RESULTS: RMD Winter Start and US Cup Opener
Saturday, Dec. 7
Steamboat Springs, CO
Nordic combined
HS75
U16 Female
Place, name
- 1 Aspen Bennett-Manke
U16 Male
- 1 Thomas Miller
HS100
U20 Female
- 1 Annika Malacinski
- 2 Alexa Brace
- 3 Tess Arnone
U20 Male
- 1 Niklas Malacinski
- 2 Aidan Ripp
- 3 Carter Brubaker
- 4 Tate Frantz
- 5 Evan Nichols
- 6 Stephan Schumann
- 7 Gunnar Gilbertson
- 8 Timothy Ziegler
- 9 Zach Selzman
- 10 Henry Johnstone
- 11 Beckett Ledger
- 12 Caleb Zuckerman
- 13 Max Nye
- 14 Logan Gundry
- 15 Jack Lawrence
Senior Male
- 1 Ben Loomis
- 2 Jasper Good
- 3 Grant Andrews
Special Jumping
HS75
U16
Place, name, points
- 1 Alexandra Loutitt 206.9
- 2 Adeline Swanson 142.3
- 3 Jillian Highfill 128.7
- 4 Rachael Haerter 126.9
- 5 Macey Olden 111.4
- 6 Sophia Schreiner 104
- 7 Caroline Harrison 93.7
- 8 Aspen Bennett-Manke 72.4
- 9 Anna Zigman 58.5
U18 Female
- 1 Daisy Forester 115.8
U16 Male
- 1 Erik Belshaw 246.2
- 2 Tate Frantz 222.2
- 3 Stewart Gundry 195.2
- 4 Caleb Zuckerman 195
- 5 Zach Selzman 193.6
- 6 Thomas Miller 177.3
- 7 Cameron Forbush 152.5
- 8 Jason Colby 143.7
- 9 Carter Lee 131.7
- 10 Nathan Kratz 124.8
- 11 Casey Flett 114.5
- 12 Finn Cherveny 80
- 13 Mason Gorski 75
U18 Male
- 1 Stephane Tremblay 230.7
- 2 Canden Wilkinson 225.1
- 3 Shane Kocher 208.6
- 4 Jack Lawrence 114.3
HS100
U20 Female
- 1 Anna Hoffmann 208.5
- 2 Annika Belshaw 207.5
- 3 Alexandra Loutitt 204
- 4 Paige Jones 189
- 5 Samantha Macuga 167.5
- 6 Cara Larson 133
- 7 Annika Malacinski 132.5
- 8 Alexa Brace 131
- 9 Jillian Highfill 123
- 10 Tess Arnone 122.5
- 11 Elise Loescher 112
- 12 Adeline Swanson 93.5
- 13 Macey Olden 78
- 14 Daisy Forester 73.5
- 15 Caroline Harrison 73
- 16 Rachael Haerter 67.5
- 17 Aspen Bennett-Manke 59.5
Senior Female
- 1 Logan Sankey 177.5
U20 Male
- 1 Niklas Malacinski 236
- 2 Erik Belshaw 235.5
- 3 Hunter Gibson 232
- 4 Tata Frantz 226.5
- 5 Sam Bolton 222.5
- 6 Landon Lee 208.5
- 7 Canden Wilkinson 208
- 8 Stephane Tremblay 204
- 9 Aidan Ripp 202
- 9 Greyson Scharffs 202
- 11 Timothy Ziegler 190
- 12 Carter Brubaker 187.5
- 13 Evan Nichols 185.5
- 14 Stephan Schumann 174
- 15 Shane Kocher 173
- 16 Gunnar Gilbertson 161.5
- 17 Caleb Zuckerman 159.5
- 18 Beckett Ledger 152
- 19 Logan Gundry 150.5
- 20 Zach Selzman 149
- 21 Henry Johnstone 143.5
- 22 Stewart Gundry 126
- 23 Cameron Forbush 118.5
- 24 Thomas Miller 101
- 25 Carter Lee 83
- 26 Casey Flett 79.5
- 27 Nathan Kratz 73.5
- 28 Jack Lawrence 69
- 29 Max Nye 67.5
Senior Male
- 1 Ben Loomis 233
- 2 Jasper Good 213.5
- 3 Grant Andrews 197
- 4 Nathan Mattoon 181.5
- 5 Sam Arquit 82.5
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