. 155. Ashley Miller 6:54.19. 156. Greg Wasson 6:54.49. 157. Matt Hundemer 6:57.32. 158. Mark Potter 7:00.43. 159. Ken Patrick 7:03.31. 160. Jay Spader 7:04.4. 161. Brian McGovern 7:05.32. 162. Ryan Theret 7:11.45. 163. Evan Baron 7:16.42. 164. Jake Niemann 7:21.32. 165. Dan Kruse 7:22.39. 166. Tyler Schwirtz 7:22.39. 167. Weston Patrick 7:24.54. 168. David Kottcamp 7:26.59. 169. Donald Wegener 7:27.07. 170. Tyler Philpot 7:28.18. 171. Eric Downing 7:28.3. 172. Ty Cottrill 7:31.32. 173. Kevin Carpenter 7:32.05. 174. John Gillian 7:34.44. 175. Kristyn Wade 7:37.54. 176. Lieko Earle 7:41.2. 177. Brian Walsh 7:44.04. 178. Michael Rouse 8:06.35. 179. Annmarie Blodgett 8:11.18. 180. Jeremy Robinette 8:21.57.

Duo MTB Relay

Co-ed: 1. Team G 4:37.5. 2. Cycle Effect 5:08.52. 3. Barkeritas 5:10.09. 4. Nachosaurus 5:10.11. 5. Latte 5:13.03. 6. Whoaes Idea Was This? 5:14.24. 7. Tiger Sting 5:29.25. 8. Dynamite Daugherbaums 5:38.01. 9. Orig 5:41.53. 10. Losing Steam 5:43.52. 11. Feyen 5:48.17. 12. Moons Over My Chamois 5:56. 13. Cheidi 5:56.18. 14. Green Mountain HS MTB 6:01.56. 15. TNT 6:04.24. 16. Tortoise and Hare P/B Wild Health 6:07.25. 17. Tokyo Joe’s Team Szabo 6:10.52. 18. Bulldog Bikers 6:13.02. 19. Baldlizwin 6:18.39. 20. Alpine Purple Gang 3 6:25.18. 21. Dadalorian and the Child 6:31.22. 22. Lubed Chain Slippery Frame 6:33.22. 23. Almost Hitched 6:48.26. 24. Monroe 6:53.05. 25. ET and Elliott 6:57.04. 26. Big Blue Bus Bikers 6:58.45. 27. JAM 6:59.16. 28. Stefernators 7:00.11. 29. Speed is Relative 7:00.24. 30. Fishead 7:03.44. 31. Redemption 7:09.39. 32. Guntorads 7:15.17. 33. Wheels of Justice 7:18.35. 34. Vantastic Duo 7:32.39. 35. We Like Big Bowls 7:33.01. 36. Baccary 7:34.44. 37. Tokyo Joe’s Team Szabo Kids 7:43.41. 38. K&K 8:03.28. 39. 39. Hagney 2 8:07.23. 40. Alpine Purple Gang 2 8:12.4. 41. Alpine Purple Gang 1 8:12.49. 42. Camp Thunderhead Athletics 8:17.3.

Inclusive: 1. Slow Spokes 7:03.23.

Men: 1. Ciclismo Racing 4:10.35. 2. Beanerschnitzels 4:22.13. 3. McFather/Son Duo 4:29.28. 4. Old RMR Guys 4:32.34. 5. Good Memories Videography 4:#3.52. 6. Metcalf Nelson 4:35.10. 7. O’Connell 4:35.49. 8. Hup Hup 4:42.13. 9. Downshift 4:45.16. 10. HRJCCoaches 4:49.04. 11. 2 High’s 4:52.37. 12. George Brett’s Crab Legs 4:55.43. 13. Kids Against Maturity 4:56.31. 14. Hell’s Satans 4:57.5. 15. Crazy Road Lizards 4:58.24. 16. Honeysauce N Applecomb 5:05.01. 17. Slow Dads 5:08.42. 18. Neal & Ryan 5:12.20. 19. Cyborg Sloth 5:16.53. 20. Pitter Patter 5:18.22. 21. Two Brothers 5:19.53. 22. Sunny Times 5:21.24. 23. Mal÷RT Face5:24:35. 24. Slow Cookers 5:25.55. 25. Port Nite 5:26.05. 26. Robinson/Peterson 5:27.12. 27. Toms 5:27.2. 28. Young Bloods 5:29.31. 29. Colorado Connection 5:31.14. 30. Cirque de Sore Legs 5:31.59. 31. I Just Turned 40 and Feel F$$cking Great 5:32.08. 32. Spearfish 5:32.38. 33. David 5:33.5. 34. Ball-der Dash 5:36.4. 35. FX 5:38.03. 36. SMCD LTD 5:38.33. 37. Just Two Dudes 5:41.22. 38. Manic Foco Men 5:42.11. 39. Granny Gear Gang 5:42.26. 40. Hale 5:44.24. 41. M&M 5:44.48. 42. Keystoners 5:45.48. 43. Bolt-Kern 5:49.47. 44. Rabesa 6:07.19. 45. My Mom Thinks I’m Fast 6:07.27. 46. Wak-A-Duke 6:10.51. 47. Wynterbrooke4life.. 6:15.33. 48. Freewheelers From Fraser 6:16.22. 49. Loebig Boys 6:18.28. 50. Bryan/Damico 6:18.44. 51. #Notselected 6:19.1. 52. WS Clydesdales 6:27.51. 53. Two Gen Birds 6:28.45. 54. Chaco & Lil Wayne 6:30.44. 55. Real Adonis 6:33.13. 56. Bone In 6:36.43. 57. Guggenstern 6:37.31. 58. Stiegl Radlers 6:41.24. 59. MVCC Duo 6:45.35. 60. Battle Sloth 6:47.23. 61. Gluttons for Punishment 6:49.49. 62. K-Town Ripleys 6:59.21. 63. Robinson Pickle 6:59.24. 64. W 7:02.03. 65. DNF 7:03.14. 66. Spinning Our Wheels 7:05.07. 67. Biscuits & Gravy 7:07.5. 68. Croak-Klein 7:22.47. 69. Pink Tutu 7:29.46. 70. Missing Link 7:30.31. 71. Constant Crescendo 7:37.46. 72. Mac N’ Lime 7:40.09. 73. Low and Slow 7:46.25. 74. SNB 7:47.52. 75. Hagney 1 8:18.46. 76. Palos Pals 3:31.52.

Women: 1. Deanna McCurdy 5:09.17. 2. Twin Peaks Racing 5:32.41. 3. Shrimp Pizza 5:36.2. 4. Tight Skewers 5:43.17. 5. Twinners 5:47.26. 6. Nutella & Donuts 6:14.04. 7. Blazing Saddles 6:21.16. 8. Shreddin’ the Boat 6:28.03. 9. Houndstooth Racing 6:51.53. 10. Crangle Baker 7:01.39. 11. Chafing the Dream 7:04.15. 12. In it for the F’n Aid 7:04.36. 13. Golden Chicks 7:09.31. 14. O.D. Elle’s 7:10.11. 15. Babes on Bikes 7:50.25. 16. Pink Ladiez 7:59.42. 17. M+M’s 8:08.57.

Sunday, Aug. 8

Trail Half Marathon: 1. Ryan Sullican 1:31.3. 2. Finn O’Connell 1:36.06. 3. Daniel Goding 1:38.06. 4. Michael Dorr 1:39.27. 5. Brendan Mulvey 1:41.01. 6. Kevin Gravina 1:41.3. 7. Jake Nelsen 1:41.52. 8. CAmpbell Ilfrey 1:41.59. 9. Kevin Leimkuhler 1:45.43. 10. Kit Callahan 1:45.47. 11. Chase High 1:51.15. 12. Victor Fallon 1:51.54. 13. Sean Perry 1:54.18. 14. Brett Donelson 1:55.53. 15. Jack O’Brien 1:56.03. 16. Brian Krombein 1:56.37. 17. Michael Buttram 1:56.43. 18. Jennifer Tetrault 1:56.45. 19. Rebecca Orig 1:56.57. 20. Tom Krabacher 1:57.5. 21. Melissa Goodman 1:57.59. 22. John Roach 1:58.1. 23. Katherine Robinson 1:58.11. 24. Kirk Cherep 1:58.38. 25. Deanna McCurdy 1:59.24. 26. Matheau Dumoulin 1:59.25. 27. Craig Daugherty 2:00.09. 28. Beckie Stauffer 2:01.08. 29. Jess Klain 2:01.09. 30. Amanda Lovato 2:01.48. 31. Winter Boese 2:02.03. 32. Cole Strickland 2:02.25. 33. Cody Heartz 2:02.25. 34. Elizabeth Sullivan 2:02.41. 35. Mitch Watkins 2:02.48. 36. David Long 2:03.52. 37. Nickolas Bortolani 2:04.01. 38. Morgan Karow 2:05.03. 39. Franny Starbuck 2:05.34. 40. Zach Nelsen 3:05.37. 41. Lawrence Lippard 2:05.57. 42. Eric Johnson 2:06.04. 43. Ksenia Lepikhina 2:06.44. 44. Julia Cottrill 2:06.52. 45. Daniel Horstman 2:06.58. 46. Ingrid Stensvaag 2:07.53. 47. Sarah Tiedeken 2:08.27. 48. Jeff Shelker 2:08.27. 49. Meredith Marsh 2:08.51. 50. Abner Miralda 2:09. 51. Tatyana Steis 2:09.04. 52. Tim Widmer 2:09.06. 53. Brighton Hayashida 2:09.1. 54. Morgan Wittrock 2:09.1. 55. Ryan Frick 2:09.15. 56. Madeline Burns 2:09.2. 57. Megan Hughes 2:09.24. 58. Juliette Bucher 2:09.25. 59. Britni Johnson 2:09.36. 60. Britt Dick 2:09.37. 61. Katie Beers 2:10.16. 62. Kitty Koger 2:10.41. 63. Marc Perreault 2:11.4. 64. Jeremy Browning 2:11.49. 65. Meghan Winters 2:11.53. 66. Margaret Schaff 2:12.2. 67. Lauren Moore 2:12.21. 68. Emery Rust 2:12.41. 69. Shannon Fonger 2:12.47. 70. Hale Soyster 2:13.01. 71. Nathan Jahns 2:13.06. 72. Marina Lepikhina 2:13.07. 73. Megan Markee 2:13.25. 74. Matthew Worthington 2:14.06. 75. Keith Steiner 2:14.2. 76. Jill Sorensen 2:14.3. 77. Frank Frey 2:14.5. 78. Tess Santangelo 2:16.3. 79. Jason Yanowitz 2:16.3. 80. Stephanie Smith 2:16.45. 81. Geoffrey Mason 2;16.49. 82. Ben Wharton 2:16.57. 83. Dexter Steis 2:17.02. 84. George Stern 2:17.02. 85. John Bogdanoff 2:17.49. 86. Peter Dopkin 2:18.14. 87. Angela Axmann Grabinger 2:18.14. 88. Tamara Donelson 2:18.15. 89. Julio Faria 2:18.22. 90. Wendy Swart 2:18.26. 91. Brendan Claflin 2:18.59. 92. Michael Rusconi 2:19.44. 93. Mark Albrecht 2:19.45. 94. Shannon McCabe 2:20.19. 95. Elisabeth Mayer 2:20.59. 96. Saylre Sawle 2:22.15. 97. Julia Berteletti 2:22.42. 98. Elisabeth Boersma 2:23.28. 99. Eric Wood 2:23.31. 100. Garrett Danielson 2:24.16. 101. Charles Dietz 2:24.18. 102. David Wilson 2:24.2. 103. Davis Barker 2:23.27. 104. Chris Schumann 2:24.51. 105. Anthony Loiacono 2:24.51. 106. Meredith Powell 2:25.34. 107. Shane Wachlin 2:25.35. 108. Kelley Fisher 2:25.45. 109. Ken Spruell 2:25.49. 110. Ryan Bentley 2:26.10. 111. Michael Riley 2:27.10. 112. Amy Walsh 2:27.22. 113. Caroline Frey 2:27.32. 114. Heather Szabo 2:27.34. 115. Eric Szabo 2:27.34. 116. Christopher Perex 2:27.38. 117. Maggie Castillo 2:27.55. 118. Kate Bierbaum 2:28.21. 119. Annie Brunner 2:28.53. 120. Whitney Frick 2:29.02. 121. Elizabeth Diamond 2:29.2. 122. Matthew Taylor 2:29.54. 123. Kaly Perreault 2:29.57. 124. Maia Reed 2:30.37. 125. Tracy Stoddard 2:30.39. 126. Karen Anderson 2:30.39. 127. Angela Alton 2:31.09. 128. Natalie Brockeveldt 2:31.1. 129. Thomas Walsh 2:31.27. 130. John Pouchot 2:32.41. 131. Joanna Mulvey 2:33.05. 132. Chally Wiener 2:33.15. 133. Jonathan Ricker 2:33.44. 134. Jade Schroeder 2:34.12. 135. Neil Bezdek 2:34.43. 136. Megan Anderson 2:35.01. 137. Peter Irey 2:35.12. 138. Anabella Paris 2:35.24. 139. Colleen Sullivan 2:35.25. 140. Jordan Bonifas 2:35.55. 141. Lindsay Bakemeyer 2:37.01. 142. Laura Thompson 2:37.28. 143. Jeff Bauerle 2:38.11. 144. Joshua Sokol 2:40.49. 145. Cheryl Hall 2:41.25. 146. Rachael Bierschenk 2:41.44. 147. Carlos Izquierdo 2:41.54. 148. Bonnie Rouse 2:42.26. 149. Heather Grant 2:42.31. 150. Mara Horwitz 2:42.53. 151. Micah Richardson 2:43. 152. David Lustig 2:43.48. 153. Amy Satkiewicz 2:440.5. 154. Heidi Petersen 2:44.31. 155. Shaun Salisbury 2:44.36. 156. Amy Margolis 2:46.01. 157. Emily Gulanczyk 2:46.14. 158. Tyler Schwirtz 2:46.36. 159. Becky Gray 2:48.21. 160. Grant Stauffer 2:49.15. 161. Lauren Sokol 2:50.14. 162. Caio Pereira 2:50.42. 163. Greg Peak 2:51.49. 164. Katie Miller 2:53.34. 165. Monica Herzog 2:53.59. 166. Denny Cahill 2:54.06. 167. Kailyn Kinshella 2:54.22. 168. Riley Schumm 2:54.22. 169. Monica Howard 2:54.3. 170. Matthew Riddoch 2:54.32. 171. Kevin Lu 2:55.48. 172. Karen Good 2:56.45. 173. Michael Ferguson 2:57.47. 174. Todd White 2:57.52. 175. Jessica Johnson 2:58.38. 176. Shelly Alm 2:58.5. 177. Murthe Meeuwsen 2:58.55. 178. Megan Franzen 2:59.21. 179. Shontel Moulton 2:59.43. 180. Brandon Alvey 2:59.48. 181. Paul Selkirk 3:00.03. 182. Jacora Parker 3:00.28. 183. David Morril 3:00.52. 184. Emily Kobylarczyk 3:01.12. 185. Samantha Hollingshead 3:01.31. 186. Brittany Frater 3:01.52. 187. Leanne Thompson 3:01.54. 188. Samuel Ziv 3:03.1. 189. Kayla Potter 3:05.16. 190. Taylor Stauffer 3:05.19. 191. Kirsten Wilson 3:05.58. 192. Ka’lea Buckner 3:06.08. 193. Emily Roberts 3:06.29. 194. Caitlyn MMilton 3:07.28. 195. Elizabeth Kline 3:08. 196. Paige Sorenson 3:08.36. 197. Natalie Darrough 3:09.23. 198. Kirsten Troyer 3:09.33. 199. Amber Bate 3:09.4. 200. Kira Pasquesi 3:10.23. 201. Elizabeth Vetter 3:10.24. 202. Kate Diamond 3:11.22. 203. Annie Bonifas 3:11.38. 204. Tanya Watkins 3:12.17. 205. Deb Dyer 3:12.44. 206. Mackenzie Shribbs 3:13.45. 207. Chase Rolls 3:13.46. 208. Abigail Denison 3:13.52. 209. Rick Czerniak 2:14.32. 210. Brian Huegel 3:16.1. 211. Kirsten Sutera-Dumoulin 3:16.17. 212. Derek Diamond 3:15.21. 213. Jeff Barnes 3:16.21. 214. Courtney Rangel 3:18.12. 215. Arcy Wilson 3:19.3. 216. Drayton Boylston 3:22.56. 217. Shannon Lavelle 3:23. 218. Kirstin Lavelle 3:25.02. 219. Kyle McQuire 3:23.02. 220. Rodney Largent 3:25.27. 221. Lillie Vandeveer 3:25.46. 222. Michael Vandeveer 3:25.46. 223. Mary Fleming 3:26. 224. Cathay Knopp 3:27.1. 225. Ellie Knopp 3:27.11. 226. Laure Knopp 3:27.11. 227. Syliva Wappes 3:29.2. 228. 228. Jessica Ruiz Zuniga 3:29.2. 229. Megan Cornelissen 3:32.11. 230. Jessica Lee 3:33.26. 231. Megan Kimball 3:37.29. 232. Steven Walker 3:42.04. 233. Debbie McCright 3:42.21. 234. Daniela Kimm 3:49.39. 235. Ed Kimm 3:49.39. 236. Stacie Stallings 3:52.16. 237. Elizabeth Patrick 4:05.2. 238. Jessica Barker 4:52.3. 239. Doug McCright 4:58.24. 240. Jessica Espinosa 5:16.22. 241. Jon Campbell 5:21.22.

Trail Marathon: 1. Devon Olson 3:09.42. 2. Bridger Tomlin 3:33.21. 3. Andrew Biglow 3:44.12. 4. James Hall 3:48.09. 5. David Johnson 3:48.16. 6. Connor Drumm 3:50.01. 7. Sumner Cotton 3:50.51. 8. Peter Surgent 3:52.57. 9. Sarah Pizzo 3:53.22. 10. Paquito Lopez 3:53.22. 11. Michael Smith 3:58.37. 12. Greg Lucas 4:01.09. 13. Jason Ostrom 4:11.29. 14. Rea Kolbl 4:16.12. 15. Patryk Matecki 4:18.08. 16. Taylor Leary 4:20.08. 17. John Rauen 4:22. 18. Matt Buzas 4:24.07. 19. Siobhan Pritchard 4:24.57. 20. Allie Abraham 4:25.58. 21. Ben Glassmeyer 4:26.22. 22. Shelby Lee 4:28.59. 23. Katherine O’Donnell 4:30.45. 24. Jason Blair 4:32.59. 25. John Badylak 4:33.08. 26. Jed Deorsay 4:34.19. 27. Josh Novacheck 4:34.57. 28. Stephen Smith 4:36.31. 29. Dan Kropatsch 4:40.02. 30. Casey Hill 4:40.29. 31. Rachel Hallum-Montes 4:41.23. 32. Chanan Margolis 4:41.56. 33. Ross Cornelissen 4:43.46. 34. Carey Bell 4:48.37. 35. Trevor Seelya 4:49.28. 36. Nicholas Hoogendyk 4:52.02. 37. Anna Wickersham 4:52.35. 38. Mckenzie Hughes 4:54.09. 39. Brook Santangelo 4:54.59. 40. Missy Amato 4:56.41. 41. Ben Liddle 4:57.17. 42. Trever Townsend 4:57.38. 43. Kelly Burnison 4:59.13. 44. Zach Roth 5:02.15. 45. Anthony Fonte 5:04.32. 46. Jon Winkler 5:05.17. 47. Catie Skinner 5:14.26. 48. David Selden 5:18.51. 49. Tony McKendrick 5:21.31. 50. Margaret McParland 5:21.31. 51. Sonja Lister 5:21.35. 52. Annie Leavitt 5:21.38. 53. Eddie Rogers 5:21.56. 54. Daniel Levin 5:23.28. 55. Trent Williams 5:24.26. 56. Luke Engvall 5:24.43. 57. Kenny Brougher 5:31.28. 58. Evan Kalina 5:32.52. 59. Libby Novacheck 5:34.17. 60. Amanda Fraser 5:34.56. 61. Mitt Stewart 5:35.03. 62. Kyle Walker 5:36.14. 63. John Williams 5:37.13. 64. Nathan Grivy 5:39.1. 65. Michael Weber 5:40.1. 66. Stephanie Riley 5:41.29. 67. Zak Conway 5:41.51. 68. Kirstin Reffett 5:47.05. 69. Brian McGovern 5:47.08. 70. Don Platt 5:47.46. 71. Lieko Earle 5:48.09. 72. Justin Burns 5:48.17. 73. Jack Horrigan 5:51.06. 74. Kris Ingols 5:54.23. 75. Kammi Lohne 5:54.24. 76. Sandy Tsai 5:56.06. 77. Joe Infantino 5:56.57. 78. Lush Infantino 5:56.57. 79. Allison Lucas 6:00.43. 80. James Bargender 6:03.26. 81. Stephen Spradley 6:03.28. 82. Carla Christ 6:12.06. 83. Tanya Perry 6:17.44. 84. Tyler Horne 6:19.21. 85. Kirstin Sedacca 6:19.25. 86. Sean Allen 6:21.06. 87. Sara Oddi 6:21.11. 88. Martha Young 6:22.59. 89. Ilene Bloom 6:25.23. 90. Liz Baldwin 6:25.23. 91. Jessica Hullinger 6:31.1. 92. Katy Peck 6:33.53. 93. Karli Cross 6:35.31. 94. Ellen Burnes 6:36.59. 95. Courtney Sullivan 6:41.37. 96. Erin Nordmann 6:42.08. 97. Michele Shimomura 6:42.09. 98. Mark Potter 6:42.45. 99. April Corey 6:43.28. 100. Christina Kumler 6:43.29. 101. Madeleine Murray 6:43.34. 102. Leo Kecenjar 6:50.34. 103. Ashley Kacenjar 6:50.34. 104. Andy Howard 7:14.38. 105. Rachael Hoover 7:26.5. 106. Daniel Konkle 7:58.33.

