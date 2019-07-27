RESULTS: Spring Creek Memorial Trail Run, Saturday, July 27
5K
Place, name, category, finish time
- 1. Wyatt Mortenson, Male 19 & Under, 17:48
- 2. Jimmy Colfer, Male 19 & Under, 19:13
- 3. Jordan Tangeman, Male 19 & Under, 19:32
- 4. Jacob Bransky, Male 20-29, 20:38
- 5. Noah Mortenson, Male 19 & Under, 21:33
- 6. Arthur Rinker, Male 30-39, 22:16
- 7. Sam Terrill, Male 19 & Under, 22:19
- 8. Thomas Cooper, Male 19 & Under, 22:24
- 9. Ginger Johnston, Female 30-39, 22:27
- 10. Scott Nalbach, Male 40-49, 22:46
- 11. Emily Hannah, Female 20-29, 22:57
- 12. Mason Macek, Male 19 & Under, 23:32
- 13. Keelan Vargas, Female 19 & Under, 23:48
- 14. Sam Kaiser, Male 19 & Under, 24:32
- 15. Spencer Schaub, Male 40-49, 24:43
- 16. Steve Parker, Male 60-69, 25:36
- 17. Daniel OLaughlin, Male 20-29, 26:05
- 18. Bryan Barry, Male 20-29, 26:05
- 19. Julie Weinberg, Female 40-49, 26:20
- 20. Grace Olexa, Female 19 & Under, 26:58
- 21. Brad OLaughlin, Male 20-29, 27:24
- 22. William Mortenson, Male 50-59, 27:35
- 23. Maia Macek, Male 19 & Under, 28:35
- 24. Lizzy Pendleton, Female 40-49, 28:41
- 25. Amanda Armstrong, Female 30-39, 28:54
- 26. Paul Komor, Male 50-59, 29:58
- 27. Rocke Weinberg, Female 19 & Under, 31:01
- 28. Drew Schaub, Male 40-49, 31:04
- 29. Sydney Wattles, Female 19 & Under, 31:04
- 30. Patty Vargas, Female 50-59, 31:55
- 31. Melissa Schaub, Female 30-39, 32:10
- 32. Amanda Pierson, Female 20-29, 32:11
- 33. Lucy Wattles, Female 19 & Under, 32:22
- 34. Charles Woodward, Male 60-69, 32:32
- 35. Steve Vargas, Male 50-59, 33:12
- 36. Korina Nalbach, Female 40-49, 33:28
- 37. Rae Olexa, Female 19 & Under, 33:34
- 38. Sawyer Graubins, Male 19 & Under, 33:34
- 39. Tyla Emerson, Female 19 & Under, 33:42
- 40. Holly Graubins, Female 40-49, 33:49
- 41. John Skubiz, Male 70+, 33:59
- 42. Cole Hewitt, Male 30-39, 34:22
- 43. Diane Leblanc, Female 50-59, 34:43
- 44. Mason Boatner, Male 19 & Under, 35:14
- 45. Emy Dunfee, Female 30-39, 35:18
- 46. Abby Jenkins, Female 20-29, 35:40
- 47. Wyatt Boatner, Male 19 & Under, 36:02
- 48. Leslie Vandeveer, Female 40-49, 36:12
- 49. Jayne Lewis, Female 20-29, 36:16
- 50. Leigh Lewis, Female 50-59, 36:33
- 51. Lauren Hewitt, Female 30-39, 36:35
- 52. Paula OLaughlin, Female 60-69, 37:18
- 53. McKenzie Anstine, Female 30-39, 37:26
- 54. Terry Seidel, Male 70-79, 38:17
- 55. Max Marrs, Male 19 & Under, 39:57
- 56. Bridger Carlton, Male 19 & Under, 39:58
- 57. Lillie Vandeveer, Female 19 & Under, 40:41
- 58. Mary Campbell, Female 50-59, 42:27
- 59. Kastin Heinold, Female 19 & Under, 51:55
- 60. Cheyenne Grivy, Female 19 & Under, 1:02.18
- 61. Marilyn Napoletan, Female 60-69, 1:02.18
9.5M
- 1. Kevin Gonger, Male 40-49, 1:21.09
- 2. Ryan Starbuck, Male 30-39, 1:23.37
- 3. Dan OConnell, Male 40-49, 1:24.39
- 4. Eddie Rogers, Male 30-39, 1:27.16
- 5. Joe Defeo, Male 50-59, 1:28.57
- 6. Craig Macek, Male 40-49, 1:30.01
- 7. Cinthy Carson, Female 50-59, 1:32.41
- 8. Reall Regan, Female 30-39, 1:33.02
- 9. Tom Krabacher, Male 30-39, 1:33.41
- 10. Colleen Norling, Female 40-49, 1:33.49
- 11. Franny Starbuck, Female 30-39, 1:34.5
- 12. Chrissy Frank, Female 30-39, 1:37.18
- 13. Tom Wyman, Male 50-59, 1:37.34
- 14. Blair Shattuck, Female 30-39, 1:38.58
- 15. Ryan Keller, Male 40-49, 1:40.16
- 16. Alicia Yost, Female 30-39, 1:40.49
- 17. Justin Barker, Male 40-49, 1:41.3
- 18. Brian Elliott, Male 50-59, 1:43.51
- 19. Nicole Olexa, Female 40-49, 1:44.19
- 20. Lynna Scranton, Female 40-49, 1:44.41
- 21. Sharon Pace Ward, Female 50-59, 1:44.52
- 22. Mark Freirich, Male 60-69, 1:45.28
- 23. Tracy Perish, Female 20-29, 1:48.36
- 24. Julie Lind, Female 50-59, 1:49.18
- 25. Kris Ingois, Female 40-49, 1:50.34
- 26. Nathan Grivy, Male 40-49, 1:51.33
- 27. Zoe Bennett-Manke, Female 19 & Under, 1:52.54
- 28. Nora McKay, Female 50-59, 1:53.09
- 29. Don Platt, Male 60-69, 1:53.1
- 30. Amanda Lenaghan, Female 30-39, 1:55.09
- 31. Tom Vandeveer, Male 19 & Under, 1:56.09
- 32. Molly McVey, Female 30-39, 1:58.11
- 33. Jackie Kuusinen, Female 30-39, 1:58.23
- 34. Margo Boatner, Female 40-49, 1:58.26
- 35. Michael Vandeveer, Male 40-49, 2:01
- 36. Katherine Konold, Female 40-49, 2:03.15
- 37. Lynaia South, Female 40-49, 2:11.13
- 38. Arthur Trahan, Male 50-59, 2:12.04
- 39. Larry Haines, Male 50-59, 2:13.13
- 40. Rohail Abid, Male 20-29, 2:16.01
- 41. Emily Hines, Female 30-39, 2:18.31
- 42. Mary McGroary, Female 40-49, 2:21.59
- 43. Kate Andress, Female 30-39, 2:47.33
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