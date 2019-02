RESULTS: Nordic combined and ski jumping Western Regional Championships

Western Regional Championships

Feb. 22 and 23 at Howelsen Hill

Steamboat Springs Winter Sports Club results only

Hill size 127

Women

Name, age, longest of two jumps

1. Annika Belshaw, 16, 113 meters

Men

Name, age, longest of two jumps

1. Decker Dean, 18, 123 meters

2. Niklas Malacinski, 15, 116 meters

4. Erik Belshaw, 14, 114 meters (tie)

7. Canden Wilkinson, 16, 110 meters (tie)

Hill size 100

Women, senior

Name, jump one, jump two, points

Recommended Stories For You

1. Annika Belshaw, 91 meters, 90.5 meters, 226.5

6. Alexa Brabec, 69 meters, 68 meters, 127

10. Tess Arnone, 57 meters, 67 meters, 94

Men, senior

Name, jump one, jump two, points

1. Decker Dean, 94 meters, 98 meters, 251

2. Canden Wilkinson, 90 meters, 90.5 meters, 223.5

3. Niklas Malacinski, 87 meters, 87 meters, 210

7. Erik Belshaw, 83 meters, 82 meters, 192

20. Erik Lynch, 83 meters, 94

Name, 5k cross-country time

1. Erik Lynch, 15:06

2. Canden Wilkinson, 21:17

Hill size 75

Women, U16

Name, jump one, jump two, points

2. Tess Arnone, 64 meters, 64 meters, 195.3

6. Alexa Brabec, 55 meters, 60.5 meters, 165.3

8. Aspen Bennett-Manke, 50.5 meters, 53 meters, 127

10. Ella Stroock, 34 meters, 36 meters, 39.6

11. Tinsley Wilkinson, 32 meters, 32 meters, 32.2

Name, 5k cross-county time

1. Tess Arnone, 20:00

2. Alexa Brabec, 19:24

3. Tinsley Wilkinson, 20:06

4. Aspen Bennett-Manke, 24:17

5. Ella Stroock, 21:34

Women, U20

Name, jump one, jump two, points

1. Annika Belshaw, 71 meters, 73 meters, 238.7

Men, U16

Name, jump one, jump two, points

2. Niklas Malacinski, 70.5 meters, 73 meters, 242

3. Erik Belshw, 71 meters, 71.5 meters, 238.1

10. Jason Colby, 58 meters, 55 meters, 164.3

12. Thomas Miller, 49.5 meters, 47 meters, 116.7

Name, 5k cross-county time

1. Niklas Malacinski, 16:18

3. Erik Belshw, 17:44

5. Thomas Miller, 22:06

Men, U20

Name, jump one, jump two, points

1. Decker Dean, 69 meters, 66 meters, 222.1

2. Canden Wilkinson, 66 meters, 66.5 meters, 211.6

Hill size 45

Girls, U14

Name, jump one, jump two, points

1. Aspen Bennett-Manke, 41.5 meters, 43.5 meters, 215.1

2. Eva Minotto, 34 meters, 37 meters, 172.3

4. Emma Russell, 29 meters, 35 meters, 150.4

5. Bonnie Sue Larson, 32.5 meters, 28 meters, 140.2

6. Haley Brabec, 25 meters, 25.5 meters, 98.2

7. Georgeanne Sibson, 18.5 meters, 17.5 meters, 52.8

Boys, U14

Name, jump one, jump two, points

3. Jason Colby, 41.5 meters, 41.5 meters, 220.7

4. Koen Stroock, 40.5 meters, 40 meters, 214.7

5. Owen Wither, 36.5 meters, 41 meters, 199.6

6. Kade Lawton, 38.5 meters, 39 meters, 198.6

8. Sawyer Graves, 35 meters, 37 meters, 184

9. Thomas Miller, 34.5 meters, 37 meters, 183.4

11. Arthur Tirone, 32.5 meters, 34.5 meters, 160.5

14. Nick Hammer, 31.5 meters, 32 meters, 143.8

16. Charlie Gunn, 19.5 meters, 25 meters, 83

17. Owen Park, 17 meters, 19.5 meters, 54.9

Name, 3k cross-county time

2. Koen Stroock, 11:53

3. Kade Lawton, 11:42

5. Sawyer Graves, 12:10

6. Owen Wither, 12:45

9. Nick Hammer, 12:05

Hill size 30

Girls, U12

Name, jump one, jump two, points

1. Emma Russell, 21.5 meters, 22 meters, 162.8

2. Ella Wilson, 21 meters, 20 meters, 156.3

3. Eva Minotto, 19 meters, 20 meters, 147

4. Haley Barabec, 18 meters, 19.5 meters, 132.4

5. Shea Sias, 16.5 meters, 17.5 meters, 119

6. Dixie Barnes, 15.5 meters, 17 meters, 116.9

7. Bonnie Sue Larson, 15 meters, 17 meters, 113.2

8. Georgeanne Sibson, 14 meters, 14.5 meters, 91.8

9. Sadie McCrank, 12.5 meters, 15 meters, 85.9

Name, 2k cross-county time

1. Eva Minotto, 6:06

2. Emma Russell, 6:40

3. Haley Barabec, 5:50

4. Ella Wilson, 7:03

5. Shea Sias, 6:49

6. Dixie Barnes, 7:08

Boys, U12

Name, jump one, jump two, points

1. Koen Stroock, 22.5 meters, 22 meters, 173.7

2. Arthur Tirone, 21.5 meters, 21.5 meters, 167.6

3. Owen Wither, 22 meters, 21.5 meters, 165.3

4. Kade Lawton, 21.5 meters, 21 meters, 164.9

6. Sawyer Graves, 20.5 meters, 21 meters, 158.5

8. Charlie Gunn, 19.5 meters, 18.5 meters, 141.6

9. Nathan Rind, 19 meters, 19 meters, 136.1

10. Owen Park, 18.5 meters, 19.5 meters, 135.1

11. Ethan Maines, 18.5 meters, 19 meters, 134.4

12. Austin Johnson, 17.5 meters, 20 meters, 131.9

13. Toddly Scholl, 14.5 meters, 17.5 meters, 101.7

14. Bridger Lawton, 14 meters, 15.5 meters, 99.2

15. Oscar Dalzell, 12.5 meters, 12 meters, 75.2

Name, 2k cross-county time

2. Arthur Tirone, 5:53

3. Charlie Gunn, 7:02

4. Owen Park, 7:48

Hill size 20

Girls, U10

Name, jump one, jump two, points

1. Mckenzie Maines, 14 meters, 16 meters, 175.3

2. Sadie McCrank, 13 meters, 14 meters, 156.7

Name, 1k cross-county time

1. Mckenzie Maines, 6:31

2. Sadie McCrank, 7:58

Boys, U10

Name, jump one, jump two, points

1. Nathan Rind, 19 meters, 18.5 meters, 220.8

2. Austin Johnson, 18.5 meters, 17.5 meters, 212

3. Ethan Maines, 17.5 meters, 18 meters, 205.9

4. Bridger Lawton, 17 meters, 17.5 meters, 201.7

5. Jackson Schutt, 16 meters, 16 meters, 188.2

6. Ridge Barnes, 15.5 meters, 16.5 meters, 186.7

7. Toddly Scholl, 16.5 meters, 15 meters, 182.6

8. Quinn Dressen, 16 meters, 14.5 meters, 173.9

9. Bode Rhodes, 14.5 meters, 15 meters, 172.2

10. Colin Clark, 14.5 meters, 14 meters, 166.5

11. Oliver Dalzell, 13 meters, 14.5 meters, 161.8

12. Kaden Graham, 14.5 meters, 14.5 meters, 161.1

13. Oscar Dalzell, 13 meters, 12.5 meters, 153.9

14. Fisher Gibson, 13.5 meters, 12 meters, 145.9

Name, 1k cross-county time

1. Nathan Rind, 5:25

2. Ethan Maines, 5:04

3. Bridger Lawton, 5:47

4. Colin Clark, 5:28

5. Ridge Barnes, 6:04

6. Quinn Dressen, 6:15

7. Oscar Dalzell, 6:02

8. Jackson Schutt, 7:18

9. Fisher Gibson, 6:21

10. Oliver Dalzell, 6:45

11. Kaden Graham, 6:55

12. Bode Rhodes, 7:30

Girls, U10 Alpine

Name, jump one, jump two, points

1. Leah Miller, 9.5 meters, 9.5 meters, 113.1

2. Emmaline Wingard, 9 meters, 9 meters, 106.4

3. Elsie Miller, 8.5 meters, 9.5 meters, 102.9

Boys, U10 Alpine

Name, jump one, jump two, points

1. Levi Friedman, 13 meters, 13 meters, 151.0

2. Cole Kissel, 12 meters, 13, meters, 144.8

3. Miles Warnke, 11.5 meters, 11.5 meters, 135.4

4. Ryder Miller, 11.5 meters, 11.5 meters, 134.4

5. Everett Baldwin, 8.5 meters, 9.5 meters, 106.4

Name, 1k cross-county time

1. Miles Warnke, 7:11

2. Ryder Miller, 7:10

3. Levi Friedman, 8:21

4. Everett Baldwin, 7:43