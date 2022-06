Results: Steamboat marathon, half marathon, 10K

Sarah Boerger of Stemaboat Springs gets a little help as she approaches the finish line of the Steamboat Springs Steamboat Half Marathon on Sunday, June 5, 2022.

Eli Pace/Steamboat Pilot & Today

10K

1. Jeremy Romero, 24, Fort Collins, Colorado, 35:58. 2. Sumner Cotton, 19, Steamboat Springs, Colorado, 38:52. 3. Kieran Hahn, 21, Steamboat Springs, Colorado, 40:54. 4. Peter Hager, 29, Denver, Colorado, 41:43. 5. Pearson Alspach, 35, Steamboat Springs, Colorado, 42:211. 6. Jared Winick, 41, Denver, Colorado, 42:43. 7. Eric Vannatta, 28, Steamboat Springs, Colorado, 43:05. 8. Patrick Barrett, 47, Colorado Springs, Colorado, 43:13. 9. Linda Weigang, 16, Littleton,, Colorado, , 43:40. 10. Autumn Oslowski, 17, Steamboat Springs, Colorado, 43:55. 11. Ryan Battaglia, 41, Denver, Colorado, 44:12. 12. Jessica Hoover, 28, Denver Colorado, 44:16. 13. Alex Bodnar, 16,Colorado Springs, Colorado, 44:25. 14. Nick Christensen, 27, Steamboat Springs, Colorado, 44:40. 15. Colton Lewer, 27, Rawlins, Wyoming, 45:24. 16. Eddie Rogers, 38, Oak Creek, Colorado, 45:51. 17. Adrian Spingler, 36, Denver Colorado, 46:26. 18. Jordan Wilkinson, 27, Steamboat Springs, Colorado, 46:28. 19. Jordan Masterson, 27, Huntsville, Alabama, 46:30. 20. William Franzmann, 30, Boulder, Colorado, 46:37. 21. Lisa Wagner, 31, Wheat Ridge, Colorado, 47:04. 22. Eli Hinerfeld, 22, Fort Collins, Colorado, 47:38. 23. Hank Hammond, 28, Denver, Colorado, 47:47. 24. Stephanie Williams , 34, Denver, Colorado, 48:07. 25. Meghan Matejka, 35, Littleton, Colorado, 48:42. 26. Joseph Nowakowski, 27, Chicago, Illinois, 48:45. 27. Andrew Casella, 31, Denver, Colorado, 48:51. 28. Mark Hansen, 52, Parachute, Colorado, 48:53. 29. Luke Maravilla, 26, Taylorsville, Utah, 49:16. 30. Cameron Wogrin, 24, Denver, Colorado, 49:39. 31. Nicholas Dolan, 36, Steamboat Springs, Colorado, 49:48. 32. Paul Brinkman, 48, Steamboat Springs, Colorado, 49:57. 33. Chelsea Sommers, 36, Atlanta, Georgia, 50:00. 34. William John Otteman, 35, Boulder, Colorado, 50:02. 35. Les Wong, 61, Steamboat Springs, Colorado, 50:05. 36. Catie Haynes, 27, Steamboat Springs, Colorado, 50:10. 37. Paula Donald, 46, Centennial, Colorado, 50:12. 38. Alan Lind, 62, Steamboat Springs, Colorado, 50:16. 39. Kenzie Hull, 23, Steamboat Springs, Colorado, 50:18. 40. Richard Weigang, 23, Steamboat Springs, Colorado, 50:19. 41. Taylor Skorik, 27, Denver, Colorado, 50:21. 42. Paul Cogeos, 65, Littleton, Colorado, 50:30. 43. Joe Broekemeier, 35, Kearney, Nebraska, 50:43. 44. Matt Hausman, 32, Severance, Colorado, 50:45. 45. Jessica Bela, 36, Grand Junction, Colorado, 51:03. 46. Kristen Stout, 28, Steamboat Springs, Colorado, 51:04. 47. Doug Hinerfeld, 51, Fort Collins, Colorado, 51:12. 48. Rachel Pietsch, 21, Cheyenne, Wyoming, 51:18. 49. Matt Armitage, 57, Boulder, Colorado, 51:21. 50. Ingrid Johnston, 34, Steamboat Springs, Colorado, 51:26. 51. Sarah Colon, 27, Denver , Colorado, 51:30. 52. Gerald Durkan, 33, Haiku, Hawaii, 51:43. 53. Andrew Johnson, 38, Denver, Colorado, 52:19. 54. Tyler Farley, 27, Sedalia, Colorado, 52:23. 55. Sarah Brannon, 41, Denver, Colorado, 52:32. 56. Ali Kovach, 43, Steamboat Springs, Colorado, 52:52. 57. Matt Ryan, 27, Boulder, Colorado, 53:19. 58. John Pearson, 46, Broomfield, Colorado, 53:24. 59. Joseph Galvan, 30, Bloomingdale, New Jersey, 53:28. 60. Eileen McCann, 52, Erie, Colorado, 53:47. 61. Andrea Anderson, 56, Littleton, Colorado, 53:58. 62. Aimee Sumner, 52, Steamboat Springs, Colorado, 54:09. 63. Kelsy Sargent, 36, Denver, Colorado, 54:09. 64. Tianna McHenry, 28, Steamboat Springs, Colorado, 54:12. 65. Benjamin Maher, 36, Eagle, Colorado, 54:13. 66. Rob Wellner, 47, Denver, Colorado, 54:28. 67. Sedona Decint, 21, Boulder,, Colorado, , 54:39. 68. April Nowakowski, 28, Chicago, Illinois, 54:55. 69. Gary Lacy, 66, Boulder, Colorado, 54:58. 70. John Millay, 24, Lexington, Kentucky, 55:01. 71. Olivia Millay, 24, Lexington, Kentucky, 55:01. 72. Trevor Toft, 28, Parker, Colorado, 55:04. 73. David Poussard, 54, Steamboat Springs, Colorado, 55:17. 74. Bill Potkulski, 24, Broomfield, Colorado, 55:22. 75. Tiffany Roberts, 49, Oakland, California, 55:33. 76. Adrienne Spuzzillo, 31, Denver, Colorado, 55:36. 77. Jamie DiCesare, 36, Troy, New York, 55:41. 78. Nicholas Cohen, 38, Fort Collins, Colorado, 55:49. 79. Kirsten Thomas, 35, Steamboat Springs, Colorado, 55:53. 80. Moni Slater, 60, Paonia, Colorado, 55:54. 81. Keelan Vargas, 22, Steamboat Springs, Colorado, 55:54. 82. Abigail Guarino, 27, Lakewood, Colorado, 0:56:10. 83. Nick Murlo, 34, Denver, Colorado, 56:14. 84. Kristin Wilson, 50, Steamboat Springs, Colorado, 0:56:14. 85. Grady Kuijper, 17, Anchorage, Alaska, 56:15. 86. Kelsey Warren, 34, Buffalo, Wyoming, 56:18. 87. Raymond, Pena, 32, Boulder,, Colorado, , 56:24. 88. Ally Crookshanks, 24, Steamboat Springs, Colorado, 56:34. 89. Tyler Troyer, 55, Loveland, Colorado, 56:47. 90. Sarah Smith, 32, Denver, Colorado, 56:51. 91. Derek Thomas, 47, Norwood, Colorado, 56:58. 92. Michael Moore, 65, Superior, Colorado, 57:00. 93. Michael Sant’Ambrogio, 52, East Lansing, Michigan, 57:07. 94. Gabrielle Mollick, 26, Denver, Colorado, 57:14. 95. Matt Rudzinski, 30, Steamboat Springs, Colorado, 57:16. 96. Haylie Potter, 23, Denver, Colorado, 57:16. 97. Alexandra August, 29, Denver, Colorado, 57:24. 98. Emily Raguse, 29, Lakewood, Colorado, 57:24. 99. Jessie Geer, 28, Lakewood, Colorado, 57:24. 100. Lisa Engstrom , 51, Rawlins, Wyoming, 57:46. 101. Alisa Kice, 57, Thornton, Colorado, 57:49. 102. Mark Holian, 32, Steamboat Springs,, Colorado, , 57:52. 103. Tessa Yannone, 28, Oak Creek, Colorado, 57:53. 104. Briana Bailey, 32, Steamboat Springs, Colorado, 58:08. 105. Michael Varozza, 43, Craig, Colorado, 58:09. 106. Cheryl Alldredge, 67, Steamboat Springs, Colorado, 58:09. 107. Khoa Vu, 29, Broomfield, Colorado, 58:10. 108. Chris Owings, 36, The Colony, Texas, 58:12. 109. Rachel Leuthauser, 29, Denver, Colorado, 58:17. 110. Shannon Krikorian, 29, Denver, Colorado, 58:33. 111. Jason Hendricks, 46, Olathe, Kansas, 58:34. 112. Grant Knisely, 42, Steamboat Springs, Colorado, 58:44. 113. Robert Barrie, 47, Denver , Colorado, 58:48. 114. Angela Moore, 40, Douglas, Wyoming, 59:09. 115. Stephen Lewis, 32, Steamboat Springs, Colorado, 59:11. 116. Kenneth Morgan, 35 , Knob Noster, Missouri, 59:11. 117. Lisa Alcorn, 41, Denver, Colorado, 59:14. 118. Elizabeth Hinchman, 33, Steamboat Springs, Colorado, 59:18. 119. Marlys Lietz, 58, Boulder, Colorado, 59:18. 120. Susan Hartley, 62, Wheat Ridge, Colorado, 59:24. 121. Aria Gulotta, 19, Centennial, Colorado, 59:24. 122. James Stapleford, 46, Woodland Park, Colorado, 59:25. 123. Lucas Johnson, 13, Steamboat Springs, Colorado, 59:30. 124. Maya Kumar, 31, Louisville, Colorado, 59:30. 125. Brett McClung, 54, Steamboat Springs, Colorado, 59:32. 126. Andrea Hauge, 51, Boulder, Colorado, 59:38. 127. Maria Clayton, 31, Steamboat Springs, Colorado, 59:45. 128. Emily Sommers, 30, Aurora, Colorado, 59:47. 129. Braden Fleming, 13, Steamboat Springs, Colorado, 59:54. 130. Blake Boren, 38, Corvallis, Oregon, 59:56. 131. Alex Kaiser, 38, Denver, Colorado, 59:57. 132. Amber Dean, 32, Bayard, Nebraska, 1:00:00. 133. Alexandra Chapman, 30, Boulder, Colorado, 1:00:05. 134. Laurel LaBonde, 34, Greeley, Colorado, 1:00:06. 135. Haile Warner, 30, Timnath, Colorado, 1:00:09. 136. Christina Stern, 43, Lafayette Colorado, 1:00:16. 137. Clifton Wiser, 46, Steamboat Springs, Colorado, 1:00:23. 138. Alicia Bustillos, 35, Steamboat Springs, Colorado, 1:00:28. 139. Ali Hall, 29, Steamboat Springs, Colorado, 1:00:41. 140. Chase Hall, 29, Steamboat Springs, Colorado, 1:00:43. 141. Kate Smith, 24, Dallas, Texas, 1:00:52. 142. Jeffrey Smith, 23, Dallas, Texas, 1:00:52. 143. Kelly Carpenter, 38, Laramie, Wyoming, 1:00:58. 144. Joseph Danni, 26, Steamboat Springs, Colorado, 1:01:00. 145. Alexander Elliott, 27, Steamboat Springs, Colorado, 1:01:05. 146. Jennifer Kervin, 42, Denver, Colorado, 1:01:12. 147. Alex Paul, 29, Boulder, Colorado, 1:01:15. 148. Abbey Gottinger, 32, Littleton, Colorado, 1:01:18. 149. Christiana Mueller, 33, Colorado Springs, Colorado, 1:01:25. 150. Sierra Broadhead, 26, Denver, Colorado, 1:01:27. 151. Jessica Tucker, 30, Watford City, North Dakota, 1:01:30. 152. Tatem Moore, 16, Douglas, Wyoming, 1:01:39. 153. Daylin Short, 33, Denver, Colorado, 1:01:46. 154. Kat Palinckx, 54, Steamboat Springs, Colorado, 1:02:02. 155. Lindsey Cannon, 43, Denver, Colorado, 1:02:06. 156. Lisa Mackey, 64, Laramie, Wyoming, 1:02:13. 157. Logan Kice, 14, Brighton, Colorado, 1:02:23. 158. Annie Dore, 49, Steamboat Springs, Colorado, 1:02:26. 159. Noah Kaufman, 52, Louisville, Colorado, 1:02:26. 160. Boston Weir, 33, Denver, Colorado, 1:02:28. 161. Lindsay Laulis, 25, Denver, Colorado, 1:02:28. 162. Jessy Smith, 41, Centennial, Colorado, 1:02:38. 163. Kaitlyn Berglund, 24, Broomfield, Colorado, 1:02:40. 164. Josseline Joos, 25, Steamboat Springs, Colorado, 1:02:43. 165. Annie Korenjak, 40, Denver, Colorado, 1:02:47. 166. Scott Ward, 43, Denver, Colorado, 1:03:00.167. Alyssa Piskin, 29, Denver, Colorado, 1:03:06. 168. Elizabeth Hoelzle, 40, Denver, Colorado, 1:03:07. 169. Lyndsi Boggs, 35, Monument, Colorado, 1:03:17. 170. Gina Shiba, 39, Fort Collins, Colorado, 1:03:28. 171. Emily Thompson, 28, Salt Lake City, Utah, 1:03:37. 172. Joseph LaBonde, 34, Greeley, Colorado, 1:03:41. 173. Mason Horning, 25, Denver, Colorado, 1:03:52. 174. Kyle Grohbrugge, 24, Denver, Colorado, 1:03:52. 175. Jeffrey Bowles, 27, Avon, Colorado, 1:04:10. 176. Sarah DeMaria, 25, Steamboat Springs, Colorado, 1:04:11. 177. Jordan Smith, 38, Erie, Colorado, 1:04:12. 178. Jill Canning, 53, Glenwood Springs, Colorado, 1:04:16. 179. Vashti Rael, 36, Wellington, Colorado, 1:04:42. 180. Anne Walters, 42, Edwards, Colorado, 1:04:45. 181. Morgan Soper, 13, Craig, Colorado, 1:04:49. 182. Rebecca Mullen, 32, Lakewood, Colorado, 1:04:51. 183. Brooks Hoffman, 26, Fort Collins, Colorado, 1:04:54. 184. Julia Henderson, 24, Fort Collins, Colorado, 1:04:54. 185. LaCinda Hamilton, 51, Colorado Springs, Colorado, 1:05:03. 186. Brooke Butler, 24, Lakewood, Colorado, 1:05:05. 187. Jason Lipps, 46, Conifer, Colorado, 1:05:22. 188. Maureen Novack, 59, Scotch Plains, New Jersey, 1:05:30. 189. Danielle Gibbs, 27, Denver, Colorado, 1:05:33. 190. Kelsey Maxine Tungseth, 34, Colorado Springs, Colorado, 1:05:44. 191. Melissa Trimpey, 56, Colorado Springs, Colorado, 1:05:44. 192. Mark Baller, 60, Silverthorne, Colorado, 1:05:46. 193. Kari Sanford, 47, Littleton, Colorado, 1:06:01. 194. Henry Pendergrass, 14, Steamboat Springs, Colorado, 1:06:07. 195. Joy Pendergrass, 47, Steamboat Springs, Colorado, 1:06:10. 196. Lori Schultz, 50, LIttleton, Colorado, 1:06:18. 197. Joelle Marie Cogliati, 58, Steamboat Springs, Colorado, 1:06:19. 198. Denean Hill, 54, Boulder, Colorado, 1:06:26. 199. Ginger Scott, 49, Steamboat Springs, Colorado, 1:06:27. 200. Linda Gibbs, 64, Naples, Florida, 1:06:38. 201. Aneta Rudzinski, 29, Steamboat Springs, Colorado, 1:06:38. 202. Tim Mingione, 30, Newtown, Connecticut, 1:06:41. 203. Barb Hendricks, 47, Olathe, Kansas, 1:06:52. 204. Alicia Kaufmann, 41, Wheat Ridge, Colorado, 1:07:04. 205. Brenda Hobgood, 49, Conifer, Colorado, 1:07:13. 206. Bill Mackey, 65, Laramie, Wyoming, 1:07:13. 207. Daniel Murtha, 33, Newtown, Connecticut, 1:07:24. 208. Samantha Murtha, 32, Newtown, Connecticut, 1:07:25. 209. Christine Bennett, 47, Lafayette, Colorado, 1:07:28. 210. Eleonora Beddini, 18, 1:07:30. 211. Amy Staggs, 50, Denver, Colorado, 1:07:47. 212. Lisa Price, 52, Denver, Colorado, 1:07:49. 213. Jill Hawks, 39, Denver, Colorado, 1:07:52. 214. Daniel Saunders, 36, Shaker Heights, Ohio, 1:08:01. 215. Zacharey Lentz, 30, Westminster, Colorado, 1:08:02. 216. Matthew Aljanich, 55, Palm Beach, Florida, 1:08:03. 217. Brent Lounsbury, 45, Castle Rock, Colorado, 1:08:08. 218. Elizabeth Teel, 51, Steamboat Springs, Colorado, 1:08:18. 219. Abel Garcia, 42, Littleton, Colorado, 1:08:25. 220. Maria Carolina Lyon Errazuriz, 31, Denver, Colorado, 1:08:31. 221. Linda Casner, 69 , Steamboat Springs, Colorado, 1:08:34. 222. Nathan Sipes, 27, Lincoln, Nebraska, 1:08:54. 223. Rachel Whitley, 29, Littleton, Colorado, 1:09:00. 224. Lauren Liley, 30, Highlands Ranch, Colorado, 1:09:01. 225. Kathy Wichelhaus, 48, Steamboat Springs, Colorado, 1:09:02. 226. Matthew Fess, 38, Steamboat Springs, Colorado, 1:09:02. 227. Ellen Johnson, 32, Steamboat Springs, Colorado, 1:09:03. 228. Dee Dee Beard, 71, Carbondale, Colorado, 1:09:22. 229. Matthew Huntz, 39, Littleton, Colorado, 1:09:34. 230. Kate Mahoney, 36, Littleton, Colorado, 1:09:37. 231. Sarah Angermann, 27, Wheat Ridge, Colorado, 1:09:39. 232. Jenny Pitmon, 41, Fort Collins, Colorado, 1:09:40. 233. Molly Worman, 24, Littleton, Colorado, 1:09:52. 234. Joann Asakawa, 33, Littleton, Colorado, 1:09:55. 235. Mattison Jenks, 28, Lincoln, Nebraska, 1:09:55. 236. Nate Willis, 38, Keystone, Colorado, 1:10:17. 237. Anne Willis, 36, Keystone, Colorado, 1:10:17. 238. Shelby Thomas, 43, Norwood, Colorado, 1:10:23. 239. Allison Visosky, 55, Denver, Colorado, 1:10:35. 240. Karie Nordland, 34, Lakewood, Colorado, 1:10:35. 241. Krystal Rushton, 43, Littleton, Colorado, 1:10:36. 242. Audra Binney, 37, Littleton, Colorado, 1:10:36. 243. Valerie Mahoney, 62, Littleton, Colorado, 1:10:53. 244. Jim Gill, 27, Colorado Springs, Colorado, 1:11:01. 245. EmilyGrace Altenburg, 29, Colorado Springs, Colorado, 1:11:02. 246. Levi Kohl, 24, Englewood, Colorado, 1:11:15. 247. Morgan Simoneau, 19, Marion, Iowa, 1:11:16. 248. Byron Ward, 37, Denver, Colorado, 1:11:17. 249. Rani Helvey-Byers, 27, Boulder, Colorado, 1:11:21. 250. Michelle Flores, 43, Lakewood, Colorado, 1:11:22. 251. Emma Neuberger, 29, Steamboat Springs, Colorado, 1:11:22. 252. Natalie Breffle, 22, Cedar Rapids, Iowa, 1:11:32. 253. Jessa Harris, 18, Steamboat Springs, Colorado, 1:11:39. 254. Madeline Murphy, 17, Steamboat Springs, Colorado, 1:11:40. 255. Kimberlee Rich, 47, Woodland Park, Colorado, 1:11:52. 256. Jennifer Yee, 40, Longmont, Colorado, 1:11:53. 257. Erin Flores, 34, Parker, Colorado, 1:11:59. 258. Emily Insalaco, 47, Denver, Colorado, 1:12:02. 259. Charisa Reeves, 37, Evergreen, Colorado, 1:12:23. 260. Logan Ruthardt, 24, Denver, Colorado, 1:12:25. 261. Cheryl Gansel, 49, Boulder, Colorado, 1:12:40. 262. Kristi Fleshman, 52, Kearney, Missouri, 1:12:40. 263. Katherine Littlejohn, 41, Kansas City, Missouri, 1:12:41. 264. Kami Guarino, 55, Centennial, Colorado, 1:12:57. 265. Lara Pietsch, 53, Cheyenne, Wyoming, 1:12:58. 266. Anna Summers, 39, Tabernash, Indiana, 1:13:03. 267. Dianna Anderson, 61, Steamboat Springs, Colorado, 1:13:09. 268. Amanda Lahourcade, 50, Colorado Springs, Colorado, 1:13:36. 269. Amanda Adams, 47, Westminster, Colorado, 1:13:48. 270. Tammy Fredrickson, 47, Louisville, Colorado, 1:13:48. 271. Victoria Myers, 30, Florissant, Colorado, 1:13:49. 272. Mary Beth Benedetti, 48, Steamboat Springs, Colorado, 1:14:00. 273. Kristen Shoemaker, 35, Oak Creek, Colorado, 1:14:11. 274. Kristyn Leary, 38, Steamboat Springs, Colorado, 1:14:19. 275. Kyle Reed, 33, Englewood, Colorado, 1:14:32. 276. Christopher Bouck, 62, Greenwood Village, Colorado, 1:14:37. 277. Susan Bouck, 62, Greenwood Village, Colorado, 1:14:37. 278. Kellsey Fairchild, 33, Beaumont, Texas, 1:14:38. 279. Ryan Flores, 40, Parker, Colorado, 1:14:39. 280. Amanda Block, 28, Westminster, Colorado, 1:14:39. 281. Jennifer Hood, 25, Arvada, Colorado, 1:14:46. 282. Cheryl Davis, 64, Arvada, Colorado, 1:14:46. 283. Laura Trujillo, 52, Fort Collins, Colorado, 1:14:59. 284. Lindsay Graves, 39, Eagle, Colorado, 1:15:47. 285. Allie Goldenkrantz, 33, Eagle, Colorado, 1:15:48. 286. Claire Bond, 25, Broomfield, Colorado, 1:15:56. 287. Daniella Jacox, 38, Denver, Colorado, 1:15:57. 288. Amber Willis, 44, Tyler, Texas, 1:15:59. 289. Amanda Ruden, 41, Golden, Colorado, 1:15:59. 290. Leah Slaughter, 33, Denver, Colorado, 1:16:31. 291. Alison Appelt, 40, Rockville Centre, New York, 1:16:32. 292. Anita Polner, 69, Boulder, Colorado, 1:16:39. 293. Madeline Soper, 15, Craig, Colorado, 1:16:40. 294. Terri Huck, 74, Niwot, Colorado, 1:16:44. 295. Kelsey Clark, 31, Denver, Colorado, 1:17:02. 296. Kelli Cole, 44, Louisville, Colorado, 1:17:06. 297. Jennifer Walsh, 46, Arvada, Colorado, 1:17:18. 298. Amy Paroline, 47, Steamboat Springs, Colorado, 1:17:25. 299. Patrick Paroline, 46, Steamboat Springs, Colorado, 1:17:26. 300. Carrie Huett, 45, Cañon City, Colorado, 1:17:30. 301. Nicole Lehman, 29, Greeley, Colorado, 1:17:53. 302. Mikayla Ness, 27, Greeley, Colorado, 1:17:54. 303. Jamie Dirck, 10, Rawlins, Wyoming, 1:18:11. 304. Dona Kooy, 58, Aurora, Colorado, 1:18:22. 305. Laura Caldwell, 58, Wheat Ridge, Colorado, 1:18:22. 306. Meg Tully, 54, Steamboat Springs, Colorado, 1:19:01. 307. Kristen Dirck, 38, Rawlins, Wyoming, 1:19:15. 308. Julia Johnson, 29, Binghamton, New York, 1:19:31. 309. Heidi Kushniroff, 37, Arvada, Colorado, 1:19:48. 310. Jensen Riley, 12, Arvada, Colorado, 1:19:49. 311. Kent Simpson, 46, Denver, Colorado, 1:19:58. 312. Cameran Simpson, 40, Denver, Colorado, 1:19:58. 313. Alyssa Tubito, 32, Arvada, Colorado, 1:20:06. 314. Barbara Andrews, 70, Kanab, Utah, 1:20:15. 315. Jason Sparks, 37, Erie, Colorado, 1:20:19. 316. Jillian Sparks, 36, Erie, Colorado, 1:20:19. 317. Doris Minton, 68, Raleigh, North Carolina, 1:20:49. 318. Meg Rosen, 34, Steamboat Springs, Colorado, 1:21:14. 319. Joni Blickendorf, 60, Cicero, Indiana, 1:21:14. 320. Marilyn Napoletan, 67, Glenwood Springs, Colorado, 1:21:23. 321. Leann Olsen, 30, Fort Collins, Colorado, 1:21:58. 322. Jeff Kiblen, 46, Fort Collins, Colorado, 1:22:05. 323. Kiley Kiblen, 15, Fort Collins, Colorado, 1:22:06. 324. Kathryn Kiblen, 45, Fort Collins, Colorado, 1:22:06. 325. Kristin Poulton, 47, Denver, Colorado, 1:22:45. 326. Karen Collins, 51, Golden, Colorado, 1:22:57. 327. Wren Freeman, 12, Littleton, Colorado, 1:23:26. 328. Debbie Freeman, 40, Littleton, Colorado, 1:23:27. 329. Lauren Hewitt, 35, Steamboat Springs, Colorado, 1:23:49. 330. Paula O’Laughlin, 63, Sacramento, California, 1:23:50. 331. Delaney Wells, 32, Denver, Colorado, 1:23:57. 332. Rod Wells, 71, Steamboat Springs, Colorado, 1:23:58. 333. Andy Van Baak, 73, Grand Junction, Colorado, 1:24:03. 334. Alexis Adams, 36, Colorado Springs, Colorado, 1:24:39. 335. Laura Passio, 38, Arvada, Colorado, 1:24:42. 336. Nathaniel Ahern, 40, Wheat Ridge, Colorado, 1:24:54. 337. Pamela Shelby, 68, Denver, Colorado, 1:25:06. 338. Aja Gregory, 38, Fort Collins, Colorado, 1:26:12. 339. Katelyn Voake, 36, Aurora, Colorado, 1:26:51. 340. Geoff Smith, 44, Nantucket, Massachusetts, 1:26:59. 341. Wendy L’Odense, 44, Highlands Ranch, Colorado, 1:26:59. 342. Carrie Galyardt, 47, Fort Collins, Colorado, 1:26:59. 343. Elizabeth Ramirez, 31, Steamboat Springs, Colorado, 1:27:05. 344. Meredith Elaine Winslow, 25, Aurora, Colorado, 1:27:05. 345. Miranda Salky, 26, Steamboat springs, Colorado, 1:27:07. 346. Denette DeHerrera Clift, 46, Lakewood, Colorado, 1:27:11. 347. Gary Clift, 48, Lakewood, Colorado, 1:27:11. 348. Stephanie O’Callaghan, 40, Denver, Colorado, 1:27:48. 349. Erin Herlihy, 39, Denver, Colorado, 1:27:49. 350. Chasity Meixsell, 31, Fort Collins, Colorado, 1:28:14. 351. Chris Manley, 44, Douglasville, Georgia, 1:30:17. 352. Maureen Casamassimo, 75, Columbus, Ohio, 1:33:39. 353. Celeste Lundberg, 55, Avon, Colorado, 1:33:55. 354. Sam Mikesell, 33, Denver, Colorado, 1:34:17. 355. Sandy Fiedler, 57, Longmont, Colorado, 1:34:21. 356. Hallie Schiff, 35, Avon, Colorado, 1:34:39. 357. Cole Hewitt, 37, Steamboat Springs, Colorado, 1:35:25. 358. Rachel Powell, 33, Lakewood, Colorado, 1:36:05. 359. Rebecca Blomquist, 34, Lone Tree, Colorado, 1:36:06. 360. Donna Carlson, 61, Denver, Colorado, 1:36:47. 361. R.C. Myles, 54, Littleton, Colorado, 1:37:34. 362. Teresa Woodhull, 34, Lakewood, Colorado, 1:37:57. 363. Toni Van Burkleo, 68, Longview, Texas, 1:38:50. 364. Debbie Conway, 46, Texarkana, Arkansas, 1:39:12. 365. Traci Helms, 53, Thornton, Colorado, 1:39:30. 366. Clyde Ahern, 10, Wheat Ridge, Colorado, 1:40:47. 367. Megan Mansfield, 57, Basking Ridge, New Jersey, 1:41:16. 368. Alyssa Pearson, 45, Broomfield, Colorado, 1:42:37. 369. Amy Beauprez, 35, Salida, Colorado, 1:44:11. 370. Katie Schroeder, 37, Centennial, Colorado, 1:44:12. 371. Meghann Schroeder, 29, Missoula, Montana, 1:44:13. 372. Patty Schroeder, 64, Steamboat Springs, Colorado, 1:44:13. 373. Rebecca Schroeder, 33, Castle Rock, Colorado, 1:44:13. 374. Catherine MacPherson, 69, Rawlins, Wyoming, 1:45:57. 375. Jim Ronk, 74, Lafayette, Colorado, 1:46:31. 376. Emily Stanton, 43, Niwot, Colorado, 1:46:47. 377. Elizabeth Georgitis, 47, Denver, Colorado, 1:46:47. 378. Terri Fatka, 55, Steamboat springs, Colorado, 1:47:08. 379. Elizabeth Wood, 33, Steamboat Springs, Colorado, 1:47:09. 380. Barbara Nohinek-Zee-Cheng, 69, Indianapolis, Indiana, 1:47:17. 381. Abbi Wade, 24, Craig, Colorado, 1:47:22. 382. Sidney Moon, 73, Steamboat Springs, Colorado, 1:47:55. 383. Susan Sprenkle, 58, Westminster, Colorado, 1:47:56. 384. Ruth Abate, 62, Steamboat Springs, Colorado, 1:52:34. 385. Kara Soper, 50, Craig, Colorado, 1:52:45. 386. Lisa Wade, 54, Craig, Colorado, 1:52:45. 387. Libbie Miller, 24, Lincoln, Nebraska, 1:53:01. 388. Salli Jenks, 56, Lincoln, Nebraska, 1:53:01. 389. Megan Jenks, 30, Lincoln, Nebraska, 1:53:02. 390. Rachel Breitbach, 32, Arvada, Colorado, 1:53:12. 391. Caleb Breitbach, 34, Arvada, Colorado, 1:53:12. 392. Matt Laughlin, 50, Boulder, Colorado, 1:53:54. 393. Janine Laughlin, 51, Boulder, Colorado, 1:53:54. 394. Elaine Murphy, 40, Lone Tree, Colorado, 1:54:19. 395. Julie Shields, 48, Bailey, Colorado, 1:54:19. 396. Terri Couch, 71, Aurora, Colorado, 1:54:31. 397. Susan Mesko, 62, Boulder, Colorado, 1:54:34. 398. Leah Maher, 62, Boulder, Colorado, 1:54:35. 399. Sarry Moscatel, 64, Lakewood, Colorado, 1:57:54. 400. Kathy Golden, 67, Englewood, Colorado, 1:57:56. 401. Jen Johnson, 46, Centennial, Colorado, 2:06:43. 402. Isaiah Johnson, 15, Centennial, Colorado, 2:06:43. 403. Frank Johnson, 44, Centennial, Colorado, 2:06:43. 404. Francisca Maiza, 31, Boulder, Colorado, 3:09:58.

Half marathon

1. Neely Gracey, 32, Lafayette, Colorado, 1:18:44. 2. Richard Kennedy, 29, Denver, Colorado, 1:19:33. 3. Brian Lozes, 32, Boulder, Colorado, 1:19:38. 4. Luke Zacharias, 23, Boulder, Colorado, 1:22:00. 5. Courtney Ackerman, 27, Boulder, Colorado, 1:23:50. 6. Paul Hughes, 65, Pagosa Springs, Colorado, 1:24:55. 7. Laura Yarrow, 28, Colorado Springs, Colorado, 1:25:06. 8. Ryan Larson, 44, Steamboat Springs, Colorado, 1:25:16. 9. Jessica Ackerman, 27, Boulder, Colorado, 1:26:22. 10. Shawn Laursen, 28, Boulder, Colorado, 1:26:25. 11. Alex Kuvin, 27, Denver, Colorado, 1:28:01. 12. Ryan Ayala, 32, Steamboat Springs, Colorado, 1:30:06. 13. Caroline Kirby, 32, Denver, Colorado, 1:30:49. 14. Joey Grandelis, 29, Denver, Colorado, 1:31:10. 15. Emily Siskind, 29, Denver, Colorado, 1:32:45. 16. Kate Zacharias, 20, Boulder, Colorado, 1:33:11. 17. Christian Villescas, 28, Broomfield, Colorado, 1:34:33. 18. Arthur Rinker, 38, Craig, Colorado, 1:35:52. 19. Caitlyn Boyle, 16, Castle Rock, Colorado, 1:36:18. 20. Dustin Randall, 39, Broomfield, Colorado, 1:37:02. 21. Michael Mainguy, 31, Baton Rouge, Louisiana, 1:37:07. 22. Lucas Ness, 29, Greeley, Colorado, 1:37:48. 23. Scott Sozio, 42, Denver, Colorado, 1:37:57. 24. Sean Janelle, 38, Denver, Colorado, 1:38:20. 25. Dan Niles, 40, Niwot, Colorado, 1:39:10. 26. Summer Milacek, 41, Lyons, Colorado, 1:39:28. 27. Matt Alcorn, 42, Denver, Colorado, 1:40:50. 28. Kristine Leader, 56, Boulder, Colorado, 1:40:54. 29. Ashley Niles, 39, Niwot, Colorado, 1:40:55. 30. Nathan Ojanen, 37, Denver, Colorado, 1:41:19. 31. Daniel Horstman, 41, Denver, Colorado, 1:41:21. 32. Leni Clark, 27, Boulder, Colorado, 1:41:22. 33. Tim Straffen, 32, Golden, Colorado, 1:41:26. 34. Chase Barton, 27, Aurora, Colorado, 1:41:35. 35. Allison Gahafer, 28, Commerce City, Colorado, 1:41:45. 36. Andrew Smith, 34, Ventura, California, 1:41:46. 37. Patricia Campbell, 29, Boulder, Virginia, 1:41:59. 38. John Sandberg, 30, Littleton, Colorado, 1:42:00. 39. Kevin Werner, 32, Denver, Coloradov 1:42:00. 40. Julia Cottrill, 39, Denver, Colorado, 1:42:05. 41. Ellie Johnson, 29, Upland, California, 1:42:18. 42. Erin O’Kelley, 25, Longmont, Colorado, 1:42:25. 43. Emily Messegee, 44, Golden, Colorado, 1:42:30. 44. Jeff Hildebrandt, 57, Boulder, Colorado, 1:42:40. 45. Trinidad Loya III, 40, Craig, Colorado, 1:42:40. 46. Aaron Fyalka, 26, Centennial, Colorado, 1:42:53. 47. Sarah Reingold, 34, Denver, Colorado, 1:42:56. 48. Frankie Conway, 51, Texarkana, Arkansas, 1:42:58. 49. Jordan McDonald, 25, Steamboat Springs, Colorado, 1:43:05. 50. Matthew Kaplan, 26, Steamboat Springs, Colorado, 1:43:17. 51. David Maurer, 33, Denver, Colorado, 1:43:32. 52. Charlie Chacos, 51, Carbondale, Colorado, 1:43:36. 53. Andrea Navarre, 44, Littleton, Colorado, 1:44:14. 54. Jason Yanowitz, 52, Steamboat Springs, Colorado, 1:44:17. 55. Rachel Penney, 31, Arlington, Virginia, 1:44:27. 56. Natalie Abrahamson, 40, Longmont, Colorado, 1:44:29. 57. Scot MacPherson, 40, Steamboat Springs, Colorado, 1:44:44. 58. Skylar Weir, 28, Steamboat Springs, Colorado, 1:44:46. 59. Lucas Hughes, 34, Ann Arbor, Michigan, 1:45:06. 60. Keith Moore, 44, Douglas, Wyoming, 1:45:10. 61. Macey Moore, 45, Douglas, Wyoming, 1:45:11. 62. Ellie Enichen, 23, Boulder, Colorado, 1:45:30. 63. Ann Johnson, 26, Upland, California, 1:45:33. 64. Margaret Schaff, 28, Steamboat Springs, Colorado, 1:45:37. 65. Laurie Brockway, 60, Boulder, Colorado, 1:46:13. 66. Kari van Zyl, 26, Westminster, Colorado, 1:46:16. 67. Max Janicek, 34, Steamboat Springs, Colorado, 1:46:25. 68. Laura Walls, 36, Golden, Colorado, 1:46:30. 69. Tim Harlan, 39, Steamboat Springs, Colorado, 1:46:49. 70. Karen Anderson, 61, Steamboat Springs, Colorado, 1:46:52. 71. Kevin Savage, 29, Philadelphia, Pennsylvania, 1:46:54. 72. Sarah Zacharias, 52, Boulder, Colorado, 1:47:03. 73. Kelly Conway, 41, Steamboat Springs, Colorado, 1:47:06. 74. Genevieve Kalmes, 40, Steamboat Springs, Colorado, 1:47:14. 75. Peter May, 29, Lakewood, Colorado, 1:47:22. 76. Ashley Sommer-Murphy, 35, Fraser, Colorado, 1:47:23. 77. Kameron Devincentis, 25, Steamboat Springs, Colorado, 1:47:44. 78. Nathan Jansen, 42, Denver, Colorado, 1:47:45. 79. Kyle Cook, 35, Centennial, Colorado, 1:47:51. 80. Danny Hannon, 40, Houston, Texas 1:47:56. 81. Erin Vondra, 38, Centennial, Colorado, 1:47:57. 82. Ali Farmer, 38, Aurora, Colorado, 1:48:08. 83. Mike Penney, 63, Steamboat Springs, Colorado, 1:48:10. 84. Andrea Wilhelm, 42, Steamboat Springs, Colorado, 1:48:47. 85. Blake Woodruff, 29, Arvada, Colorado, 1:48:54. 86. Danielle Brunner, 40, Denver, Colorado, 1:49:07. 87. Jason Brunner, 39, Denver, Colorado, 1:49:15. 88. Lauren Stone, 36, Littleton, Colorado, 1:49:31. 89. Connor McDermott, 21, Elizabeth, Colorado, 1:49:33. 90. Moriah Stratton, 24 Colorado Springs, Colorado, 1:49:44. 91. Cassidy Eiss, 23, Denver, Colorado, 1:50:00. 92. Dan Fiallo, 50, Erie, Colorado, 1:50:01. 93. Myriah Warren, 32, Grand Junction, Colorado, 1:50:11. 94. Kiersten Turner, 28, Denver, Colorado, 1:50:29. 95. Sarah Janelle, 35, Denver, Colorado, 1:50:29. 96. Riley Langdon, 28, Fort Collins, Colorado, 1:50:52. 97. Amy Hrad, 28, Denver, Colorado, 1:51:04. 98. Jamie Saff 45 Montrose, Colorado, 1:51:11. 99. Luke Kovar, 26, Denver, Colorado, 1:51:49. 100. Hannah Pitts, 32, Denver, Colorado, 1:52:07. 101. Jennifer Pressgrove, 39, Craig, Colorado, 1:52:08. 102. Shannon McCabe, 41, Steamboat, Colorado, 1:52:18. 103. Sydney Burckhardt, 25, Denver, Colorado, 1:52:19. 104. Margaret Dunne, 28, Denver, Colorado, 1:52:24. 105. Melinda Puchalski, 30, Lakewood, Colorado, 1:52:28. 106. Anne Krause, 47, Littleton, Colorado, 1:52:38. 107. Kim Wright 53 Boulder, Colorado, 1:52:45. 108. Julie Vodola, 42, Wantagh, New York, 1:52:51. 109. Liz Blei, 62, Morrison, Colorado, 1:52:55. 110. Lauren Tryon, 34, Denver, Colorado, 1:53:03. 111. Holly Morehead, 33, Denver, Colorado, 1:53:15. 112. Shelby Kinlund, 31, Denver, Colorado, 1:53:17. 113. Meredith Neid, 20, Denver, Colorado, 1:53:18. 114. Marije Toth, 44, Erie, Colorado, 1:53:24. 115. Matt Honegger, 42, Benver, Colorado, 1:53:32. 116. Kelly Crum, 37, Golden, Colorado, 1:53:37. 117. Sarah Baskfield, 47, Crested Butte, Colorado, 1:53:48. 118. Jeremiah Pare, 25, Boulder, Colorado, 1:53:57. 119. Laura Oslowski, 42, Steamboat Springs, Colorado, 1:54:15. 120. Robert Schwarz, 34, Colorado, 1:54:18. 121. Shannon Bradley, 29, Oak Creek, Colorado, 1:54:43. 122. Kevin Voake, 37, Aurora, Colorado, 1:54:43. 123. Suzanne Segalowitz, 36, Arvada, Colorado, 1:54:47. 124. Nick Hart, 27, Aurora, Colorado, 1:54:52. 125. Abby Schissler, 36, Steamboat Springs, Colorado, 1:54:56. 126. Patrick Fosdick, 39, Wheat Ridge, Colorado, 1:55:02. 127. Benjamin West, 24, Englewood, Colorado, 1:55:12. 128. Michael Binney, 37, Littleton, Colorado, 1:55:19. 129. Gussie Laird, 23, Denver, Colorado, 1:55:25. 130. Max Warner, 24, Steamboat Springs, Colorado, 1:55:35. 131. Paige Krack, 34, Highlands Ranch, Colorado, 1:55:36. 132. Kellie Shaltes, 32, Avon, Colorado, 1:55:48. 133. Jesse Holmes, 26, Pagosa Springs, Colorado, 1:55:50. 134. Trevor Roose, 30, Fort Collins, Colorado, 1:55:50. 135. Dave Cunningham, 61, Denver, Colorado, 1:56:08. 136. Nicole Kollman, 28, Denver, Colorado, 1:56:27. 137. Doug Stevens, 46, Boulder, Colorado, 1:56:31. 138. Weston Anderson, 32, Denver, Colorado, 1:56:39. 139. Sarah Burgin, 23, Denver, Colorado, 1:56:50. 140. Caitlin Whitworth, 33, Denver, Colorado, 1:56:55. 141. Cody Hill, 38, Denver, Colorado, 1:56:55. 142. Bill Sherby 35 Denver, Colorado, 1:57:04. 143. Nicholas Papanastassiou, 30, Denver, Colorado, 1:57:07. 144. Taylor Ourad, 28, New York, New York, 1:57:21. 145. Deb Cunningham, 60, Denver, Colorado, 1:57:21. 146. Dylan McFarland, 36, Aurora, Colorado, 1:57:21. 147. Sharon Randall, 39, Broomfield, Colorado, 1:57:26. 148. Robert Burgess, 33, Denver, Colorado, 1:57:32. 149. Michael Dealy, 34, Breckenridge, Colorado, 1:57:34. 150. Alexandra Clifford, 25, Denver, Colorado, 1:57:43. 151. Maddie Wall, 23, Westminster, Colorado, 1:57:47. 152. Asha Rizzo, 38, Lafayette, Colorado, 1:57:49. 153. Jeff Krause, 54, Littleton, Colorado, 1:57:56. 154. Diane Siegel, 34, Denver, Colorado, 1:58:06. 155. Brice Dyer, 33, Lakewood, Colorado, 1:58:10. 156. David Hook, 34, Denver, Colorado, 1:58:10. 157. Tom Schulz, 29, Denver, Colorado, 1:58:16. 158. Beth Osland, 30, Lafayette, Colorado, 1:58:21. 159. Jason Newsome, 38, Denver, Colorado, 1:58:22. 160. Kelsey Wasylenky, 42, Denver, Colorado, 1:58:24. 161. Melinda Monaco, 39, Boulder, Colorado, 1:58:44. 162. Clive Hallam, 45, Pueblo West, Colorado, 1:58:45. 163. Todd Richmond, 55, Carbondale, Colorado, 1:58:48. 164. Liz Handing, 33, Steamboat Springs, Colorado, 1:58:57. 165. Stephen Orehosky, 26, Aurora, Colorado, 1:59:13. 166. Madison Pollet, 27, Denver, Colorado, 1:59:14. 167. Kallie Leschen-Lindell, 29, Denver, Colorado, 1:59:14. 168. Tracy Denney, 29, Steamboat Springs, Colorado, 1:59:16. 169. Stephanie Woods, 28, Denver, Colorado, 1:59:25. 170. Ciera Gonzalez, 28, Denver, Colorado, 1:59:30. 171. Chad Fruithandler, 31, Denver, Colorado, 1:59:34. 172. Ben Kloos, 32, Omaha Nebraska 1:59:39. 173. Alfred Eastin, 29, Denver, Colorado, 1:59:40. 174. Henry Burch, 66, Tyler, Texas, 1:59:53. 175. Lisa Weatherbie, 32, Denver, Colorado, 2:00:10. 176. Erica Howard, 34, Hendersonville, Tennessee, 2:00:11. 177. Tracy Stoddard, 58, Steamboat Springs, Colorado, 2:00:14. 178. Kailee Duryea, 27, Steamboat Springs, Colorado, 2:00:27. 179. Will Clark, 35, Kansas City, Missouri, 2:00:27. 180. Shelby Ziegler, 27 Colorado Springs, Colorado, 2:00:40. 181. Brian Barnard, 34, Washington, District of Columbia, 2:00:41. 182. Matthew English, 31, Denver, Colorado, 2:01:02. 183. Sarah Wallace, 28, Denver, Colorado, 2:01:03. 184. Liam Sorensen, 27, Steamboat Springs, Colorado, 2:01:04. 185. Ethan Fiallo, 23, Erie, Colorado, 2:01:09. 186. Sarah Ashby, 26, Avon, Colorado, 2:01:16. 187. Lisa C Bennett, 58, Boulder, Colorado, 2:01:25. 188. Teresa Barin, 43, Steamboat Springs, Colorado, 2:01:27. 189. Brie Jones, 42, Arvada, Colorado, 2:01:33. 190. Christopher Ransom, 29, Denver, Colorado, 2:01:40. 191. Sarah Schroeder, 29, Vancouver, Washington, 2:01:42. 192. Kelsey Hirsch, 25, Englewood, Colorado, 2:01:43. 193. Michael Turnbull, 52, Fort Collins, Colorado, 2:02:04. 194. Kathryn Sullivan, 33, San Diego, California, 2:02:07. 195. Jim Hawken, 54 Colorado Springs, Colorado, 2:02:22. 196. Theresa Clever, 29, Denver, Colorado, 2:02:22. 197. Gina Mia Espinosa-Salcedo, 45, Lakewood, Colorado, 2:02:25. 198. Logan Waterland, 27, Windsor, Colorado, 2:02:32. 199. Kat Gregory, 27, Steamboat Springs, Colorado, 2:02:35. 200. John Gregory, 24, Steamboat Springs, Colorado, 2:02:36. 201. Michael Fitzgerald, 24, Steamboat Springs, Colorado, 2:02:37. 202. Dean Holmstrom, 58, Englewood, Colorado, 2:02:46. 203. William Bishop, 42, Steamboat Springs, Colorado, 2:02:46. 204. Stephanie Burke, 31, Denver, Colorado, 2:02:55. 205. Mary Diane Deysher, 57, Loveland, Colorado, 2:02:57. 206. Holly Kometer, 27, Steamboat Springs, Colorado, 2:02:57. 207. Casey Earp, 36, Edgewater, Colorado, 2:03:08. 208. Ken Macias, 43, Steamboat Springs, Colorado, 2:03:09. 209. Matthew Cavarra, 49, Denver, Colorado, 2:03:23. 210. James Kowalski, 64, Shreveport, Louisiana 2:03:26. 211. Colette Stark, 25, Denver, Colorado, 2:03:30. 212. Kerry Schuster, 38, Aurora, Colorado, 2:03:35. 213. Christopher Takimoto, 37, Denver, Colorado, 2:03:51. 214. Danielle Chmelik, 25, Denver, Colorado, 2:03:51. 215. Amy Fiallo, 46, Erie, Colorado, 2:03:57. 216. Lindsey Camp, 36, Denver, Colorado, 2:04:03. 217. Maria Bruno, 34, Denver, Colorado, 2:04:03. 218. Riley Walsh, 23, Edgewater, Colorado, 2:04:05. 219. Randi Pepper, 55, Tabernash, Colorado, 2:04:05. 220. Andrew Attar, 33, Golden, Colorado, 2:04:06. 221. Kelly Liesendahl, 27, Aurora, Colorado, 2:04:07. 222. Elizabeth Neid, 55, Denver, Colorado, 2:04:14. 223. Madison Hosack, 29, Littleton, Colorado, 2:04:19. 224. Montana Kinlund, 37, Denver, Colorado, 2:04:19. 225. Raya Duryea, 27, Windsor, Colorado, 2:04:25. 226. Dimitri Zgourides, 55, Houston, Texas, 2:04:28. 227. Emily Bath, 25, Denver, Colorado, 2:04:40. 228. Erika Black 45 Crested Butte, Colorado, 2:04:50. 229. Tal Scattergood, 28, Steamboat Springs, Colorado, 2:04:52. 230. Elisha Colson, 41, Glendale, Arizona, 2:04:55. 231. Mary Lane, 36, Denver, Colorado, 2:04:56. 232. Elisabeth Boersma, 40, Steamboat Springs, Colorado, 2:04:56. 233. Marie McNamara, 28, Boulder, Colorado, 2:05:08. 234. Molloy Sheehan, 28, Denver, Colorado, 2:05:25. 235. Franziska Bishop, 41, Steamboat Springs, Colorado, 2:05:33. 236. Lacie Esser, 37, Arvada, Colorado, 2:05:39. 237. Kelly Webster, 55, Castle Rock, Colorado, 2:05:40. 238. Kelsy Been, 36, Carbondale, Colorado, 2:05:47. 239. Claire Simpson, 27, Denver, Colorado, 2:05:50. 240. Tara France, 45, Rawlins, Wyoming, 2:06:05. 241. Kathryn Whiting, 39, Highlands Ranch, Colorado, 2:06:09. 242. Maria Vazquez Pereira, 38, Erie, Colorado, 2:06:11. 243. Robin Bodine, 37, Longmont, Colorado, 2:06:21. 244. Kaitlin Kuvin, 32, Columbus, Ohio, 2:06:35. 245. Elyse Lampe, 33, Denver, Colorado, 2:06:35. 246. Samuel Anderson, 19, Welleslev Massachusetts, 2:06:36. 247. Joffre Myers, 41, Denver, Colorado, 2:06:37. 248. Michael Currie, 52, Loveland, Colorado, 2:06:38. 249. Dean Anderson, 56, Phoenix, Arizona, 2:06:42. 250. Caitlin Silverstein, 32, Arvada, Colorado, 2:06:44. 251. Lindsay Berman, 28, Vail, Colorado, 2:06:49. 252. Julia Dorsey, 29, Denver, Colorado, 2:06:57. 253. Paul Pierce, 40 Colorado Springs, Colorado, 2:06:59. 254. James Cotter, 44, Steamboat Springs, Colorado, 2:07:00. 255. Autumn Arciero, 30, Lakewood, Colorado, 2:07:03. 256. McKenna Walsh, 25, Denver, Colorado, 2:07:11. 257. Michelle Wolcott, 51, Denver, Colorado, 2:07:12. 258. Mary Catherine Harris, 34, Nashville, Tennessee, 2:07:13. 259. Joaquin Gonzalez, 31, Boulder, Colorado, 2:07:16. 260. Heather Ramey, 50, Denver, Colorado, 2:07:20. 261. Claire Gemperline, 37, Morrsion, Colorado, 2:07:30. 262. Casey Munch, 27, Lone Tree, Colorado, 2:07:31. 263. Hannah Miller, 27, Denver, Colorado, 2:07:32. 264. Keely Stevenson, 29, Steamboat Springs, Colorado, 2:07:35. 265. Talia Assi, 26, Breckenridge, Colorado, 2:07:36. 266. Emily Delaney, 30, Brooklyn, New York, 2:07:51. 267. Jimmie Nold, 29, Centennial, Colorado, 2:08:19. 268. Molly Bradley, 27, Pagosa Springs, Colorado, 2:08:20. 269. Elizabeth Rademacher, 31, Grand Junction, Colorado, 2:08:27. 270. Brianna Maher, 36, Eagle, Colorado, 2:08:43. 271. Katie Schuetz, 24, Golden, Colorado, 2:08:43. 272. Lauren Augusta, 43, Park City, Utah, 2:08:49. 273. Mary Hanson, 65, Fort Collins, Colorado, 2:08:51. 274. Kristen Slaymaker, 32, Golden, Colorado, 2:09:24. 275. Charles Painchaud, 32, Golden, Colorado, 2:09:24. 276. Kelsey Ryan, 33, Steamboat Springs, Colorado, 2:09:38. 277. Fane Cross, 39, Steamboat Springs, Colorado, 2:09:45. 278. Alicia Googins, 44, Lincoln, Massachusetts, 2:09:46. 279. Kris Macready, 43, Arlington, Texas, 2:09:54. 280. Kirsten Polley, 31, Denver, Colorado, 2:10:01. 281. Brian Jordan, 42, Littleton, Colorado, 2:10:03. 282. Katherine Burke, 29, Duluth, Minnesota, 2:10:04. 283. Amanda Cowger, 30, Loveland, Colorado, 2:10:08. 284. Jessica Sword, 44, Boulder, Colorado, 2:10:11. 285. Katie Georgitis, 45, Denver, Colorado, 2:10:18. 286. Matthew Johnson, 29, Centennial, Colorado, 2:10:28. 287. Jake Glockner, 24, Lakewood, Colorado, 2:10:32. 288. Suzanne Thompson, 52, Rawlins, Wyoming, 2:10:33. 289. Madeline Hirsch, 30, Playa Vista, California, 2:10:34. 290. Stephanie Dilgren, 36, Highlands Ranch, Colorado, 2:10:37. 291. Heather Mitchell, 47 Colorado Springs, Colorado, 2:10:43. 292. Brian Elliott, 53, Steamboat Springs, Colorado, 2:10:43. 293. Margy Johnston, 36, Longmont, Colorado, 2:10:46. 294. Michelle Blomstedt, 53, New Braunfels, Texas, 2:10:56. 295. Rich Oslowski, 53, Steamboat Springs, Colorado, 2:10:58. 296. Trey Minarcin, 33, Thornton, Colorado, 2:11:00. 297. Nicole Zelyez, 36, Erie, Colorado, 2:11:01. 298. Robert McClory, 54, Boulder, Colorado, 2:11:03. 299. Rachel Shaw, 29, Clark, Colorado, 2:11:06. 300. Grace Danborn, 42, Golden, Colorado, 2:11:19. 301. Melissa Mellen, 41, Denver, Colorado, 2:11:20. 302. Treasach Vargas, 42, Steamboat Springs, Colorado, 2:11:26. 303. Patricia Chang, 54, San Diego, California, 2:11:27. 304. Stephanie Burt, 33, Westminster, Colorado, 2:11:30. 305. Siera Harrison, 20, Steamboat Springs, Colorado, 2:11:38. 306. Bronwyn Ebner, 33, Steamboat Springs, Colorado, 2:11:39. 307. Marcia DeFoe, 39, Denver, Colorado, 2:11:39. 308. Kim Beaumund, 36, Arvada, Colorado, 2:11:40. 309. Karen Turnbull, 45, Fort Collins, Colorado, 2:11:43. 310. Dene Martin, 62, Fort Morgan, Colorado, 2:11:52. 311. Heather Hodge, 38, Arvada, Colorado, 2:12:00. 312. Cassie Elrod, 31, Denver, Colorado, 2:12:09. 313. Jacora Parker, 28, Steamboat Springs, Colorado, 2:12:19. 314. Mary Wilson, 39, Steamboat Springs, Colorado, 2:12:20. 315. Alycia Shelton, 34, Peyton, Colorado, 2:12:23. 316. Austin Frey, 26, Colorado Springs, Colorado, 2:12:25. 317. Madeline Frey, 26, Colorado Springs, Colorado, 2:12:26. 318. Candy Granger, 50, Steamboat Springs, Colorado, 2:12:28. 319. Sam Underhill, 13, Steamboat Springs, Colorado, 2:12:28. 320. Natashia Ash, 43, Dickinson, North Dakota, 2:12:34. 321. Kailah Haag, 34, Dickinson, North Dakota, 2:12:35. 322. Reina Gomez, 44, Denver, Colorado, 2:12:41. 323. Taylor Therkelsen, 25, Windsor, Colorado, 2:12:43. 324. Mary Oamek, 37, Steamboat Springs, Colorado, 2:12:45. 325. Paige Bryant, 30, Fort Collins, Colorado, 2:12:46. 326. Kate Alison, 45, Seattle, Washington, 2:12:55. 327. Nic Savinar, 37, Denver, Colorado, 2:13:09. 328. Lynn O’Donnell, 63, Longmont, Colorado, 2:13:15. 329. Michelle Tuchfeld, 33, Centennial, Colorado, 2:13:25. 330. Alexandra Soto, 28, Colorado Springs, Colorado, 2:13:42. 331. Alexy Orr, 19, Loveland, Colorado, 2:13:47. 332. Lauren Wilson, 34, Colorado Springs, Colorado, 2:13:51. 333. Madelyne Voorhees, 24, Denver, Colorado, 2:13:55. 334. Shelby Reardon, 26, Steamboat Springs, Colorado, 2:14:04. 335. Madi McArthur, 24, Steamboat Springs, Colorado, 2:14:06. 336. Jen LeFevre, 58, Woodland Park, Colorado, 2:14:21. 337. Kim Beaulieu, 54, Steamboat Springs, Colorado, 2:14:26. 338. Lizeth Casillas, 31, Parker, Colorado, 2:14:39. 339. Lara Edwards, 48, Niwot, Colorado, 2:14:39. 340. Sarah Fezler, 43, Boulder, Colorado, 2:14:39. 341. Lyndsey Nold, 24, Littleton, Colorado, 2:14:47. 342. Adrian Martinez, 24, Tucson, Arizona, 2:14:50. 343. Michelle Erps, 45, Steamboat Springs, Colorado, 2:15:01. 344. Chris Watson, 58, Centennial, Colorado, 2:15:03. 345. Cesar Barron, 33, Denver, Colorado, 2:15:08. 346. Karl Mallinger, 26, Littleton, Colorado, 2:15:19. 347. Alexis Theis, 38, Centennial, Colorado, 2:15:30. 348. Erin Jones, 35, Littleton, Colorado, 2:15:31. 349. Shelley Crespi, 37, Oak Creek, Colorado, 2:15:35. 350. Nick Crespi, 40, Oak Creek, Colorado, 2:15:36. 351. Amilia Griffith, 46, Clark, Colorado, 2:15:41. 352. Connie Wall, 50, Westminster, Colorado, 2:16:04. 353. Carrie Brocker, 46, Steamboat Springs, Colorado, 2:16:04. 354. Brittany McDonald, 35, Pleasant Hill, California, 2:16:12. 355. Cara Marrs, 52, Steamboat Springs, Colorado, 2:16:21. 356. Brandy Sylvester, 51, Superior, Colorado, 2:16:25. 357. Tori Sylvester, 18, Superior, Colorado, 2:16:26. 358. Jacqueline Vasquez, 50, Castle Rock, Colorado, 2:16:31. 359. Laura Fisbeck, 39, Lafayette, Colorado, 2:16:38. 360. Tara Suprunowicz, 30, Aurora, Colorado, 2:16:42. 361. Beth Zimmerli, 27, Glendale, Colorado, 2:16:49. 362. Kori Osina, 33, Vail, Colorado, 2:16:51. 363. Kaitlyn Kreitzman, 28, Hayden, Colorado, 2:16:52. 364. Teresa Harrison, 50, Steamboat Springs, Colorado, 2:16:53. 365. Erin Branscum, 25, Steamboat Springs, Colorado, 2:16:55. 366. Erin Mueller, 37, Colorado Springs, Colorado, 2:17:07. 367. Adam Burke, 32, Duluth, Minnesota, 2:17:08. 368. Cathy Normand, 49, Spring, Texas, 2:17:10. 369. Natalie Lyne, 30, Avon, Colorado, 2:17:12. 370. Karmen Smith, 59, Castle Rock, Colorado, 2:17:29. 371. Savanna Cary, 26, Denver, Colorado, 2:17:29. 372. Elias Martinez, 43, Tucson, Arizona, 2:17:39. 373. Erin Zuckerman, 35, Broomfield, Colorado, 2:17:43. 374. Patrick Jacox, 36, Denver, Colorado, 2:17:54. 375. Kelly van Riper, 52, Niwot, Colorado, 2:18:08. 376. Amy Baxter, 54, Niwot, Colorado, 2:18:08. 377. Christine Moore, 52, Superior, Colorado, 2:18:48. 378. Sydney Salzwedel, 27, Denver, Colorado, 2:18:52. 379. Aubriele Jarman, 28, Arvada, Colorado, 2:18:52. 380. Seph Harris, 50, Houston, Texas, 2:18:54. 381. Christopher Vaughan, 57, Red Cliff, Colorado, 2:18:58. 382. Thuy Tran, 29, Billings, Montana, 2:19:00. 383. Nadia Vanbibber, 25, Littleton, Colorado, 2:19:09. 384. Cambria Fedie, 37, Denver, Colorado, 2:19:16. 385. Rachel Jackson, 30, Steamboat Springs, Colorado, 2:19:24. 386. Michae. Schubert, 69, Fort Collins, Colorado, 2:19:29. 387. Staci Crews, 42, Parker, Colorado, 2:19:40. 388. Julie Friese, 40, Steamboat Springs, Colorado, 2:19:47. 389. Megan Evoe, 42, Superior, Colorado, 2:20:00. 390. Eric Zacharias, 55, Boulder, Colorado, 2:20:01. 391. Maris Pribula, 32, Vail, Colorado, 2:20:07. 392. Dana Fujita, 44, Oak Creek, Colorado, 2:20:15. 393. Krissy Cordova, 50, Falcon, Colorado, 2:20:21. 394. Garrett Forster, 32 Colorado Springs, Colorado, 2:20:26. 395. Jamie Westbury, 36, Littleton, Colorado, 2:20:29. 396. Angela Visceglia, 41, Lakewood, Colorado, 2:20:29. 397. Lan Liu, 58, Silverthorne, Colorado, 2:20:30. 398. Rebecca Garvoille, 39, Denver, Colorado, 2:20:31. 399. Babe Hoffarber, 35, Tigard, Oregon, 2:20:37. 400. Sean Stanton, 45, Niwot, Colorado, 2:20:42. 401. Djamshid Sharapov, 43, Aurora, Colorado, 2:20:56. 402. Santiago Barros Arteaga, 36, Denver, Colorado, 2:21:03. 403. Robert Gallegos, 62, Clark, Colorado, 2:21:08. 404. Lana Gallegos, 63, Clark, Colorado, 2:21:09. 405. Gary Szelog, 26, Steamboat Springs, Colorado, 2:21:23. 406. Robert Sprenkle, 53, Westminster, Colorado, 2:21:28. 407. Kayla White, 30, Colorado Springs, Colorado, 2:21:30. 408. Josefine Dunn, 33, Golden, Colorado, 2:21:37. 409. Brenna Collyard, 40, Arvada, Colorado, 2:21:43. 410. Cathy Burchett, 64, Berthoud, Colorado, 2:21:46. 411. Lydia Gierling, 30, Jacksonville, North Carolina, 2:21:47. 412. Michelle Feit, 31, Aurora, Colorado, 2:21:51. 413. Betsy McLaughlin, 32, Morrison, Colorado, 2:22:01. 414. Clare Browne, 38, Oak Creek, Colorado, 2:22:26. 415. Stacey Bowers, 55, Steamboat Springs, Colorado, 2:22:38. 416. Teagan Palm, 19, Glen Ellyn, Illinois, 2:22:42. 417. Randall Palm, 54, Glen Ellyn, Illinois, 2:22:43. 418. Christina Cooley, 31, Denver, Colorado, 2:22:45. 419. Rainey Cerqua, 25, Rochester, New York, 2:22:57. 420. Kerri Reisinger, 33, Lakewood, Colorado, 2:23:11. 421. Mallory Mahoney, 33, Denver, Colorado, 2:23:12. 422. Baylee Bergman, 28, Denver, Colorado, 2:23:21. 423. Maggi Gertken, 26, Denver, Colorado, 2:23:21. 424. Melissa Barcewski, 48, Berthoud, Colorado, 2:23:25. 425. Ashley Strong, 33, Castle Rock, Colorado, 2:23:35. 426. Brian Strong, 36, Castle Rock, Colorado, 2:23:37. 427. Andrew Love, 31, Phoenix, Arizona, 2:23:49. 428. Lori Sharapov, 46, Aurora, Colorado, 2:24:07. 429. Stephanie Portocarrero, 36, Highlands Ranch, Colorado, 2:24:10. 430. William Munch, 27, Lone Tree, Colorado, 2:24:21. 431. Dani Wardrop, 25, Denver, Colorado, 2:24:26. 432. Rebecca Maestas, 33, Fort Collins, Colorado, 2:24:29. 433. Maureen Zagel, 55, Colorado Springs, Colorado, 2:24:35. 434. David Douglas, 25, Denver, Colorado, 2:24:37. 435. Leanne Thompson, 30, Steamboat Springs, Colorado, 2:24:47. 436. Mary Shackelton, 55, Boulder, Colorado, 2:24:47. 437. Patrick Jordan, 29, Denver, Colorado, 2:24:55. 438. Kim Congedo, 55, Boulder, Colorado, 2:25:08. 439. Tiffini Perez, 26, Colorado Springs, Colorado, 2:25:11. 440. Ada Mushati, 35, Laramie, Wyoming, 2:25:15. 441. Kate Diamond, 32, Steamboat Springs, Colorado, 2:25:26. 442. Jennifer Gabara, 29v Englewood, Colorado, 2:25:32. 443. Sharyn Guhman, 51, Denver, Colorado, 2:25:39. 444. Irene Vold, 63, Santa Fe, New Mexico, 2:25:41. 445. Joe Day, 71, Yorktown, Virginia, 2:25:53. 446. Tanja Greiderer, 24, Steamboat Springs, Colorado, 2:25:55. 447. Stephanie Dyck, 31, Denver, Colorado, 2:26:12. 448. Maddie Labor, 24, Steamboat Springs, Colorado, 2:26:29. 449. Larry Crockett, 61, Akron, Ohio, 2:26:30. 450. Lindsey Hildebrand, 37, Erie, Colorado, 2:26:32. 451. Katelyn Heath, 23, Steamboat Springs, Colorado, 2:26:32. 452. Kylie Watson, 27, Centennial, Colorado, 2:26:37. 453. Luke Hallam, 16, Pueblo West, Colorado, 2:26:45. 454. Katie Schrock, 34, Lafayette, Colorado, 2:27:02. 455. Linda Chen, 27, Arvada, Colorado, 2:27:02. 456. Kristy Duckworth, 38, Littleton, Colorado, 2:27:04. 457. Esther Gottinger, 30, Littleton, Colorado, 2:27:15. 458. Jessica Davis, 31, San Antoniov Texas, 2:27:16. 459. Jane Stephens, 23v Denver, Colorado, 2:27:27. 460. Madeline Kasic, 27, Denver, Colorado, 2:27:28. 461. Katharine Otto, 36, Arvada, Colorado, 2:28:04. 462. Hannah Brumbaugh, 36, Littleton, Colorado, 2:28:06. 463. Natalie Thibado, 26, Denver, Colorado, 2:29:01. 464. Lee Kil, 63, Steamboat Springs, Colorado, 2:29:14. 465. Lynn Kim, 49, Ridgewood, New Jersey, 2:29:14. 466. Sara Sternard, 29, Denver, Colorado, 2:29:16. 467. Caroline Riberdy, 28, Denver, Colorado, 2:29:18. 468. Karen Myles, 54, Littleton, Colorado, 2:29:27. 469. Erin Myles, 26, Littleton, Colorado, 2:29:28. 470. Andrea Garcia, 26, Denver, Colorado, 2:29:43. 471. Thomas Dodd, 59, Littleton, Colorado, 2:29:59. 472. Courtney Gerber, 26, Hayden, Colorado, 2:30:05. 473. Tim Griffith, 50, Clark, Colorado, 2:30:12. 474. Amy Hoover, 41, Winter Park, Colorado, 2:30:13. 475. Alysa Ladbury, 30, Dickinson, North Dakota 2:30:27. 476. Sarah Campbell, 30, Silverthorne, Colorado, 2:30:28. 477. Jaimie Rogan, 39, Broomfield, Colorado, 2:31:01. 478. Amber Suleskey, 31, Nokomis, Florida, 2:31:17. 479. Rachel Couch, 33 Colorado Springs, Colorado, 2:31:17. 480. Azlenda Ahmad, 46, Lakewood, Colorado, 2:31:34. 481. Julie Daehn, 59, Oak Creek, Colorado, 2:31:42. 482. Heidi Hawken 51, Colorado Springs, Colorado, 2:32:00. 483. Sarah Krakoff, 28, Steamboat Springs, Colorado, 2:32:11. 484. Ryan Johnson, 31, Denver, Colorado, 2:32:44. 485. Constantine Skodras, 32, Lafayette, Colorado, 2:32:47. 486. Dustin Cross, 32, Arvada, Colorado, 2:32:47. 487. Shannon Pilcher, 39, Evergreen, Colorado, 2:33:05. 488. Kate Wester, 47, Evergreen, Colorado, 2:33:06. 489. Jeff Watson, 58, Centennial, Colorado, 2:33:19. 490. Liz Kelly, 32, Arvada, Colorado, 2:33:25. 491. Holly Harker, 59, Longmont, Colorado, 2:33:27. 492. Andrea Chacos, 48, Carbondale, Colorado, 2:33:27. 493. Nicole MacLennan, 28, Denver, Colorado, 2:33:52. 494. Chuck Barstow, 64, Arroyo Grande, California, 2:34:07. 495. Jennifer Malinowski, 40, Denver, Colorado, 2:34:07. 496. Gene Hartsfield, 52, Athens, Alabama, 2:34:22. 497. Bianca Bruce, 28, Denver, Colorado, 2:34:57. 498. Rebecca Roden, 32, Denver, Colorado, 2:35:07. 499. Anneke Vermaak, 27, Denver, Colorado, 2:35:08. 500. Taylor Bonola, 29 Colorado Springs, Colorado, 2:35:13. 501. Bobbi Anna Edelson, 32, Denver, Colorado, 2:35:13. 502. Jenny Windle, 43, New York, New York, 2:35:21. 503. Jenna Bouck, 26, Centennial, Colorado, 2:35:49. 504. Sheri Jordan, 62, Flagstaff, Arizona, 2:35:57. 505. Danielle Sweet, 26 Colorado Springs, Colorado, 2:36:37. 506. Daniel Windle, 59, New York, New York, 2:36:46. 507. Jennifer Mitchum, 42, Arvada, Colorado, 2:36:46. 508. Debbie Marsh, 37, Denver, Colorado, 2:37:03. 509. Allie Schmidt, 27, Aurora, Colorado, 2:37:06. 510. Samantha Cooke, 33, Golden, Colorado, 2:37:19. 511. Kristin Hamilton, 48, Denver, Colorado, 2:37:28. 512. Nicholas Smith, 28, Denver, Colorado, 2:37:33. 513. Kathleen Heisner, 54, Saint Augustine, Florida 2:37:37. 514. Marlee Meshbesher, 62, Eden Prairie, Minnesota 2:38:06. 515. Alicia Kelly, 37, Eaton, Colorado, 2:38:09. 516. Janell Hill, 38, Eaton, Colorado, 2:38:10. 517. Cindy Cruse, 60, Woodland Park, Colorado, 2:38:16. 518. Dan Sanchez, 59, Monument, Colorado, 2:38:17. 519. Michelle Gregory, 24, Steamboat Springs, Colorado, 2:38:19. 520. Shane Gates, 24, Centennial, Colorado, 2:38:20. 521. Lara Yourkin, 45, Denver, Colorado, 2:38:37. 522. Kaitlyn Vaux, 34, Steamboat Springs, Colorado, 2:39:30. 523. Jessica Rusnock, 32, Eagle, Colorado, 2:39:35. 524. Haley Watkins, 26, Steamboat Springs, Colorado, 2:39:40. 525. Alec Iacono, 54, Boulder, Colorado, 2:39:45. 526. Sarah Kosorok, 36, Erie, Colorado, 2:40:02. 527. Nathan Smith, 42, Fort Collins, Colorado, 2:40:12. 528. Kate Smith, 34, Fort Collins, Colorado, 2:40:12. 529. Mary Ingle, 31, Denver, Colorado, 2:40:52. 530. Lindasue Smollen, 68, Boulder, Colorado, 2:40:55. 531. Elizabeth Dee, 54, Boulder, Colorado, 2:41:01. 532. Sarah Boerger, 36, Steamboat Springs, Colorado, 2:41:03. 533. Brett Pisor, 48, Oak Creek, Colorado, 2:41:28. 534. Gary Schuck, 55, Colorado Springs, Colorado, 2:41:29. 535. Samantha Johnston, 46, Aspen, Colorado, 2:42:12. 536. Don Hickey, 65, The Woodlands, Texas 2:42:13. 537. Carol Kennedy, 30, Denver, Colorado, 2:42:28. 538. Carter Gee-Taylor, 28, Denver, Colorado, 2:42:29. 539. Elizabeth Martin, 33, Golden, Colorado, 2:42:32. 540. Jessica Justice, 33, Denver, Colorado, 2:43:00. 541. Alysse Rivera, 35, Westminster, Colorado, 2:43:17. 542. Lexanne Lynch, 23, Denver, Colorado, 2:43:19. 543. Pam Pole, 59, Steamboat Springs, Colorado, 2:43:31. 544. Andrea Levy, 32, Tucson, Arizona, 2:43:39. 545. Hannah Annalora, 29, Denver, Colorado, 2:44:21. 546. Kristen Gill, 37, Helena, Montana, 2:44:45. 547. Michael Piccone, 51 Colorado Springs, Colorado, 2:44:46. 548. Nate Parsons, 38, Castle Pines, Colorado, 2:44:54. 549. Lindsey Parsons, 34, Castle Pines, Colorado, 2:44:54. 550. Maggie Echols, 44, Colorado Springs, Colorado, 2:45:16. 551. Eddie Hutton, 32, Craig, Colorado, 2:45:36. 552. Doretha Martin, 41, Denver, Colorado, 2:45:36. 553. Caryn Winders, 54, Fort Lupton, Colorado, 2:45:45. 554. Elisa Janes, 35, Denver, Colorado, 2:45:47. 555. Michelle Fiandra, 40, Arvada, Colorado, 2:46:07. 556. John Klein, 66, Colorado Springs, Colorado, 2:46:38. 557. Kaitlin Kunkler, 34, Aspen, Colorado, 2:47:04. 558. Darby Kenyon, 27, Steamboat Springs, Colorado, 2:47:12. 559. Meaghan Boltze, 34, Fort Collins, Colorado, 2:47:21. 560. William Boltze, 39, Fort Collins, Colorado, 2:47:22. 561. Jenni Miller, 52, Fort Collins, Colorado, 2:47:24. 562. Abby Bouck, 26, Greenwood Village, Colorado, 2:47:32. 563. Anna Johnston, 32, Denver, Colorado, 2:47:39 564. Kelsey Weber, 29, Brea, California, 2:47:49. 565. Brian Huegel, 33, Steamboat Springs, Colorado, 2:47:53. 566. Jacob Rhyne, 34, Hayden, Colorado, 2:47:59. 567. Tonya Adelsperger, 47, Castle Rock, Colorado, 2:48:22. 568. Kathleen Morin, 37, Baldwin, New York, 2:49:00. 569. Brooke Webb, 37, Arvada, Colorado, 2:49:15. 570. Isabel Guerra, 32, Englewood, Colorado, 2:49:37. 571. Jackie Joyner, 40, Steamboat Springs, Colorado, 2:49:55 572. Nikki Donaldson, 71, Reedley, California, 2:50:36. 573. Emily Trotterchaude, 25, Colorado Springs, Colorado, 2:51:06. 574. Robin Lutz, 37, Breckenridge, Colorado, 2:51:56. 575. Betsy Francis, 45, Hudson, Colorado, 2:52:03. 576. Erica Mendoza-Vera, 29, Loveland, Colorado, 2:52:28. 577. Christina Ramin, 52, Fort Collins, Colorado, 2:52:58. 578. Megan Broker, 50, Colorado Springs, Colorado, 2:54:45. 579. Julie Campbell, 53, Colorado Springs, Colorado, 2:54:47. 580. Hannah Dittmar, 30, Longmont, Colorado, 2:54:49. 581. Sydney Ganz, 30, Longmont, Colorado, 2:54:50. 582. Rebecca McNamara, 43, Steamboat Springs, Colorado, 2:55:48. 583. Cari Cunningham, 50, Steamboat Springs, Colorado, 2:56:13. 584. Mark Deysher, 59, Loveland, Colorado, 2:56:37. 585. Jessica Harker, 31, Aurora, Colorado, 2:57:22. 586. Rachel Cardwell, 44, Fraser, Colorado, 2:57:35. 587. Mario Vargas, 42, Steamboat Springs, Colorado, 2:57:38. 588. Karen Nann, 37, Steamboat Springs, Colorado, 2:58:15. 589. Gareth Thomas, 70, The Woodlands, Texas 2:58:36. 590. Katherine Embree, 37, Evergreen, Colorado, 3:00:02. 591. Karla Gander, 36, Knoxville, Tennessee, 3:00:02. 592. Megan Frisco, 28, Denver, Colorado, 3:00:45. 593. Lisa Keppler, 45, Steamboat Springs, Colorado, 3:01:04. 594. Nikki Berumen, 22, Wheat Ridge, Colorado, 3:01:37. 595. Hunter Fleming, 22, Boulder, Colorado, 3:01:38. 596. Aaron Clock, 44, Colorado, 3:02:48. 597. Venisha Rosenthal, 48, Tucson, Arizona, 3:02:59. 598. Courtney Spehar, 43, Denver, Colorado, 3:03:14. 599. Jaime Schneickert, 38, Prairie Village, Kansas 3:03:17. 600. Mallory Cantrell, 30, Steamboat Springs, Colorado, 3:04:15. 601. Victoria Levesque, 28, Steamboat Springs, Colorado, 3:04:29. 602. Kristina Kolaczkowski, 42, Longmont, Colorado, 3:06:31. 603. Rebecca Duryea, 54, Steamboat Springs, Colorado, 3:06:48. 604. Jon Comstock, 72, Rogers, Arkansas, 3:08:47. 605. Jenn Trotterchaude, 51, Colorado Springs, Colorado, 3:09:19. 606. Troy McCuller, 51, Plano, Texas, 3:10:29. 607. Ryan McCuller, 50, Plano, Texas, 3:10:29. 608. Madison Langdon, 27, Fort Collins, Colorado, 3:10:41. 609. Molly Bender, 30, Fort Collins, Colorado, 3:10:42. 610. McKenna Bender, 24, Fort Collins, Colorado, 3:10:42. 611. Charlie Van Burkleo, 65, Longview, Texas, 3:12:19. 612. Nikki Fennel, 29, Grandview Heights, Ohio, 3:14:03. 613. Amy Larque, 30, Aurora, Colorado, 3:14:03. 614. Shannon Farley, 27, Denver, Colorado, 3:17:05. 615. Kaylee Liddle, 28, Avone, Colorado, 3:20:36. 616. Sophie Watras, 38, Avon, Colorado, 3:20:36. 617. September Jirik, 31, Highlands Ranch, Colorado, 3:21:51. 618. Hardin Cox, 28, Denver, Colorado, 3:24:03. 619. JIll Sorensen, 43, Littleton, Colorado, 3:27:07. 620. Debbie Richardson, 46, Greenwood, Arkansas, 3:28:10. 621. Francis Abate, 64, Steamboat Springs, Colorado, 3:34:32. 622. Vincent Abate, 31, Steamboat Springs, Colorado, 3:34:33. 623. Stephanie Ensinger, 59, Rogers, Arkansas, 3:36:30. 624. Catherine Boone, 47, Lafayette, Colorado, 3:41:01. 625. Sarah Cherry, 48, Steamboat Springs, Colorado, 3:55:49. 626. James Moore, 74, Lilburn, Georgia 3:58:28.

Marathon

1. Michael Mitchell, 23, Denver, Colorado, 2:43:58. 2. Colin Patrick Rooney, 44, Steamboat Springs, Colorado, 2:57:20. 3. Jason Frankel, 32, Austin, Texas, 2:58:52. 4. Spencer Moul, 28, Denver, Colorado, 3:00:21. 5. Scott Goodhart, 35, Steamboat Springs, Colorado, 3:00:29. 6. Malia Cali, 29, Denver, Colorado, 3:00:48. 7. Nathaniel Orders, 44, Charleston, West Virginia, 3:02:45. 8. Jake Schneider, 39, Madison, Wisconsin, 3:07:01. 9. Josh Alaniz, 25, Denver, California, 3:07:28. 10. Guillermo Ceja, 45, Carbondale, Colorado, 3:09:48. 11. Nick Stefanko, 36, Oklahoma City, Oklahoma, 3:09:57. 12. Kali Cavey, 30, Denver, Colorado, 3:10:06. 13. Joey Ferguson, 25, Colorado Springs, Colorado, 3:12:41. 14. Jesse Myers, 40, Englewood, Colorado, 3:22:22. 15. Emmi Aguillard, 30, Baton Rouge, Louisiana, 3:23:03. 16. Sukhveer Singh, 47, Redwood City, California, 3:23:04. 17. Jacob Lippa, 41, Denver, Colorado, 3:24:36. 18. Cody Worley, 27, Aurora, Colorado, 3:28:50. 19. Joel Duttera, 59, Denver, Colorado, 3:29:23. 20. Sean Patrick Carver, 54, Bellevue, Washington, 3:31:36. 21. William Cooke, 35, Washington, District of Columbia, 3:32:15. 22. Luke Myles, 23, Littleton, Colorado, 3:35:36. 23. Kristina Chang, 27, Golden, Colorado, 3:35:46. 24. Lucas Schneider, 39, Denver, Colorado, 3:37:27. 25. Betty Jo Greenlee, 47, Pagosa Springs, Colorado, 3:37:46. 26. Bryce Silverthorn, 29, Steamboat Springs, Colorado, 3:38:54. 27. Doug Spannring, 47, Fort Collins, Colorado, 3:44:48. 28. Julia Seaton, 29, Lakewood, Colorado, 3:45:59. 29. Mike Cross, 41, Denver, Colorado, 3:46:03. 30. Jacob Cavey, 32, Denver, Colorado, 3:47:01. 31. James Dunbar, 61, Littleton, Colorado, 3:50:10. 32. Kyle Evans, 29, Denver, Colorado, 3:50:31. 33. Caleb Pate, 30, Denver, Colorado, 3:52:11. 34. Jeff Olson, 51, Denver, Colorado, 3:52:39. 35. John Heisner, 56, Saint Augustine, Florida, 3:52:50. 36. Bob Basse, 67, Denver, Colorado, 3:54:51. 37. Bryan Martinez-Rahoe, 34, Denver, Colorado, 3:55:11. 38. Brien Lee, 33, Alpharetta, Georgia, 3:56:28. 39. Alan Greening, 57, Broomfield, Colorado, 3:56:58. 40. Olivia Doll, 23, Denver, Colorado, 3:58:00. 41. Brian Herasymchuck, 37, Thornton, Colorado, 3:58:22. 42. Jeremy Browning, 45, Craig, Colorado, 3:59:13. 43. Nathan Grivy, 44, Craig, Colorado, 3:59:42. 44. Nicholas Weidman, 37, Denver, Colorado, 3:59:48. 45. Kevin Kilgas, 26, Colorado Springs, Colorado, 4:00:37. 46. Ryan Tripicchio, 34, Kremmling, Colorado, 4:02:31. 47. Michael Schab, 38, West Islip, New York, 4:03:17. 48. Peter Lordan, 31, Steamboat Springs, Colorado, 4:03:18. 49. David Selden, 62, Steamboat Springs, Colorado, 4:03:59. 50. Tim Harrington, 53, Golden, Colorado, 4:04:31. 51. Rowyn Carmichael, 21, Delta, Colorado, 4:04:49. 52. Hal Mcclure, 59, St Augustine, Florida, 4:05:15. 53. Taryn Weiss, 36, Denver, Colorado, 4:06:26. 54. Bryan Perrott, 37, Centennial, Colorado, 4:09:24. 55. Hannah Deters, 26, Denver, Colorado, 4:10:03. 56. Brian Ludkiewicz, 45, Parker, Colorado, 4:10:12. 57. Matthew Newland, 29, Steamboat Springs, Colorado, 4:10:12. 58. Austin Davis, 30, Steamboat Springs, Colorado, 4:10:41. 59. Abigail Blatchford, 23, Cambridge, Massachusetts, 4:11:22. 60. Jordan Gustafson, 26, Burbank, California, 4:11:23. 61. Sarah Bond, 45, Boulder, Colorado, 4:12:32. 62. Alec Goodrich, 22, Grand Junction, Colorado, 4:14:02. 63. Hunter Miesen, 28, Steamboat Springs, Colorado, 4:15:13. 64. Jennifer Walden, 41, Denver, Colorado, 4:15:32. 65. Stephen Ayala, 23, Commerce City, Colorado, 4:15:35. 66. Scott Cowger, 31, Commerce City, Colorado, 4:15:37. 67. Kate Averett, 24, Baker City, Oregon, 4:16:12. 68. Dallas Jenney, 29, Lewistown, Montana, 4:16:39. 69. Salma McKinny, 25, Colorado Springs, Colorado, 4:17:00. 70. Roni Deckard, 22, Brookline, Massachusetts, 4:17:41. 71. David Natrin, 28, Colorado Springs, Colorado, 4:17:42. 72. Stacy Fitzgerald, 36, Berthoud, Colorado, 4:18:13. 73. Luke Novack, 25, Arvada, Colorado, 4:18:33. 74. Lauren Hall, 36, Grand Junction, Colorado, 4:18:37. 75. Jordon Schoolmeester, 40, Denver, Colorado, 4:18:43. 76. Edward Durell, 36, Golden, Colorado, 4:18:43. 77. Joanna Farrel,l 25, Steamboat Springs, Colorado, 4:19:18. 78. Lisa Marie Babayan, 32, Centennial, Colorado, 4:19:55. 79. Bryce Harman, 42, Steamboat Springs, Colorado, 4:20:30. 80. Brandon Halvorson, 29, Steamboat Springs, Colorado, 4:21:17. 81. Mallory Brown, 35, Denver, Colorado, 4:21:39. 82. Imogene Carson, 28, Boulder, Colorado, 4:22:53. 83. Justin Thayer, 28, Boulder, Colorado, 4:22:54. 84. Ed Vanbaak, 36, Boulder, Colorado, 4:23:03. 85. Randi St. John, 34, Steamboat Springs, Colorado, 4:23:09. 86. Susan Cobb, 57, Centennial, Colorado, 4:23:28. 87. Paul Kordic, 24, Golden, Colorado, 4:23:35. 88. Taylor Vermie, 32, Denver, Colorado, 4:23:56. 89. Joel Hamilton, 48, Colorado Springs, Colorado, 4:23:59. 90. Jade Monroe, 21, Palm Bay, Florida, 4:24:34. 91. Cammie Kaminski, 23, Lakewood, South Carolina, 4:24:57. 92. Donatella Fino, 38, Norwalk, Connecticut, 4:25:4. 93. Kegan Brenner, 28, Cheyenne, Wyoming, 4:25:46. 94. Jordan Brenner, 28, Cheyenne, Wyoming, 4:25:46. 95. Jennifer Leachman, 25, Loveland, Colorado, 4:26:03. 96. Matthew Lapp, 36, Canon City, Colorado, 4:27:13. 97. Libba Rollins, 30, Charleston, West Virginia, 4:28:19. 98. Paul Webb, 32, Cleveland, Ohio, 4:28:24. 99. Zac D’Argonne, 32, Highlands Ranch, Colorado, 4:28:24. 100. Muriel Greening, 38, Broomfield, Colorado, 4:28:38. 101. Andrew Hendl, 54, Golden, Colorado, 4:29:03. 102. Cooper Floto, 24, Golden, Colorado, 4:30:04. 103. Jess Yarbrough, 31, Denver, Colorado, 4:30:28. 104. Morgan Woodhouse, 30, Boulder, Colorado, 4:32:01. 105. Andrew Loizeaux, 61, Denver, Colorado, 4:32:17. 106. Elisa Isakson, 28, Denver, Colorado, 4:32:44. 107. Sofia Springer, 23, Denver, Colorado, 4:34:07. 108. Nick Maciel, 25, Grangeville, Idaho, 4:34:16. 109. Dani Hauger, 24, Grangeville, Idaho, 4:34:17. 110. Alexander Pizzonia, 25, Rifle, Colorado, 4:34:36. 111. Mitch McCannon, 25, Steamboat Springs, Colorado, 4:36:10. 112. Shannon Milhollin, 24, Denver, Colorado, 4:36:36. 113. Karleigh Page, 27, Denver, Colorado, 4:36:40. 114. Erica Filipovits, 26, Redondo Beach, California, 4:36:40. 115. Sarah Schubmehl, 35, Boulder, Colorado, 4:36:43. 116. Michael Taliaferro, 42, Superior, Colorado, 4:37:01 117. Erika Woodland, 30, Phoenix, Arizona, 4:37:05. 118. W. Kyle Gilbertson, 50, Louisville, Colorado, 4:37:14. 119. John Castleberry, 41, Parker, Colorado, 4:39:07. 120. Tom Schafer, 26, Colorado Springs, Colorado, 4:39:24. 121. Ed McCray, 51, Erie, Colorado, 4:40:13. 122. Kammi Lohne, 40, Steamboat Springs, Colorado, 4:40:16. 123. David Halvorson, 63, Lafayette, Colorado, 4:40:49. 124. Kevin Barron, 45, Lenexa, Kansas, 4:41:19. 125. Abby Kilgas, 26, Colorado Springs, Colorado, 4:41:21. 126. Jordan Marinez, 33, Steamboat springs, Colorado, 4:42:00. 127. Dylan Martin, 27, Denver, Colorado, 4:42:29. 128. Kyle Piper, 22, Westminster, Colorado, 4:43:13. 129. Matthew Trimpey, 31, Colorado Springs, Colorado, 4:44:02. 130. Wendell Knepp, 36, Canon City, Colorado, 4:44:11. 131. Julia Burchett, 40, Eldersburg, Maryland, 4:44:29. 132. Emma MacCallum, 23, Golden, Colorado, 4:44:58. 133. Lizzy Myra, 26, Littleton, Colorado, 4:45:25. 134. Morgan Milazzo, 31, Lakewood, Colorado, 4:45:32. 135. Anna Wiesner, 24, Estes Park, Colorado, 4:45:58. 136. Carlos Izquierdo, 42, Caracas, 4:46:13. 137. Brenden Meyer, 24, Boulder, Colorado, 4:47:08. 138. Paul Gratto-Bachman, 26, Colorado Springs, Colorado, 4:48:23. 139. Anika Jensen, 24, Denver, Colorado, 4:48:57. 140. Elaine Busby, 30, Denver, CO, Colorado, 4:49:20. 141. Nathan Fall, 33, Denver, Colorado, 4:49:32. 142. Chad Ermel, 48, Littleton, Colorado, 4:50:31. 143. Floyd Morelos, 60, Santa Fe, New Mexico, 4:53:27. 144. Matthew Riddoch, 46, Steamboat Springs, Colorado, 4:54:22. 145. Marty Niessen, 31, Denver, Colorado, 4:54:41. 146. Kathryn Pailthorp, 25, Fort Collins, Colorado, 4:55:51. 147. Kim Graves, 40, Steamboat Springs, Colorado, 4:56:30. 148. Kevin Graves, 41, Steamboat Springs, Colorado, 4:56:30. 149. Stephanie Langford, 33, Thornton, Colorado, 4:57:24. 150. Kaiti Rodriguez, 33, Huntersville, North Carolina, 4:57:29. 151. Keith Cook, 63, Rapid City, South Dakota, 4:57:48. 152. Barry Zucco, 47, Lakewood, Colorado, 4:58:18. 153. Dawson Springer, 22, Grand Junction, Colorado, 4:58:54. 154. Daniel Kelly, 25, Broomfield, Colorado, 4:58:55. 155. Sankar Jena, 46, Eagan, Minnesota, 4:59:22. 156. Madison Worthy, 33, Jackson, Wyoming, 5:00:23. 157. Maddie Cowger, 31, Commerce City, Colorado, 5:01:03. 158. Paula Santana, 28, Brighton, Colorado, 5:02:02. 159. Ben Poncer, 29, Denver, Colorado, 5:02:52. 160. Catherine Bouts, 30, Denver, Colorado, 5:02:56. 161. Jeff Richardson, 48, Greenwood, Arkansas, 5:03:22. 162. Richard Spires, 61, Steamboat Springs, Colorado, 5:03:39. 163. Christine Statema, 40, Denver, Colorado, 5:04:15. 164. Kathy Lein, 58, Bismarck, North Dakota, 5:04:16. 165. Brittany Fitch, 25, Colorado Springs, Colorado, 5:04:21. 166. Raven Gutierrez, 26, Aurora, Colorado, 5:04:45. 167. Nik Keyek, 18, Steamboat springs, Colorado, 5:04:55. 168. Thomas Cole, 45, Louisville, Colorado, 5:05:56. 169. John Herget, 62, Littleton, Colorado, 5:06:47. 170. Don Platt, 68, Steamboat Springs, Colorado, 5:09:48. 171. Molly Bodnar, 50, Colorado Springs, Colorado, 5:10:26. 172. Jenna Hegarty, 28, Denver, Colorado, 5:11:04. 173. Tyler Carlson, 24, Fort Collins, Colorado, 5:12:24. 174. Mark Castleberry, 38, Orlando, Florida, 5:12:29. 175. Rebeca Golden, 59, Oak Creek, Colorado, 5:12:53. 176. Shana Tremer, 52, Parker, Colorado, 5:13:27. 177. Lauren Anderson, 25, Chaska, Minnesota, 5:13:44. 178. Helen Schmidlkofer, 67, Chilton, Wisconsin, 5:14:45. 179. Chad Dennis, 40 SLC Utah, 5:14:54. 180. Izzy Breit, 32, Denver, Colorado, 5:16:07. 181. Emily Spangler, 32, Steamboat Springs, Colorado, 5:16:11. 182. Kenya Perry, 26, Steamboat Springs, Colorado, 5:16:11. 183. Kaiti Kinshella, 29, Steamboat Springs, Colorado, 5:16:11. 184. Linda Abbott, 48, Centennial, Colorado, 5:17:06. 185. Brad DeBeer, 26, Golden, Colorado, 5:18:05. 186. Sarah Bedell, 18, Marietta, Georgia, 5:19:35. 187. Eric Bedell, 49,Marietta, Georgia, 5:19:35. 188. Jake Riberdy, 29, Denver, Colorado, 5:19:45. 189. Riley Qualley, 29, Grand Forks, North Dakota, 5:19:58. 190. Mandy Galloway, 36, Sheridan, Wyoming, 5:20:54. 191. Ian Burke, 34, Denver, Colorado, 5:21:13. 192. Kat Lange, 35, San Diego, California, 5:22:47. 193. Paul Doherty, 31, Steamboat Springs, Colorado, 5:23:51. 194. Tia Sabin, 41, Clark, Colorado, 5:25:09. 195. Roberto Silva, 46, Denver, Colorado, 5:26:12. 196. Jack Sepple, 58, Highlands Ranch, Colorado, 5:28:17. 197. William Bedell, 75, Steamboat Springs, Colorado, 5:28:48. 198. Greg Holshoe, 32, Fort Collins, Colorado, 5:31:14. 199. Emmett Blaney, 23, Denver, Colorado, 5:31:59. 200. Mackenzie Meadows, 25, Steamboat Springs, Colorado, 5:32:37. 201. Kaedi Baer, 30, Parker, Colorado, 5:32:46. 202. Elisa Dorsh, 45, Colorado, Springs, Colorado, 5:33:01. 203. Erin Dunne, 29 Denver, Colorado, 5:34:28. 204. Shauna Cecil, 36, Raymore, Missouri, 5:40:12. 205. Amy Middaugh, 46, Lees Summit, Missouri, 5:40:13. 206. Kelly Newman, 29, Fort Collins, Colorado, 5:45:01. 207. Scott Stein, 59, Granger, Indiana, 5:49:08. 208. Sara Bain, 49, Golden, Colorado, 5:51:02. 209. Sara Kaner, 31, Denver, Colorado, 5:52:14. 210. John Turnley, 19, Dickinson Texas, 5:54:30. 211. Jesus Barragan, 24, Denver, Colorado, 5:54:47.

Marathon handcycle

1. Jeff Chaffin, 41, Cypress, Texas, 1:19.18.

To reach Shelby Reardon, call 970-871-4253, email sreardon@SteamboatPilot.com or follow her on Twitter @ByShelbyReardon.