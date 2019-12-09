RESULTS: RMD Winter Start and US Cup Opener | SteamboatToday.com

RESULTS: RMD Winter Start and US Cup Opener

Sports & Outdoors | December 9, 2019

Saturday, Dec. 7

Steamboat Springs, CO

Nordic combined

HS75

U16 Female

Place, name

  • 1 Aspen Bennett-Manke

U16 Male

  • 1 Thomas Miller

HS100

U20 Female

  • 1 Annika Malacinski
  • 2 Alexa Brace
  • 3 Tess Arnone

U20 Male

  • 1 Niklas Malacinski
  • 2 Aidan Ripp
  • 3 Carter Brubaker
  • 4 Tate Frantz
  • 5 Evan Nichols
  • 6 Stephan Schumann
  • 7 Gunnar Gilbertson
  • 8 Timothy Ziegler
  • 9 Zach Selzman
  • 10 Henry Johnstone
  • 11 Beckett Ledger
  • 12 Caleb Zuckerman
  • 13 Max Nye
  • 14 Logan Gundry
  • 15 Jack Lawrence

Senior Male

  • 1 Ben Loomis
  • 2 Jasper Good
  • 3 Grant Andrews

Special Jumping

HS75

U16

Place, name, points

  • 1 Alexandra Loutitt 206.9
  • 2 Adeline Swanson 142.3
  • 3 Jillian Highfill 128.7
  • 4 Rachael Haerter 126.9
  • 5 Macey Olden 111.4
  • 6 Sophia Schreiner 104
  • 7 Caroline Harrison 93.7
  • 8 Aspen Bennett-Manke 72.4
  • 9 Anna Zigman 58.5

U18 Female

  • 1 Daisy Forester 115.8

U16 Male

  • 1 Erik Belshaw 246.2
  • 2 Tate Frantz 222.2
  • 3 Stewart Gundry 195.2
  • 4 Caleb Zuckerman 195
  • 5 Zach Selzman 193.6
  • 6 Thomas Miller 177.3
  • 7 Cameron Forbush 152.5
  • 8 Jason Colby 143.7
  • 9 Carter Lee 131.7
  • 10 Nathan Kratz 124.8
  • 11 Casey Flett 114.5
  • 12 Finn Cherveny 80
  • 13 Mason Gorski 75

U18 Male

  • 1 Stephane Tremblay 230.7
  • 2 Canden Wilkinson 225.1
  • 3 Shane Kocher 208.6
  • 4 Jack Lawrence 114.3

HS100

U20 Female

  • 1 Anna Hoffmann 208.5
  • 2 Annika Belshaw 207.5
  • 3 Alexandra Loutitt 204
  • 4 Paige Jones 189
  • 5 Samantha Macuga 167.5
  • 6 Cara Larson 133
  • 7 Annika Malacinski 132.5
  • 8 Alexa Brace 131
  • 9 Jillian Highfill 123
  • 10 Tess Arnone 122.5
  • 11 Elise Loescher 112
  • 12 Adeline Swanson 93.5
  • 13 Macey Olden 78
  • 14 Daisy Forester 73.5
  • 15 Caroline Harrison 73
  • 16 Rachael Haerter 67.5
  • 17 Aspen Bennett-Manke 59.5

Senior Female

  • 1 Logan Sankey 177.5

U20 Male

  • 1 Niklas Malacinski 236
  • 2 Erik Belshaw 235.5
  • 3 Hunter Gibson 232
  • 4 Tata Frantz 226.5
  • 5 Sam Bolton 222.5
  • 6 Landon Lee 208.5
  • 7 Canden Wilkinson 208
  • 8 Stephane Tremblay 204
  • 9 Aidan Ripp 202
  • 9 Greyson Scharffs 202
  • 11 Timothy Ziegler 190
  • 12 Carter Brubaker 187.5
  • 13 Evan Nichols 185.5
  • 14 Stephan Schumann 174
  • 15 Shane Kocher 173
  • 16 Gunnar Gilbertson 161.5
  • 17 Caleb Zuckerman 159.5
  • 18 Beckett Ledger 152
  • 19 Logan Gundry 150.5
  • 20 Zach Selzman 149
  • 21 Henry Johnstone 143.5
  • 22 Stewart Gundry 126
  • 23 Cameron Forbush 118.5
  • 24 Thomas Miller 101
  • 25 Carter Lee 83
  • 26 Casey Flett 79.5
  • 27 Nathan Kratz 73.5
  • 28 Jack Lawrence 69
  • 29 Max Nye 67.5

Senior Male

  • 1 Ben Loomis 233
  • 2 Jasper Good 213.5
  • 3 Grant Andrews 197
  • 4 Nathan Mattoon 181.5
  • 5 Sam Arquit 82.5

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