Steamboat Springs High School honor roll for the fall 2018 semester

STEAMBOAT SPRINGS — Steamboat Springs High School released its honor roll for the first semester of the 2018-19 school year. Students who earned the honor are listed below by grade level:

Ninth grade: Kellen Adam, Leah Allen, Ashley Anderson, Tess Arnone, Caroline Baur, Erik Belshaw, Kaylyn Benson, Ellie Blair, Eliza Bodden, Rebecca Bonebrake, Adrien Bowman, Isabella Brinkman, Annika Brown, Dalton Bush, Nickolas Campanelli, Samantha Campbell, Jade Caparrelli, Ely Cariveau, Liam Catterson, Veronica Chavez Mendoza, Gillian Clark, Adia Clark Lay, Elise Colby, Carina Creamer, Mackenzie Cuevas, Emily Davidoff, Smith Dean, Sophia Diehl, Camryn Dines, Matthias Egger, Maren Elvidge, Christopher Fisher, Lauren Fullerton, Caroline Gilchrist, Alyssa Goldman, Anne Hager, Darren Halik, Kelsey Hamilton, Kendall Harrington, Jessa Harris, Sadie Havel, Emily Heppelmann, Ellery Hodges, Ella Howland, Madeline Huge, Tyler Jacobs, Lance Johnson, Grace Johnston, Bennett Jones, Reilly Kopatz, Jake Kramer, Indiana Kretzschmar, Otto Kucera, Kylie Kuhl, Evan Lahay, Shane Lambert, Gabriel Landkamer, Joshua Landkamer, Jacob Larsen, Silas Leeson, Abigail Linner, Saige Lottes, Caitlin Maitre, Erin Maitre, Darby Martinez, Vivian Mason, Caroline McLaughlin, Thomas Meissner, Yedani Mendoza Gurrola, Abigail Merage, Charlie Mickel, Layton Morrison, Maille Murphy, Kailash Nelson, Nicole Nolting, Eder Nuno Santillan, Luke Olson, Griffin Park, Joseph Pearce, Shea Pepin, Emma Poper, Rebecca Poper, Margaret Redfern, Macy Jane Reisman, Damion Rhodes, Walker Ripley, Ella Royer, Sawyer Ryan, Sophie Scheel, Grace Schoen, Travis Seitz, Halston Seremet, Veronika Simonsen, Brodie Skinner, George Slowey, Piper Small, Justin Stanko, Ella Stroock, Xander Tatar-Brown, Owen Taylor, Emma Teachout, Arianna Tullis, Douglas Tumminello, Freja Tynelius Deering, Madison Van Engelenhoven, Serena Van Engelenhoven, Courtney Vargas, Sophia Waters, Danika Weber, Karl Westermeyer, Liesel Wilkinson, Jordyn Worrall, Grace Zanni and Lukas Znamenacek

10th grade: Lilli Armstrong, Emily Ayad, Sidney Barbier, Louis Bartels, Sierra Bennett-Manke, Claire Bohmer, Christine Bolt, Jack Cashen, Skylar Cason, Ella Chapman, Forrest Christian, Emilia Cooper, Sumner Cotton, Natasha Curzon, Astraia Dahlen Flor, Brick Dalsis, Julian Davis, Dylan Dietrich, Finn Dresen, Marissa Drobek, Alan Duty, John Duty IV, Paula Effinger, Piper Eivins, Rose Epstein, Emma Fallon, Thomas Faunce, Josephine Foote, Eliza Fox, Jaxson Fryer, Jaydon Fryer, Jazzel Gardea Pinera, Ivy Gerber, Gunnar Gilbertson, Sophia Gowdy, Ezra Graham, Morgan Graham, Genevieve Gray, Karina Gutierrez, Olivia Hansen, Grace Harrell, Benjamin Heil, Andrew Henderson, Caleb Hodges, Austin Ibarra, Riley Jacobs, Daniel Kempers, Jayden Kemry, James Lahrman, Jackson Lewer, Thomas Lewer, Luz Elena Luna Mendoza, Aiden Lundien, Walter Magill, Ryan McNamara, Isabella Mecca, Gemini Mess, Jackson Metzler, Cash Meyring, Emmitt Meyring, Cole Moon, Cassidy Moore, Hailey Moss, Ezra Moyer, Hannah Murphy, Lauren Parks, Graham Patterson, Annette Quezada Rodriguez, Aliyah Reimer, Carter Reistad, Abdiel Rios Gutierrez, Martin Rodriguez Barrera, Tariq Rogers, Rania Rosario Villafane, Finn Russell, Lucas Sands, Kira Savalox, Margot Schmitz, Jackson Scott, Theodore Scott, Ryley Seibel, Erica Simmons, Mariposa Skov, Kendra Sollars, Paxton Sollars, John St John, Emma Stewart, Daisy Subr, Molly Summers, Mallory Thomas, Elsa Thuente, Anthony Tucciarone, Emily Varela Arzaga, Alden Wade, Izabella Waldschmidt, Leilani Ward, Zoe Welch, Simone White, Daisy Wilson, Madison Wilson, Elena Wittemyer and Julia Yamashita

11th grade: Caleb Anderson, John Barkal Jr., Annika Belshaw, James Berntsen, Samuel Brown, Michael Buccino, Casey Buchanan, Oliver Caparrelli, John Colfer, Maggi Congdon, Madeleine Craigen, Maecey Crocker, Caelan Daly, Leo Davies, Abigale Davis, Anna Dean, Jessica Diehl, Lauren Ehrlich, Alison Famulare, Emma Fortson, Maxim Fullerton, Joseph Gatti IV, Cole Gedeon, Annmarie Hackworthy, Sarah Hannaway, Connor Hansen, Ethan Hansen, Siera Harrison, Ruby Hayes, Michael Henry III, Daniel Hernandez, Riley Hodges, Sean Janka, Ethen Johnson, Delaney Johnston, Samuel Jones, Margret Jonsdottir, Kyle Kagan, Kevin Kaster, Jon Kolvereid, Samantha Kucera, Katie Lake, Madison Lee, Sophie Leeson, Janie Linford, Shilo Lottes, Finnuala Marsh, Julia McCarthy, Fiona McClure, Margaret Miller, Kyle Nilsson, Teagan Orce, Alexa Paoli, Alfredo Perez, Bianca Perez, Morgan Perlman, Gabriel Rabanal, Tanner Ripley, Brittney Rodriguez-Barragan, Spencer Romig, Sloan Russell, Elizabeth Ruzicka, Madeline Sabin, Prasamsha Sapkota, Morgan Sauerbrey, Cooper Scheel, Allison Schlicht, Riley Schott, Soneva Scott, Arianwen Sharman, John Slowey, Remy St. Pierre, Karalyn Stanhope, Taylor Stanko, Kiley Sterling, Kelly Strotbeck, Kyle Taulman, Levi Twitchell, Morgan Washburn, Isaac Waters, Ingrid Wedel, Shelbee Weiss, Jacy Werner, Joseph Westermeyer, Charlotte Wilson and Sarah Wittemyer

12th grade: Dehisi Aguirre Holguin, Gabriel Aigner, Anna Allsberry, Tyler Anderson, Armando Arceo Lopez, Brian Arias-Robles, Emily Armstrong, Gabriela Barrientos Valencia, Frank Becker, Abigail Berlet, Brooks Birkinbine, Winter Boese, Murphy Bohlmann, Isabelle Boniface, Andrew Bowers, Julian Bowman, Parker Brown, Eric Casey, Cameron Colombo, Grace Creamer, Sebastian Culver, Gabriel Davis, Geidy Delgadillo, Benjamin Dickson, Bella Eckburg, Melissa Farias-Guzman, Morgan Fey, Kendall Flake, Jackson Foote, Lily Fox, Miri Frasier, Bennett Gamber, Bailey Gander, Waverly Gebhardt, Jacob Gilbertson, Kieran Hahn, John Hannaway, Paige Hansen, Avery Harrington, Sarah Heckel, Madeline Heydon, Chase High, Lincoln Hildebrand, Benjamin Hoefer, Gretchen Jacobs, Benjamin James, Johnathon Kaminski, Jensen Kavanaugh, Tia Kavanaugh, Quinn Keefe, Matthew Kempers, Katelyn Kline, Rachelle Koly, Parker Kortas, Charles Leech, Fisher Lindahl, Ford Louden, Jose Luna Mendoza, Roy Lundeen, Jackson Lynch, John Martin, Cosette McLaughlin, Reilly Mewborn, Richard Miles, Alicia Mitchell, Salvador Monsalve, McAllan Moody, Delaney Moon, Taylor Moore, Aubrey Morrison, Tallak Myhre, Anna Nell, Nicklas Oda, Jacob Olson, Tyler Paoli, Sara Pearce, Andrew Petersen, Corey Petix, Cole Puckett, Soria Rabanal, Keigan Rand, Isabel Rillos, Alan Rios Gutierrez, Jack Rotermund, Joshua Rowan, Megan Salyer, Addison Sandvik, Colton Sankey, Kari Saunders, Macayla Scheidt, Spencer Schlegel, Chase Seymour, Trey Seymour, Lucia Shimek, Julia Simoes, Caitlin Smith, Riley Smith, Lauren Spivey, Lily Starkey, Chelsea Stevenson, Patrick Sumner, Jose Temores Atienzo, Hunter Thvedt, Natasha Totman, Ryley Traverse, Cedar Turek, Trace Walker, Zachary Walsh, Emma Ward and Lucy Wilson