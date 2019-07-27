 RESULTS: Spring Creek Memorial Trail Run, Saturday, July 27 | SteamboatToday.com

RESULTS: Spring Creek Memorial Trail Run, Saturday, July 27

News | July 27, 2019

Competitors begin the Spring Creek Memorial Trail Run on Saturday, July 27 .
Shelby Reardon

5K

Place, name, category, finish time

  • 1. Wyatt Mortenson, Male 19 & Under, 17:48
  • 2. Jimmy Colfer, Male 19 & Under, 19:13
  • 3. Jordan Tangeman, Male 19 & Under, 19:32
  • 4. Jacob Bransky, Male 20-29, 20:38
  • 5. Noah Mortenson, Male 19 & Under, 21:33
  • 6. Arthur Rinker, Male 30-39, 22:16
  • 7. Sam Terrill, Male 19 & Under, 22:19
  • 8. Thomas Cooper, Male 19 & Under, 22:24
  • 9. Ginger Johnston, Female 30-39, 22:27
  • 10. Scott Nalbach, Male 40-49, 22:46
  • 11. Emily Hannah, Female 20-29, 22:57
  • 12. Mason Macek, Male 19 & Under, 23:32
  • 13. Keelan Vargas, Female 19 & Under, 23:48
  • 14. Sam Kaiser, Male 19 & Under, 24:32
  • 15. Spencer Schaub, Male 40-49, 24:43
  • 16. Steve Parker, Male 60-69, 25:36
  • 17. Daniel OLaughlin, Male 20-29, 26:05
  • 18. Bryan Barry, Male 20-29, 26:05
  • 19. Julie Weinberg, Female 40-49, 26:20
  • 20. Grace Olexa, Female 19 & Under, 26:58
  • 21. Brad OLaughlin, Male 20-29, 27:24
  • 22. William Mortenson, Male 50-59, 27:35
  • 23. Maia Macek, Male 19 & Under, 28:35
  • 24. Lizzy Pendleton, Female 40-49, 28:41
  • 25. Amanda Armstrong, Female 30-39, 28:54
  • 26. Paul Komor, Male 50-59, 29:58
  • 27. Rocke Weinberg, Female 19 & Under, 31:01
  • 28. Drew Schaub, Male 40-49, 31:04
  • 29. Sydney Wattles, Female 19 & Under, 31:04
  • 30. Patty Vargas, Female 50-59, 31:55
  • 31. Melissa Schaub, Female 30-39, 32:10
  • 32. Amanda Pierson, Female 20-29, 32:11
  • 33. Lucy Wattles, Female 19 & Under, 32:22
  • 34. Charles Woodward, Male 60-69, 32:32
  • 35. Steve Vargas, Male 50-59, 33:12
  • 36. Korina Nalbach, Female 40-49, 33:28
  • 37. Rae Olexa, Female 19 & Under, 33:34
  • 38. Sawyer Graubins, Male 19 & Under, 33:34
  • 39. Tyla Emerson, Female 19 & Under, 33:42
  • 40. Holly Graubins, Female 40-49, 33:49
  • 41. John Skubiz, Male 70+, 33:59
  • 42. Cole Hewitt, Male 30-39, 34:22
  • 43. Diane Leblanc, Female 50-59, 34:43
  • 44. Mason Boatner, Male 19 & Under, 35:14
  • 45. Emy Dunfee, Female 30-39, 35:18
  • 46. Abby Jenkins, Female 20-29, 35:40
  • 47. Wyatt Boatner, Male 19 & Under, 36:02
  • 48. Leslie Vandeveer, Female 40-49, 36:12
  • 49. Jayne Lewis, Female 20-29, 36:16
  • 50. Leigh Lewis, Female 50-59, 36:33
  • 51. Lauren Hewitt, Female 30-39, 36:35
  • 52. Paula OLaughlin, Female 60-69, 37:18
  • 53. McKenzie Anstine, Female 30-39, 37:26
  • 54. Terry Seidel, Male 70-79, 38:17
  • 55. Max Marrs, Male 19 & Under, 39:57
  • 56. Bridger Carlton, Male 19 & Under, 39:58
  • 57. Lillie Vandeveer, Female 19 & Under, 40:41
  • 58. Mary Campbell, Female 50-59, 42:27
  • 59. Kastin Heinold, Female 19 & Under, 51:55
  • 60. Cheyenne Grivy, Female 19 & Under, 1:02.18
  • 61. Marilyn Napoletan, Female 60-69, 1:02.18

9.5M

  • 1. Kevin Gonger, Male 40-49, 1:21.09
  • 2. Ryan Starbuck, Male 30-39, 1:23.37
  • 3. Dan OConnell, Male 40-49, 1:24.39
  • 4. Eddie Rogers, Male 30-39, 1:27.16
  • 5. Joe Defeo, Male 50-59, 1:28.57
  • 6. Craig Macek, Male 40-49, 1:30.01
  • 7. Cinthy Carson, Female 50-59, 1:32.41
  • 8. Reall Regan, Female 30-39, 1:33.02
  • 9. Tom Krabacher, Male 30-39, 1:33.41
  • 10. Colleen Norling, Female 40-49, 1:33.49
  • 11. Franny Starbuck, Female 30-39, 1:34.5
  • 12. Chrissy Frank, Female 30-39, 1:37.18
  • 13. Tom Wyman, Male 50-59, 1:37.34
  • 14. Blair Shattuck, Female 30-39, 1:38.58
  • 15. Ryan Keller, Male 40-49, 1:40.16
  • 16. Alicia Yost, Female 30-39, 1:40.49
  • 17. Justin Barker, Male 40-49, 1:41.3
  • 18. Brian Elliott, Male 50-59, 1:43.51
  • 19. Nicole Olexa, Female 40-49, 1:44.19
  • 20. Lynna Scranton, Female 40-49, 1:44.41
  • 21. Sharon Pace Ward, Female 50-59, 1:44.52
  • 22. Mark Freirich, Male 60-69, 1:45.28
  • 23. Tracy Perish, Female 20-29, 1:48.36
  • 24. Julie Lind, Female 50-59, 1:49.18
  • 25. Kris Ingois, Female 40-49, 1:50.34
  • 26. Nathan Grivy, Male 40-49, 1:51.33
  • 27. Zoe Bennett-Manke, Female 19 & Under, 1:52.54
  • 28. Nora McKay, Female 50-59, 1:53.09
  • 29. Don Platt, Male 60-69, 1:53.1
  • 30. Amanda Lenaghan, Female 30-39, 1:55.09
  • 31. Tom Vandeveer, Male 19 & Under, 1:56.09
  • 32. Molly McVey, Female 30-39, 1:58.11
  • 33. Jackie Kuusinen, Female 30-39, 1:58.23
  • 34. Margo Boatner, Female 40-49, 1:58.26
  • 35. Michael Vandeveer, Male 40-49, 2:01
  • 36. Katherine Konold, Female 40-49, 2:03.15
  • 37. Lynaia South, Female 40-49, 2:11.13
  • 38. Arthur Trahan, Male 50-59, 2:12.04
  • 39. Larry Haines, Male 50-59, 2:13.13
  • 40. Rohail Abid, Male 20-29, 2:16.01
  • 41. Emily Hines, Female 30-39, 2:18.31
  • 42. Mary McGroary, Female 40-49, 2:21.59
  • 43. Kate Andress, Female 30-39, 2:47.33

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