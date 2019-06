RESULTS: 2019 Steamboat Marathon

STEAMBOAT SPRINGS — Steamboat Springs hosted its annual marathon, half-marathon and 10K run and walk Sunday, June 2. Hundreds of runners turned out for the event, and results are listed below.

10K

Place, Name, gender, age, time

1 Finn OConnell M 20 0:37:54

2 Sumner Cotton M 16 0:38:27

3 Ty Cervantes M 24 0:39:10

4 Evan Weinman M 23 0:39:38

5 Patrick Barrett M 44 0:41:11

6 Davis Miller M 33 0:41:28

7 Todd Trapp M 40 0:41:42

8 Alex Colby M 16 0:41:46

9 Eddie Rogers M 35 0:42:07

10 Brian Hartlage M 29 0:42:47

11 Wally G Magill M 16 0:42:57

12 Cooper Jones M 17 0:43:12

13 Wyatt Gebhardt M 19 0:44:43

14 Andrew Collins M 37 0:44:45

15 Kieran Hahn M 18 0:45:03

16 Salim Haji M 47 0:46:18

17 Waverly Gebhardt F 17 0:46:31

18 James Dice M 30 0:47:04

19 Waldo Magill M 49 0:47:05

20 Mary Hamilton F 31 0:47:08

21 Derek Duran M 32 0:48:17

22 Grant Harris M 38 0:48:33

23 Andrew Sands M 12 0:48:47

24 Chris Thompson M 35 0:48:49

25 Jonah Drescher M 48 0:49:14

26 Andy Ward M 37 0:49:34

27 Les Wong M 58 0:49:51

28 Julie Weinberg F 41 0:50:01

29 Tim Opyt M 38 0:50:03

30 Ellen Conklin F 31 0:50:21

31 Blair Shattuck F 38 0:50:34

32 Mark Freirich M 65 0:50:49

33 Katie Miller` F 42 0:50:49

34 Greg Conklin M 32 0:50:53

35 Patrick Brower M 63 0:50:59

36 Jason Brunner M 36 0:51:04

37 Brandon Wejroch M 42 0:51:08

38 Ellery Hodges F 15 0:51:19

39 Micol Rothman F 47 0:52:14

40 Mary Shore F 53 0:52:24

41 Thomas Cooper M 13 0:52:38

42 Tyson Broekemeier M 27 0:52:38

43 Scott Greene M 56 0:52:57

44 Jeff Aguilar M 43 0:53:15

45 Danielle Brunner F 37 0:53:23

46 Bridger Galyardt M 14 0:53:46

47 Scott Peller M 29 0:54:01

48 Natalie Sattler F 45 0:54:02

49 Meghan Van Vleet F 46 0:54:12

50 Chris Evans M 48 0:54:40

51 Clint Jones M 33 0:54:47

52 David Poussard M 51 0:54:50

53 Paul Golden M 62 0:54:59

54 Shelby Kinlund F 28 0:55:00

55 Michael Spee M 40 0:55:06

56 Cathy Zimmer F 54 0:55:08

57 Travis Thompson M 29 0:55:10

58 Chris Henninger M 25 0:55:11

59 Seth Littrell M 32 0:55:30

60 Alicia Holland F 47 0:55:33

61 Seth Rankin M 48 0:55:42

62 Scott Boucher M 41 0:55:42

63 Francisco Accettura Torres M 35 0:55:53

64 Kelly Scanlan F 28 0:56:03

65 Kathanne Weber F 47 0:56:09

66 Bobbi Beckwith F 26 0:56:13

67 Aly Knowles F 28 0:56:17

68 Scott Oran M 48 0:56:19

69 Troy Lawrence M 47 0:56:23

70 Lizzy Pendleton F 40 0:56:41

71 Peter Hack M 45 0:56:45

72 Dennis Vanderheiden M 60 0:56:48

73 Rachel Lundy F 33 0:57:06

74 Kallie Leschen-Lindell F 26 0:57:08

75 Audrey Chivukula F 42 0:57:31

76 Rebekah Gifford F 31 0:57:36

77 Kyle Robinson M 30 0:57:40

78 Alfred Eastin M 26 0:57:42

79 Adam Minkoff M 32 0:57:56

80 Catherine Fitzgerald F 48 0:58:09

81 Joseph Labonde M 31 0:58:10

82 Erin Snowden F 25 0:58:21

83 Malea Fay F 28 0:58:24

84 Dillon Barrett M 13 0:58:29

85 Annie Korenjak F 37 0:58:44

86 Liz Fassel F 32 0:58:44

87 Sean Lundeen M 27 0:58:51

88 Linda Minkoff F 32 0:59:02

89 David Tonini M 42 0:59:02

90 Heidi Andre F 14 0:59:11

91 Andrea Hauge F 48 0:59:12

92 Jason Hendricks M 43 0:59:15

93 Jenny Carey F 34 0:59:42

94 Matthew Broekemeier M 37 0:59:46

95 Jane Vetter F 46 0:59:49

96 Matthew Irsfeld M 13 0:59:57

97 Kymbre Governson F 45 0:59:59

98 Rayna Harbin F 35 1:00:09

99 Patrick Jacox M 33 1:00:14

100 Stephany Traylor F 35 1:00:15

101 Paige Sims F 32 1:00:23

102 Sushi Magill F 13 1:00:33

103 Kiran Koch F 12 1:00:33

104 Lisa Belmonte F 50 1:00:41

105 Ashley Kutrumbos F 31 1:00:50

106 Jessy Smith F 38 1:00:57

107 Stuart Foster M 45 1:01:47

108 Nathan Johansing M 38 1:01:52

109 Thomas Paluta M 33 1:01:57

110 Ivan Reynolds Nguyen M 16 1:02:00

111 Amelia Emanuel F 12 1:02:01

112 Claire Royer F 51 1:02:19

113 Emily Hines F 36 1:02:24

114 Heidi Petersen F 48 1:02:26

115 Christi Strong F 39 1:02:28

116 Lan Liu F 55 1:02:29

118 Liliana Hargis F 39 1:02:37

117 Colleen Terry F 54 1:02:37

119 Cassidy Crown F 21 1:02:45

120 Lindsey Zarlengo F 39 1:02:49

121 Carter Galyardt M 16 1:02:56

122 Meryl Perlman F 34 1:02:58

123 Nicole Genzardi F 25 1:03:00

124 Dariann Sellitti F 26 1:03:02

125 Brooke Carlson F 39 1:03:03

126 Samantha Leyh F 25 1:03:03

127 Ginger Scott F 46 1:03:04

128 Tara Cusack F 33 1:03:10

129 Norma Ruth Ryan F 35 1:03:10

130 Michael Strasburger M 30 1:03:12

131 Patrick Backowski M 31 1:03:26

132 Annie Dore F 46 1:03:34

133 Ashley Laplante F 32 1:03:55

134 Megan Gillespie F 25 1:04:00

135 Bobby Yeager M 47 1:04:01

136 Annie Camacho F 35 1:04:04

137 Caroline Johnson F 11 1:04:08

138 Scott Johnson M 46 1:04:11

139 Martin Wenke M 25 1:04:32

140 Diego Montoya M 20 1:04:36

142 Angela Karr F 43 1:04:39

141 Sarah Morang F 34 1:04:39

143 Rebekah Eklund F 43 1:04:40

144 Holly Harris F 41 1:04:42

145 Lara Fellin F 48 1:04:54

146 Kristin Olofsson F 41 1:04:59

147 Melisa Pearcey F 29 1:05:25

148 Tyler Henninger M 21 1:05:26

149 Anne Willis F 33 1:05:26

150 Nathan Willis M 35 1:05:26

151 Wendy Alderfer F 30 1:05:41

152 Miki Mettler F 47 1:05:47

153 Chelsea Scott F 41 1:05:51

154 Amber Rahn F 39 1:05:53

155 Isabel Demorat F 19 1:06:00

156 Minnie Demorat F 56 1:06:03

157 Rachel Masters F 29 1:06:05

158 Christina Dobos F 44 1:06:11

159 David Link M 45 1:06:16

160 Lauren Davies F 32 1:06:22

161 Ashley Hemmen F 32 1:06:26

162 Sue Davies F 48 1:06:27

163 Shon Crabtree M 42 1:06:29

164 Josh Atherton M 38 1:06:35

165 Holly Harker F 56 1:06:37

166 Wendy Crabtree F 40 1:06:38

167 Julli Welch F 37 1:06:43

168 Katie Beilby F 34 1:07:00

169 Lynn Lane F 50 1:07:02

170 Rosemary Montoya F 38 1:07:06

171 Corina Almanza F 22 1:07:15

172 Amy Speer F 19 1:07:16

173 Jordyn Hetrick F 18 1:07:17

174 Mark Baller M 57 1:07:25

175 Wren Requist M 19 1:07:28

176 Jill Cisneroz F 41 1:07:35

177 Kimberly Rosner F 35 1:07:48

178 Jessica Reynolds Nguyen F 23 1:07:50

180 Kathleen Soulliere F 30 1:07:57

179 Kristen Andrea F 44 1:07:57

181 Emily Johnson F 30 1:08:01

182 Lance Welker M 42 1:08:03

183 Michelle Marian F 53 1:08:07

184 Kristi Fitch F 42 1:08:12

185 Dianna Anderson F 58 1:08:14

186 Jarred Schwartz M 21 1:08:15

187 Jill Mullen F 30 1:08:24

188 Holly Mackinnon F 33 1:08:26

189 Aspen Bennett-Manke F 14 1:08:33

190 Julie Kaufman F 55 1:08:35

191 Brianna Hawk F 27 1:08:39

192 Marilyn Koponen F 55 1:08:46

193 Andy Van Horn M 48 1:09:01

194 Kristin Casey F 36 1:09:04

195 Dani Jacox F 35 1:09:07

196 Devra Ashby F 43 1:09:28

197 Grace Taylor F 41 1:09:40

198 Yaremi Davila Suarez F 32 1:09:48

199 Jason Strohl M 31 1:09:53

200 Barry Beck M 57 1:10:28

201 Megan Henry F 47 1:10:31

202 Whitney Rutledge F 27 1:10:35

203 Kiyomi Bolick F 33 1:10:37

204 Shelby Potts F 25 1:10:45

206 Liz Heller F 38 1:11:00

205 Jaimie Rose F 28 1:11:00

207 Kelley Doebler F 31 1:11:02

208 Anna Stevens F 13 1:11:10

209 Sara Cuny F 21 1:11:12

210 Jonathan Bigelow M 36 1:11:17

211 Corinne Miller F 29 1:11:20

212 Jaclyn Miller F 31 1:11:21

213 Becca Wanzeck F 27 1:11:36

214 Linda Elbers F 58 1:11:44

215 Keith Royer M 49 1:11:51

216 Susan Mesko F 59 1:11:54

217 Olivia Difonso F 24 1:11:58

218 Dee Dee Beard F 68 1:12:14

219 Rebecca Mccrory F 40 1:12:20

220 Vickie Stubbs F 50 1:12:23

221 Cole Hewitt M 34 1:12:30

222 Kali Boyer F 24 1:12:36

223 John Noll M 35 1:12:37

224 Barbara Durbin F 53 1:12:54

225 Veronica Mccall F 27 1:12:59

226 Christine Jeffcoat F 32 1:13:04

227 Megan Wejroch F 42 1:13:19

228 Montana Mitchell F 34 1:13:20

229 Jennifer Bock F 40 1:13:21

230 Theresa Schwien F 55 1:13:22

231 Katherine Ellefson F 33 1:13:27

233 Emily Erikson M 23 1:13:40

232 Dayna Gackstetter F 28 1:13:40

234 Alexander Haig M 27 1:13:43

235 Alex Morrow M 28 1:13:45

236 Sarah Glassmeyer F 28 1:13:53

237 Ryan Moffat M 25 1:14:04

238 Delaney Mcginn F 22 1:14:06

239 Quin Yeager F 12 1:14:10

240 Cindy Kinlund F 62 1:14:14

241 Colleen O’Gorman F 35 1:14:15

242 Sherry Wohletz F 67 1:14:16

243 Lexi Anderson F 11 1:14:25

244 Anne Atherton F 38 1:14:36

246 Ryan Stromquist M 38 1:14:37

245 LeeAnna Fresquez F 36 1:14:37

247 Rachel Morrow F 27 1:14:39

248 Kasey Anderson F 39 1:14:43

249 Matthew Muramoto M 26 1:14:44

251 Layla Harbin F 34 1:14:53

250 Daniel Drennan M 49 1:14:53

252 Abbie Solberg F 40 1:15:03

253 Jamie Maydew F 37 1:15:08

254 Denise Link F 53 1:15:34

255 Teresa Huck F 71 1:15:37

256 Susan O’Kelley F 57 1:15:55

257 Sarah Quinn F 45 1:16:03

258 Erin Kiefer F 35 1:16:09

259 Miriam Fennell F 54 1:16:11

260 Lb Heilner M 44 1:16:12

261 Ashley Donovan F 30 1:16:19

262 Ian Donovan M 29 1:16:23

263 Emmet Currie M 18 1:16:24

264 Nathan Dill M 13 1:16:43

265 Helen Bernotas F 66 1:16:44

266 Scott Ward M 40 1:16:47

267 Tina Chen F 34 1:16:56

268 Jessica Baez F 31 1:17:05

269 Katherine Smith F 31 1:17:08

270 Virginia Young F 43 1:17:16

271 John Young M 48 1:17:17

272 Jenny Fischer F 42 1:17:41

273 Warren Sanders M 43 1:18:02

274 Laura Tamucci F 35 1:18:23

275 Tyler Zemanek M 12 1:18:27

276 Sydney Henninger F 23 1:18:46

277 Miaja Stitcher F 27 1:19:02

278 Winnie Delliquadri F 51 1:19:04

279 Lisa Howard F 60 1:19:09

280 Mark Ahrenholtz M 61 1:19:14

281 Becky Cohen F 36 1:19:24

282 Randi Broekemeier F 33 1:19:46

283 Carol Stone F 34 1:19:56

284 Jennie Rohe F 30 1:20:00

285 Amelia Santiago F 47 1:20:36

286 Melinda Dudley F 34 1:21:15

287 Kimberly Hitchens F 47 1:21:21

288 Tracy Mcmahon F 47 1:21:22

289 Mary Jessey F 46 1:21:23

290 Cheri Cohn F 62 1:21:25

291 Nikki Silva F 26 1:21:43

292 Meridith Riha F 38 1:22:10

293 Morgan Speer F 29 1:22:17

294 Christine Wanzeck F 29 1:22:35

295 Karly Wenke F 25 1:22:59

296 Bodhi Governson M 14 1:23:22

297 Michael Fick M 56 1:24:19

298 Sheila Conroy F 72 1:24:31

299 Julie Fallon F 37 1:24:37

300 Calvin Drennan M 16 1:25:26

301 Brian Governson M 52 1:25:35

302 Liz Robb F 30 1:25:42

303 Gary Clift M 45 1:26:40

304 Denette Deherrera-Clift F 43 1:26:42

305 Pamela Lavigna F 44 1:26:46

306 Geno Lavigna M 50 1:26:46

307 Melissa Emanuel F 43 1:27:26

308 Annamarie Robb F 61 1:27:34

309 Judy Schure F 69 1:27:35

310 Misty Del Cuore F 37 1:28:07

311 Kristen Schultz F 50 1:28:07

312 Kaitlyn Rudolph F 25 1:28:24

313 Teresa Perrego F 52 1:28:38

314 Clohe Ludwig F 26 1:29:04

315 Jessica Terrio F 33 1:29:07

316 Mike Perrego M 53 1:29:21

317 Cary Griffith F 49 1:29:29

318 Tracy Hanssen F 46 1:29:38

320 Sandy Pirkle F 77 1:30:01

319 Jaclyn Lauer F 37 1:30:01

321 Eric Trieu M 41 1:30:40

322 Catherine Macpherson F 66 1:31:06

323 Ngan Dinh F 22 1:31:11

324 Melissa Minter F 51 1:31:27

325 April Marx F 38 1:31:27

326 Sarah Springer F 40 1:32:11

327 Carrie Galyardt F 44 1:32:12

328 Rosie Jones F 66 1:32:37

329 Kay Tupala F 61 1:32:42

330 Corey Linkel M 45 1:33:15

331 Jason Hodde M 49 1:33:17

332 Alison Zemanek F 48 1:33:40

333 Paul Zemanek M 47 1:33:40

334 Brandi Merrill F 28 1:34:11

335 Stuart Bowen M 30 1:34:41

336 Lindsay Davis F 29 1:34:42

337 Jeffrey Swanson M 36 1:36:13

338 Curtis Frost M 41 1:36:14

339 Katie Faldet F 31 1:37:09

340 Maureen Casamassimo F 72 1:37:33

341 Jessamy Jarrett F 34 1:37:39

342 Patricia Potts F 53 1:38:26

343 Kayanne Hamling F 31 1:38:47

344 Jaimie Vacha F 32 1:39:10

345 Kendall Oberto F 51 1:39:11

346 Janine Laughlin F 48 1:40:56

347 Greg Rudolph M 59 1:41:36

348 Mitch Melander M 25 1:41:36

349 Carol Jennett F 62 1:42:11

350 Ly Dinh F 23 1:42:15

351 Marilyn Napoletan F 64 1:43:11

352 Sofia Topete Reyes F 27 1:44:10

353 Casey Schultz M 51 1:45:30

354 Jennifer Robinson F 48 1:45:39

355 Jack Sharman M 51 1:45:40

356 Shari Drennan F 50 1:46:18

357 Julia Perry F 25 1:47:43

358 Trudy Perry F 54 1:47:58

359 Bailey Dorn F 30 1:48:48

360 Maria Heilner F 29 1:49:13

361 Tricia Heilner F 37 1:49:17

362 Michael Shields M 42 1:49:22

363 Michelle Ideus F 51 1:50:32

364 Sidney Moon F 70 1:50:48

365 Julie Gutierrez F 65 1:52:03

366 Terri Couch F 68 1:52:09

367 Shawn Mccabe M 56 1:53:58

369 Amanda Lacey F 40 1:57:45

368 Honore Labourdette F 67 1:57:45

370 Leah Maher F 59 1:57:47

371 Sarah Moscatel F 61 1:59:08

372 Meegan Miloud F 42 2:01:36

373 Kris Anley F 54 2:01:38

374 Jim Anley M 58 2:01:38

375 Shelley Aguilar F 40 2:04:11

376 David Jones M 71 2:08:41

Half-marathon

1 Daniel Goding M 42 1:20:05

2 Lucas Crespin M 34 1:20:32

3 Hadrien Dykiel M 29 1:22:12

4 Raul Carrizalez M 58 1:22:47

5 Jaydon Fryer M 16 1:23:03

6 Rob Vermillion M 40 1:25:36

7 Ryan Van Ness M 42 1:25:44

8 Sean Ryan M 30 1:27:00

9 Pearson Alspach F 32 1:27:11

10 Rich Bruns M 44 1:27:30

11 Peter Surgent M 39 1:27:40

12 Sean Abraham M 32 1:28:07

13 Isabella Donadio F 30 1:28:15

14 Kevin Fonger M 40 1:29:55

15 Thomas Ripley M 32 1:31:10

16 Laura Yarrow F 25 1:33:13

17 Kendall Smith M 31 1:35:12

18 Alex Coleman M 42 1:35:23

19 Alexander Jeffries M 42 1:35:26

20 Sam Kaessner M 20 1:35:31

21 Jeremy Browning M 42 1:36:56

22 Briana Bailey F 29 1:37:01

23 Kevin Brutsch M 43 1:37:32

24 Reese Van Putten M 18 1:37:57

25 Jordan Williams M 29 1:38:08

26 Daniel Greer M 59 1:38:36

27 Luke Dudley M 38 1:39:16

28 Ginger Johnston F 39 1:39:24

29 Caleb Labelle M 24 1:40:11

30 Cinthy Carson F 52 1:40:12

31 Brad Kruelskie M 59 1:40:57

32 Greer Van Dyck F 33 1:41:14

33 Connor Mcdermott M 18 1:41:19

34 Laurie Brockway F 57 1:41:55

35 Angel montes Montes M 44 1:42:06

36 Madysen Jourgensen F 26 1:42:08

37 Brian Miller M 53 1:42:52

38 Zach Morris M 39 1:43:02

39 Elizabeth Huffman F 41 1:43:20

40 Chad Van Soest M 39 1:43:45

41 Stephen Stitcher M 27 1:43:51

42 Michael Bukszar M 26 1:43:53

43 Brian Haley M 26 1:43:54

44 Gabrielle Hoekstra F 25 1:43:57

45 Joe Broekemeier M 32 1:44:10

46 Adam Lee M 30 1:44:15

47 Kacy Smith F 29 1:44:17

48 Kyle Laughlin M 36 1:44:44

49 Geoffery Harrison M 33 1:44:53

50 Paul Brinkman M 45 1:45:04

51 Mack Maschmeier M 32 1:45:18

52 Erin O’Kelley F 22 1:45:19

53 Alexis Arnold F 25 1:45:29

54 Katrina Lambert F 38 1:45:32

55 Amanda Mullen F 33 1:45:34

56 Jay Kitchner M 36 1:45:42

57 Dan Melvin M 25 1:45:51

58 Julie Kavas F 46 1:45:55

59 Ashley Myers F 25 1:45:56

60 Kalin Rollings F 33 1:46:24

61 Corey Parker F 39 1:46:24

62 Ben Glassmeyer M 28 1:46:29

63 Riley Allen M 20 1:46:40

64 John Gehring M 58 1:46:56

65 David Frick M 49 1:47:05

66 Beth Thompson F 36 1:47:08

67 Jie Kulbida F 52 1:47:34

68 Clayton Bryant M 40 1:47:36

69 Beth Brutsch F 45 1:47:43

70 Brian Kelly M 43 1:47:47

71 Ben Turrill M 39 1:47:53

72 Kailee Duryea F 24 1:47:56

73 Matt Carling M 43 1:48:04

74 Christiana Zgourides F 24 1:48:21

75 Scott Allen M 34 1:48:22

76 Kevin Black M 28 1:48:23

77 Angie Solomon F 36 1:48:28

78 David Simons M 35 1:48:48

79 Caitlyn Boyle F 13 1:48:50

80 Jamie Bianco F 42 1:49:01

81 Danielle Unrein F 28 1:49:04

82 Grant Wade M 19 1:49:06

83 Anne Taylor F 28 1:49:19

84 Margaret Moody F 20 1:49:38

85 Britni Johnson F 34 1:49:40

86 Lindsay Douglas F 25 1:49:40

87 Regan Smith F 24 1:49:49

88 Jeffrey Bartolovitch M 42 1:49:49

89 Maggie Tryon F 23 1:49:54

90 Brian Grieve M 25 1:49:55

91 Mary Oamek F 34 1:49:58

92 Tony Requist M 55 1:50:02

93 Jessica Lukas F 35 1:50:05

94 Keelan Vargas F 18 1:50:18

95 Peter Buttler M 26 1:50:32

96 Connor Scranton M 20 1:50:33

97 Kiana Kraft F 26 1:50:36

98 Alexander Bus M 26 1:50:38

99 Leslie Gehring F 29 1:50:41

100 David Holland M 34 1:50:47

101 Brian Almer M 32 1:51:18

102 Michael Korsick M 28 1:51:23

103 Louise Korsick F 28 1:51:24

104 Megan Kleckner F 44 1:51:37

105 Dustin Duerson M 36 1:51:39

106 Nathan Smith M 39 1:51:41

107 Terence Sullivan M 38 1:51:43

108 Victor Monnet M 26 1:51:48

109 Caroline Turcotte F 29 1:51:52

110 Emily Cameron F 16 1:51:53

111 Kelly Kellow F 29 1:52:06

112 Tracy Perish F 26 1:52:10

113 Kimberly Sands F 41 1:52:18

114 Amber Wilson F 30 1:52:29

115 Matthew Lafontaine M 34 1:52:42

116 Ashley Whitehead F 31 1:52:47

117 Shane Kennett M 30 1:53:11

118 Zoey Dale F 17 1:53:12

119 Caroline Mazzola F 24 1:53:13

120 Brian Dougherty M 33 1:53:21

122 Elisabeth Boersma F 37 1:53:33

121 Allyson Stevens F 43 1:53:33

123 Peter Martinuzzi M 53 1:53:33

124 Suzanne Segalowitz F 33 1:53:35

125 Steve Cameron M 39 1:53:51

126 Melissa Sankey F 45 1:53:54

127 Stacia Whitehead F 38 1:53:56

128 Renee Supplee F 51 1:53:58

129 Cid Espejel M 33 1:54:09

130 Daniel Dror Ii M 43 1:54:10

131 Ramiro Brigueda M 24 1:54:14

132 Kayla Hopkins F 32 1:54:23

133 Stuart Hassell M 42 1:54:28

134 Teresa Vaught F 40 1:54:32

135 Narisa Wild F 46 1:54:44

136 Nicole Walsh F 40 1:54:52

137 Chris Hauska M 39 1:54:55

138 Arvana Jarrard M 48 1:54:58

139 Ashlee Riley F 35 1:55:14

140 Mary Pishny F 32 1:55:15

141 Chinmayi Sharma F 26 1:55:31

143 Nathan Grivy M 41 1:55:39

142 Margo Boatner F 41 1:55:39

144 Lauren Tryon F 31 1:55:45

145 Jay Rollinson M 27 1:55:57

146 Angie Vermillion F 36 1:56:00

147 Brad Skinner M 62 1:56:00

148 John Powell M 56 1:56:01

149 Pamela Ruland F 37 1:56:05

150 Amy Dickson F 47 1:56:18

151 Olivia Kenney F 28 1:56:21

152 Kiara Glover F 25 1:56:31

154 Lauren Smith F 27 1:56:37

153 Cara Marrs F 49 1:56:37

155 Kelsey Wasylenky F 39 1:56:38

157 Casey Anderson M 26 1:56:46

156 Kelly Brandenburger F 37 1:56:46

158 Claire Assam F 24 1:56:50

159 Lindsey Fribbs F 28 1:56:54

160 Kristen Miller F 28 1:57:02

161 Annalise Grueter F 29 1:57:03

162 Erran Willoughby M 41 1:57:09

163 Rich Beardmore M 58 1:57:10

164 Adriana Dietrich F 31 1:57:14

165 Tim Sullivan M 58 1:57:21

166 Jennifer Werth F 31 1:57:22

167 Derek Rollings M 36 1:57:24

168 Jeff Beckel M 58 1:57:25

169 Sandy Buckner F 60 1:57:35

170 Ken Spruell M 47 1:57:42

171 Josh Burnaman M 47 1:57:43

172 Mattie Bork F 31 1:57:50

173 Tegan Liddiard F 41 1:58:04

174 Emily Douglas F 28 1:58:04

175 Sonja Russell F 39 1:58:07

176 Nina Casanova F 39 1:58:08

177 Tracy Stoddard F 55 1:58:30

178 Greg Hassell M 43 1:58:35

179 Jadwiga Pyzdrowski F 30 1:58:39

180 Dean Holmstrom M 55 1:58:46

181 Norah Mckay F 40 1:58:57

182 Nicole Thieme F 34 1:58:58

183 Katie Konold F 39 1:59:00

184 Steven Jones M 29 1:59:08

185 Kathy Golden F 64 1:59:09

186 Richard Dickinson M 50 1:59:10

187 Katie Osland F 31 1:59:14

188 Patrick Madden M 48 1:59:23

189 Haydn Egeler F 25 1:59:29

190 Michelle Doetsch F 37 1:59:30

191 Katie Sznewajs F 41 1:59:31

192 Natalie Holter F 33 1:59:32

193 Dallas Bailes M 44 1:59:34

194 Demetra Sullivan F 37 1:59:52

195 David Clark M 38 2:00:02

196 Henry Fabian M 57 2:00:02

197 Erin Cannan-Campolong F 48 2:00:05

198 Michael Felder M 24 2:00:10

199 John Hildebrand M 32 2:00:10

200 Doug Stevens M 43 2:00:15

201 Carl Kleinkort M 56 2:00:18

202 Anne Johnson F 45 2:00:28

203 Leigh Knauert F 48 2:00:44

204 Drew Langel M 26 2:00:48

205 Morgan Briggs F 25 2:00:55

206 Tim Griffith M 47 2:00:56

207 Allison Thompson F 38 2:01:00

208 Jennifer Handy F 46 2:01:01

209 Brian Elliott M 50 2:01:06

210 Mike Thieme M 31 2:01:08

211 Jacquelyn Denker F 29 2:01:17

212 Dylan Gordon Mcroberts M 31 2:01:20

213 Cathleen Zoss F 51 2:01:20

215 Christina Crowe F 42 2:01:21

214 Lisa Becker F 31 2:01:21

216 Melissa Cosser F 46 2:01:23

217 Austin Friday M 28 2:01:23

218 Kyle Haney M 27 2:01:26

219 Sheila Lucero F 45 2:01:32

220 Stacy Macdonald F 39 2:01:36

221 Dimitri Zgourides M 52 2:01:38

222 Trevor Christiansen M 30 2:01:39

223 Bradley Chapman M 34 2:01:41

224 Denice Dejourno F 39 2:01:43

225 Steve Clouthier M 44 2:01:46

226 Katie Mcmurray F 39 2:01:50

227 Dave Zulejkic M 51 2:02:07

228 Claudia Zulejkic F 48 2:02:08

229 Jenni Ernewein F 45 2:02:13

230 Robert Lee M 31 2:02:14

231 Anne Thorndike F 28 2:02:19

232 Brandon Holter M 36 2:02:28

233 Stacy Russell F 51 2:02:39

234 Lisa Burbridge F 29 2:02:45

235 Kenneth Manley M 63 2:02:50

236 James Morton M 63 2:03:02

237 Josef Seufert M 31 2:03:13

238 Abigail Nass F 32 2:03:16

239 Janet Hollifield F 37 2:03:20

240 Megan Otoole F 33 2:03:20

241 Laura Freeman F 23 2:03:26

242 Luke Roberts M 31 2:03:34

243 Joshua Martin M 30 2:03:35

244 Natalie Dunn F 30 2:03:41

245 Tristin Koch F 42 2:03:48

246 Kim Congedo F 52 2:04:06

247 Andrew Tubach M 41 2:04:12

248 Elizabeth Dee F 51 2:04:25

249 Elizabeth Kleinlehrer F 52 2:04:27

250 Marlys Lietz F 55 2:04:29

251 Jessica Grieve F 25 2:04:31

252 Cassidy Crawford F 18 2:04:35

253 Caroline Goosman F 51 2:04:36

254 Tom Ryan M 66 2:04:53

255 Tori Puryear F 27 2:04:57

256 Britt Choate F 45 2:04:58

257 Danielle Mashburn F 35 2:05:02

258 Sydney Mullen F 19 2:05:09

259 Heather Kendall F 38 2:05:12

260 Ashley Reed F 38 2:05:13

261 Leigh Goerke F 40 2:05:14

262 Kristin Lee F 59 2:05:21

263 Molly Simpson F 26 2:05:28

264 Patricia Oconnor F 45 2:05:31

266 Michael Smith M 47 2:05:32

265 Don Carter M 41 2:05:32

267 Nicola Erasmus F 43 2:05:33

268 Cheryl Naylor F 35 2:05:33

269 Jennifer Habeck F 31 2:05:42

270 Angela Vicinanza F 33 2:05:47

271 Robert Trask M 51 2:05:49

272 Trey Minarcin M 30 2:05:51

273 Samantha Stevenson F 30 2:05:58

275 Kelly Webster F 52 2:06:01

274 Jessica Stevenson F 40 2:06:01

276 Jonathan Henkins M 33 2:06:04

277 Christopher Neff M 44 2:06:14

278 Ashley Anderson F 35 2:06:19

279 Kaycee Joubert F 42 2:06:25

280 Jennifer Wood F 48 2:06:27

281 Al Graham M 42 2:06:39

282 Chris Rinow M 46 2:06:42

283 Kata Fustos F 36 2:06:44

284 Elizabeth Neid F 52 2:06:52

285 Alicia Moore F 31 2:06:57

286 Scott Sallah M 52 2:07:03

287 John Mosher M 52 2:07:04

288 Zoe Bennett-Manke F 16 2:07:05

290 Eugene Gaub M 64 2:07:08

289 Monica Howard F 34 2:07:08

291 Lindey Howell F 29 2:07:23

292 Jenn Morris F 35 2:07:31

293 Sarah Seitz F 31 2:07:36

294 Meagan Fackler F 29 2:07:43

295 Andrew Fackler M 31 2:07:44

296 Hallie Hill F 30 2:07:47

297 Cody Hill M 35 2:07:48

298 Brooke Van Horn F 47 2:07:58

299 Steve Thompson M 60 2:08:00

301 Ethan Rutledge M 28 2:08:01

302 Sharon Bowles F 43 2:08:01

300 William Mcauliffe M 56 2:08:01

303 Ali Nipert F 29 2:08:10

304 Michelle Wyant F 45 2:08:17

305 Julia Luciano F 27 2:08:19

306 Annabah Glasser F 25 2:08:39

309 Renee Garfield F 32 2:08:42

307 Emily Zenthoefer F 24 2:08:42

308 Lizzie Lund F 26 2:08:42

310 Ally Boglioli F 28 2:08:53

311 Kelly Thurston F 31 2:08:54

312 Justin Bawden M 35 2:09:06

313 Christine Pletcher F 42 2:09:09

314 Garrett Flint M 20 2:09:11

317 Jerod Smith M 34 2:09:20

316 Liz Fletcher F 29 2:09:20

315 Devon Dalzell F 43 2:09:20

318 Raymond Pierandozzi M 31 2:09:37

319 Kim Handy F 50 2:09:48

320 Danielle Boross F 27 2:09:51

321 Greg Waters M 43 2:09:51

322 Tamara Merriam F 58 2:09:52

323 Karli Bovee F 34 2:09:56

324 Jacki Taylor F 35 2:09:58

325 Julie Pritchard F 51 2:10:07

326 Brianna Mattson F 22 2:10:15

327 Alex Jennings F 30 2:10:15

328 Lauren Wells F 27 2:10:19

329 Crystal Martinez F 40 2:10:24

330 Brittney Stout F 29 2:10:31

331 Bryan Lipe M 39 2:10:34

332 Charity Baxter F 43 2:10:45

333 Chelsea Hart F 35 2:10:52

334 Randy Thomley M 54 2:10:58

335 Jane Davis F 45 2:10:59

336 Ricky Arnett M 26 2:11:02

338 Bruce Hellbaum M 58 2:11:05

337 Carlos Ortiz M 43 2:11:05

339 Mary Ann Quist F 61 2:11:11

340 Dana Lipe F 36 2:11:16

341 Robin Coleman F 44 2:11:17

342 Avery Artman F 28 2:11:18

343 Chrissi Nikkel F 29 2:11:21

344 Jacqueline Vasquez F 47 2:11:22

345 Mackenzie Turner F 25 2:11:35

346 Daniel Jenkins M 50 2:11:36

347 Khristin Degli F 35 2:11:40

348 Kristy Hamilton F 25 2:11:42

349 Maria Avendano F 28 2:11:49

350 Caleb Newkirk M 22 2:11:50

351 Emily Swiatek F 18 2:11:51

352 Kristin Bishop F 33 2:12:00

353 Cheryl Gansel F 46 2:12:05

354 Robert Sprenkle M 50 2:12:14

355 Kent Tolman M 57 2:12:15

356 Sue Pack F 50 2:12:18

357 Alicia Bustillos F 32 2:12:23

358 Catherine Hayes F 36 2:12:27

359 Abigail Brown F 22 2:12:29

360 Kenton Brown M 55 2:12:29

361 Megan Keller F 39 2:12:38

362 Kristin Draper F 49 2:12:45

363 Cliff Fitch M 52 2:12:46

364 Jaime Wein ress F 42 2:12:46

365 Gabriella Avella F 38 2:12:51

366 Erin Dickerson F 44 2:13:00

367 Liz Homuth F 39 2:13:05

368 Chris Slota M 34 2:13:09

369 Sydney Stevens F 28 2:13:11

370 Anthony Wright M 39 2:13:14

371 Amanda Spee F 38 2:13:17

372 Aaron Clock M 41 2:13:25

373 Tanya Meye r F 34 2:13:27

374 Amy Walker F 43 2:13:35

375 Joe Dobell M 23 2:13:36

376 Iva Townsend F 44 2:13:40

377 Sarah Laughlin F 33 2:13:42

378 Jayme Mechur F 37 2:13:46

379 Christopher Shelby M 44 2:13:58

380 Jodilynn Kelley F 38 2:14:08

381 Jeffrey Goss M 35 2:14:09

382 Helen Vilchez F 32 2:14:13

383 Justin Sanders M 38 2:14:15

384 Emily Conkling F 35 2:14:17

385 Kathleen Bowman F 35 2:14:17

386 Tiffany Haney F 26 2:14:25

387 Bridgett Dailey F 34 2:14:33

388 Kris Ingols F 49 2:14:38

389 Allison Ingols F 18 2:14:39

390 Lindsey Elliott F 25 2:14:42

391 Eric Hopkins M 23 2:14:53

392 Amy Miller F 35 2:14:56

393 Jonathan Haddenham M 38 2:15:00

394 Olivia Fisher F 21 2:15:01

395 Amy Tubach F 40 2:15:02

396 Amy Gray F 50 2:15:06

397 Jace Sattler F 28 2:15:13

398 Kristin Stefanatz F 28 2:15:13

399 Lindsay Rother F 39 2:15:39

400 Alex Bork M 35 2:15:47

401 Casey Bork M 35 2:15:47

402 Allison Hines F 42 2:15:48

403 Gabriella Barnett F 27 2:15:53

404 Lindy Reynolds F 27 2:15:58

405 Lauren Oliva F 34 2:16:03

406 Jaimie Rogan F 36 2:16:11

407 Jennifer Coffman F 45 2:16:40

408 Jenna Kalin F 32 2:16:45

409 Zachary Johnson M 47 2:16:46

410 Cristen Van Vleet F 48 2:16:49

411 Sharon Davis F 56 2:16:55

412 Lori Smith F 49 2:17:08

413 Corrie Janocka F 33 2:17:10

414 Lori Mcleish F 43 2:17:15

415 Lauren Henry F 27 2:17:22

416 Apryl Newkirk F 29 2:17:33

417 Michael Martinez M 56 2:17:42

418 Tawnya Fabian F 57 2:17:46

419 Eric Edgerton M 48 2:17:47

420 Kimberly Wirges F 35 2:17:52

421 Pamela Dale F 51 2:17:54

422 Eliza Hinton F 27 2:18:04

423 Courtney Oran F 22 2:18:09

424 Eva Bryant F 29 2:18:14

425 Rachel Gonzales F 51 2:18:24

426 Lynn Lemmel F 64 2:18:37

427 Kelsey Lemmel F 29 2:18:38

429 Sharyn Guhman F 48 2:18:45

428 Lindsay Roberts F 32 2:18:45

430 Andy Wiener M 61 2:18:51

431 Lindsay Marshall F 40 2:18:51

432 Meadow Trail F 37 2:18:57

433 Sara Dunkin F 39 2:18:59

434 Deborah Irs feld F 48 2:19:03

435 Molly Dierdorff F 25 2:19:08

436 Kate Diamond F 29 2:19:11

437 Christine Macdonald F 45 2:19:17

438 Irene Vold F 60 2:19:20

439 Bri Stromquist F 38 2:19:22

440 Catherine Seufert F 29 2:19:27

441 Angela Gray F 48 2:19:28

442 Katherine Dillon F 27 2:19:29

443 Hannah Rainwater F 33 2:19:30

444 Carolyn Lee F 28 2:19:44

445 Kate Concilio F 26 2:19:48

446 Sophie Stickelmaier F 25 2:19:49

447 Kristi Gray F 32 2:19:51

448 Rene Breivik F 34 2:19:56

449 Athena Murray F 33 2:20:01

450 Karmen Smith F 56 2:20:02

451 Emily Crowe F 31 2:20:08

452 Lindsay Graves F 36 2:20:19

453 Haity Perez F 31 2:20:20

454 Chandra Miller F 45 2:20:22

455 Ellen Steub e F 31 2:20:28

456 Ashley Shelby F 42 2:20:36

457 Denise Robertson F 46 2:20:39

458 David Knauert M 16 2:20:46

459 Megan Russell F 26 2:20:48

460 Caroline Tanner F 37 2:20:55

461 Scott Stodghill M 58 2:21:03

462 Trevor Egan M 27 2:21:09

463 Andrew Bormann M 23 2:21:10

464 Lynn Abraham F 58 2:21:15

465 David Cordova M 58 2:21:17

466 Kathleen Dobell F 27 2:21:19

468 Matt Tanner M 39 2:21:20

467 Scott Fisher M 36 2:21:20

470 Drew Anderson M 35 2:21:25

469 Bernie Thompson F 25 2:21:25

471 Jessica Pearce F 27 2:21:31

472 Katie Furnivall F 30 2:21:39

473 Amy Pauline F 24 2:21:52

474 John Cuny M 58 2:21:57

475 Jeremy Stefek M 29 2:22:28

476 Heather Westfahl F 48 2:22:34

477 Carissa Zook F 36 2:22:41

478 April Ingham F 49 2:22:41

479 Erik Pfeif M 34 2:22:49

480 Jessica Spiegler F 28 2:23:01

481 Elise Branscum F 24 2:23:10

482 Amanda Mccullen F 40 2:23:11

483 Taylor White M 26 2:23:18

484 Jessica White F 29 2:23:19

485 Krystyna Mccright F 31 2:23:47

486 Lillian Geer F 20 2:23:49

487 Jaime Christensen F 27 2:23:57

488 Selina Kostur F 53 2:24:02

489 Samantha Stabile F 20 2:24:11

490 Megan Stabile F 24 2:24:13

491 Kristen Dirck F 35 2:24:21

492 Eddie Butterfield M 45 2:24:26

493 Debbie Gould F 55 2:24:31

494 Natasha Zozaya F 26 2:24:38

495 Veronika Slota F 31 2:24:41

496 Imran Beg M 33 2:24:46

497 Jenny Maxwell F 46 2:25:11

498 Lauren Van Roekel F 29 2:25:12

499 Greg Lombardo M 30 2:25:26

500 Danielle Weekley F 30 2:25:28

501 Mackenzie Friday F 29 2:25:29

502 Jenny Scarborough F 23 2:25:29

503 Elizabeth Hinchman F 30 2:25:40

504 Kristin Esper F 30 2:25:49

505 Leslie Pittman F 40 2:25:53

506 Krysti Stellway F 32 2:25:56

508 Jen Mason Drolet F 44 2:25:58

507 Cindy Rossow F 52 2:25:58

509 Rebecca Wright F 37 2:26:03

510 Elena Bloudek F 31 2:26:03

511 Jennifer Meader F 50 2:26:03

512 Brodie Mcleish M 18 2:26:17

513 Ruby Mcleish F 16 2:26:20

514 Eric Monnet M 60 2:26:28

515 Allie Arnett F 23 2:26:34

516 Katie Fisher F 39 2:26:35

517 Stefany Christensen F 34 2:26:38

518 Kj Mason F 38 2:26:41

519 Kimberly Zweifel F 24 2:26:55

520 John Lerohl M 55 2:27:07

521 Sarah Bury F 32 2:27:09

522 Lauren De Lay-Curcio F 31 2:27:24

523 Alyssa Hornbrook F 30 2:27:45

524 Linsey Wingfield F 30 2:28:06

525 Trevor Blum M 29 2:28:16

526 Lily Knauert F 18 2:28:21

527 Brandon Touchet M 29 2:28:22

528 Katie Lettunich F 26 2:28:27

529 Melissa Jones F 32 2:28:53

530 Rayna Healy F 27 2:29:06

531 Grace Schutte F 27 2:29:08

532 Ajyra Jones F 32 2:29:15

533 Deb Schones F 52 2:29:31

534 Joseph Gutierrez M 37 2:29:37

535 Ashley Larsen F 30 2:29:38

536 Montanah Matthies F 31 2:29:45

537 Barb Kleinkort F 59 2:29:47

538 Jennetta George F 29 2:29:59

539 Chelsie Gritzmacher F 39 2:30:21

540 Steven Wegrzynowicz M 29 2:30:28

541 Hope Wegrzynowicz F 28 2:30:31

542 Inez Lund F 54 2:30:32

543 Jonathan Carkhuff M 27 2:30:46

544 Madison Carkhuff F 25 2:30:50

545 Sally Martin F 59 2:31:17

546 Tatum Sear F 23 2:31:20

547 Flor Holguin F 43 2:31:26

548 Jasmine Patriquin F 25 2:31:31

549 Juanita Bonnifield F 46 2:31:38

550 Carol Okada F 51 2:31:44

551 Vic Walker M 45 2:31:50

552 Alicia Jenkins F 16 2:31:58

554 Elle Mccormick F 20 2:32:02

553 Abbie Weibel F 37 2:32:02

555 Sarah Stogner F 45 2:32:03

556 Kimberly Reeves F 38 2:32:14

557 Katie Mcclosky F 28 2:32:23

558 Kendra Yakobson F 31 2:32:23

559 Kelly Weakland F 27 2:32:26

560 Victoria Carodine F 25 2:32:30

561 Megan Standke F 24 2:32:36

562 Chris Strauss M 26 2:32:37

563 Kelly Weil F 57 2:32:53

564 Kelie Mackenzie F 46 2:33:21

565 Sandra Adams-Berger F 55 2:33:24

566 Connie Boudreaux F 63 2:34:09

567 Kristen Bene F 42 2:34:13

568 Rebeca Golden F 56 2:34:17

569 Tracy Evans F 45 2:34:20

570 Anne Roth F 68 2:34:26

571 Kathy Wichelhaus F 44 2:34:38

572 Erin Quinn F 34 2:34:46

573 Richard Arnett M 68 2:34:52

574 Amy Jenkins F 51 2:35:06

575 Brittany Quenon F 27 2:35:12

576 Angelica Salinas F 28 2:35:20

577 Kelsey Scally F 32 2:35:22

578 Laine Smtih F 21 2:35:32

580 Spencer Davis M 25 2:35:54

579 Ashlei Smith F 27 2:35:54

581 Katie Stricker F 41 2:36:01

582 Suzette Mcguire F 45 2:36:13

583 Hannah Will F 29 2:36:14

584 Kaylee Maykranz F 30 2:36:14

585 Tammy Fredrickson F 44 2:36:15

586 Nick Ingles M 24 2:36:17

587 Jedd Miloud M 43 2:36:20

588 Sophie Watras F 35 2:36:33

589 Mackenzie Turrill F 38 2:36:34

590 Karen Stengel F 23 2:36:38

591 Jonathan Stern M 63 2:36:50

592 Jessica Irons F 32 2:37:10

593 Kim Troyer F 48 2:37:14

594 Rachel Cardwell F 41 2:37:27

595 Christine Keane F 46 2:37:42

596 Debbie Hill F 52 2:37:51

597 Sara Mckinney F 43 2:38:02

598 Myrtis Mcclellan Walcott F 31 2:38:35

599 Amber Laporte F 29 2:38:53

600 Kate Rivers F 64 2:39:02

601 Barb Hendricks F 44 2:39:07

602 Jennifer Davis F 43 2:39:13

603 Michael Tucci M 57 2:39:20

604 Grace Danborn F 39 2:39:58

605 Julie Ross F 35 2:40:01

606 Lori Yoder F 42 2:40:03

607 Andrew Jensen M 37 2:40:27

608 Sonia Fraire F 38 2:40:35

609 Justin Vardas M 37 2:40:36

610 Trisha Fink F 27 2:40:37

611 Sandra Jerzak F 52 2:40:37

612 Ken Davis M 50 2:40:38

613 Don Mcleish M 50 2:40:47

614 Rhondi Clark F 46 2:41:08

615 Matthew Freeman M 38 2:41:20

616 Melody White F 44 2:41:36

617 Beth Biehl F 46 2:41:39

618 William Shumate M 57 2:41:46

619 Stephanie Carter F 53 2:41:55

620 Marysue Gallicano F 58 2:41:58

621 Erin Healey F 26 2:42:27

622 Cari Lee Cunningham F 47 2:42:47

623 Sara Charlton F 30 2:42:52

624 Shannon Callahan F 44 2:43:10

625 Abigail Hinton F 29 2:43:33

626 Alanah Daniels F 27 2:43:51

627 Katherine Saunders F 19 2:43:57

628 Sarah Schobert F 25 2:43:59

629 Natalie Baker F 29 2:44:29

630 Carrie Jansen F 28 2:44:31

631 Rebecca Carlson F 23 2:44:32

632 Lara Yourkn F 42 2:44:35

633 Marcy Gruber F 50 2:46:04

634 Meagan Kelly F 41 2:46:48

635 Steve Fryzlewicz M 47 2:47:02

636 Meg Tully F 51 2:47:11

637 Kirsten Shay F 27 2:47:47

638 Alex Elliott Elliott M 24 2:47:59

639 Miranda Salky F 23 2:48:03

641 Stefan Ferguson M 28 2:48:46

640 Dawn Burgess F 59 2:48:46

642 Marlena Giannone F 19 2:49:05

643 Cherise Lovato F 36 2:49:17

644 Dennis Gulbin M 42 2:49:23

645 David Beswick M 59 2:49:37

646 Rachel Osborne F 34 2:50:02

647 Stephen Bell M 71 2:50:07

648 Deidre Saunders F 51 2:50:21

649 Rebecca Duryea F 51 2:50:23

650 Cameran Simpson F 37 2:50:31

651 Kent Simpson M 43 2:50:34

652 Lynette Estrada F 48 2:51:11

653 Thomas L Lee M 59 2:51:29

654 Maggie Crulo F 30 2:51:41

655 Shanna Halasz F 28 2:51:42

656 Loris Davis F 42 2:51:47

657 Jessica Creevy F 38 2:51:49

658 Amy Flynn F 43 2:51:50

659 Therese Duckett F 43 2:51:52

660 Marie Zettek F 34 2:52:06

661 Lori Phillips F 57 2:52:21

662 Bud Phillips M 72 2:52:24

663 Shane Riedel F 46 2:52:30

664 Penny Edge F 56 2:53:07

665 Kevyn Morlock 0 30 2:53:21

666 Kristin Hamilton F 45 2:53:44

667 Tony Urbick M 43 2:53:47

668 Melanie Boone F 31 2:54:19

669 James Carleton M 54 2:54:31

670 Ashley Arroyo F 31 2:54:49

671 Kaitlyn Vaux F 31 2:54:53

672 Margot Selover F 30 2:54:56

673 Sarah Sutton F 31 2:55:05

674 Tiffany Park F 43 2:55:26

675 Lisa Gossett F 62 2:55:27

676 Nicole Brown F 31 2:56:00

677 Amy Lee F 28 2:56:12

678 Tony Becerra M 62 2:56:13

679 Barbara Brooks F 59 2:56:33

680 Nicki Butterfield F 41 2:57:22

681 Ryan Smykil M 43 2:57:26

682 Shannon Smykil F 43 2:57:26

683 Marissa Ford F 28 2:57:45

684 Holly Gordon F 67 2:57:46

685 Shawnessi De Donatis F 29 2:57:53

686 Steve Provencher M 52 2:58:12

687 Richard Smith M 52 2:58:18

688 Maria Galleguillo F 51 2:58:56

689 Stephanie Marick F 37 3:00:11

690 Wendi Carter F 40 3:00:20

691 Rodney Wells M 67 3:00:51

692 Haley Collins F 27 3:00:59

693 Miriam Lifshen F 34 3:01:32

694 Jen Rause F 40 3:03:06

695 Pam (Arunya) Provencher F 53 3:04:08

696 Maryha Kelley F 40 3:04:33

697 Suzanna Bloom F 31 3:04:39

698 David Bloom M 30 3:04:41

699 Stanley Tan M 47 3:04:51

700 Cris Robson F 47 3:04:55

701 Beth Smith F 65 3:05:19

702 Vernon Cunningham M 81 3:05:22

703 Eron Haubert F 44 3:06:10

704 Juli Wolter F 56 3:06:28

705 Wendy Heath F 32 3:06:43

706 Sandy Fiedler F 54 3:07:29

707 Jacqueline Screeton F 53 3:07:43

708 Becky Forbes F 31 3:08:34

709 Staci Dicken F 31 3:08:35

710 Hong Tran F 29 3:08:37

711 Allie Craig F 33 3:09:24

712 Charity Payne F 34 3:09:25

713 Jocelyn Verano F 31 3:11:27

714 Nash Verano M 31 3:11:30

715 Stephanie Lerohl F 53 3:12:32

716 Elizabeth Duval F 30 3:12:32

717 Tammy Rewerts F 35 3:14:29

718 Lindsey Friend F 33 3:14:52

719 Jerico Deveyra M 54 3:17:19

720 Jake Campbell M 26 3:18:11

721 Tabitha Campbell F 26 3:18:22

722 Vie Rhodes F 38 3:18:54

723 Luis Aguirre M 23 3:19:06

724 Connie Campbell F 51 3:19:09

725 Patrick Kapios M 40 3:19:56

726 Rebecca Concilio F 31 3:21:47

727 Patrick Mccabe M 66 3:22:14

729 Ivett Scott F 40 3:24:31

728 Mike Boggs M 44 3:24:31

730 Mitchell Henzler M 31 3:25:02

731 Yavonne Liljenquist F 49 3:25:34

732 Matthew Hedrick M 32 3:26:29

733 Traci Hedrick F 26 3:26:30

734 Chester Kalb M 73 3:28:10

735 Katie Busby F 49 3:28:19

736 Jessica Barker F 42 3:38:44

737 Linn Cain F 57 3:40:16

738 Sean Cain M 52 3:42:46

739 Dawn Thomley F 56 3:44:28

740 Angela Kimble F 48 3:45:44

741 Cierra Haig F 26 3:53:15

742 Aaron Borders M 31 3:55:59

743 Shaconda Junious F 33 4:11:50

744 Zach Patterson M 33 5:26:13

Marathon

1 Ben Anderson M 24 2:41:58

2 Richard Powell M 30 2:44:54

3 Francis Nabity M 54 2:47:55

4 Ryan Casey M 37 2:54:34

5 John Rosswog M 39 3:09:16

6 Connor Gillespie M 23 3:23:47

7 Grant Hewins M 33 3:26:27

8 Joshua Walton M 27 3:27:41

9 Travis Mattern M 44 3:27:43

10 Erin Bonthron F 27 3:28:41

11 Andy Picking M 47 3:29:25

12 Aaron Mullett M 27 3:31:03

13 Zoe Wall F 21 3:31:09

14 Andrea Wilhelm F 39 3:35:31

15 Benny Tam M 39 3:36:13

16 Eric Spitz M 28 3:36:40

17 Nico Brooks M 53 3:37:04

18 Julio Avalos M 38 3:39:38

19 Scott Goodhart M 32 3:39:46

20 Katherine Woltz F 29 3:40:14

21 Dallas Larsen M 19 3:42:20

22 Arthur Rinker M 35 3:43:15

23 Jamie Scatenato F 31 3:43:20

24 Sophie Petti F 27 3:43:51

25 Jamie Wohletz M 27 3:43:55

26 Peter Rumbach M 37 3:44:09

27 Doug Spannring M 44 3:44:18

28 David Kimmey M 22 3:44:39

29 Mike Ford M 31 3:44:50

30 Luke Anderson M 22 3:45:31

31 Dale Beckerman M 58 3:46:35

32 Michael O’Brien M 50 3:46:56

33 Matthew Dally M 32 3:47:46

34 Bob Basse M 64 3:50:46

35 Colleen Loughlin F 27 3:51:12

36 Jonathan Chester M 23 3:51:44

37 Zach Shoemaker M 22 3:52:11

38 Carey Colbert F 27 3:53:11

39 Ron Nies M 52 3:55:54

40 Kevin Mullins M 51 3:56:38

41 Candy and Sam Granger F 47 3:56:46

42 Carol Pelletier F 37 3:57:38

43 William Kirkhoff M 39 3:58:15

44 Robert Barnett M 27 3:58:28

45 Melanie Bruck F 56 3:58:29

46 Todd Hlasney M 46 3:58:59

47 Stacey Nathan F 30 4:00:07

48 Nick Moore M 31 4:00:19

49 Melinda O’Brien F 50 4:00:48

50 Morgan Land M 27 4:01:54

51 Dana Leneveu F 42 4:02:11

52 Suzi Tonini F 45 4:02:14

53 Rachel Vogel F 34 4:02:45

54 Natasha Henderson F 37 4:03:14

55 John Fauller M 41 4:04:02

56 Erik Petersen M 26 4:05:19

57 Katherine Robb F 23 4:06:34

58 Katie Deysher F 25 4:06:44

59 Zachary Kupfer M 28 4:07:00

60 Elliott Scott M 28 4:07:01

61 Jake Bateman M 31 4:07:17

62 Daniel Horstman M 38 4:08:48

63 Mark Werremeyer M 30 4:09:29

64 Zaid Syed-Ali M 27 4:09:31

65 Mary-Allison Poyner F 30 4:10:24

66 Gina Mia Espinosa-Salcedo F 42 4:11:06

67 Becca Glass F 31 4:11:41

68 John Weaver M 33 4:12:27

69 Carolyn Talhelm F 24 4:13:58

70 Philip Durbin M 41 4:14:21

71 John Sandberg M 27 4:14:39

72 Cristy Meining F 42 4:15:00

73 Onofre Lopez M 56 4:16:00

74 Jay Fullam M 30 4:16:22

75 Charles Macdonald M 38 4:16:24

76 Clint Lohr M 26 4:16:29

77 Clayton Adams-Berger M 24 4:17:05

78 Floyd Morelos M 57 4:17:45

79 Paul Leneveu M 45 4:18:03

80 Kristen Wolf F 37 4:18:21

81 Greg Gentile M 28 4:19:16

82 Becky Klein F 33 4:19:32

83 Natalie Larson F 40 4:19:46

84 Joshua Boak M 43 4:20:26

85 Scott Callahan M 33 4:21:55

86 Amy Hoseth F 46 4:22:09

87 Christine Zirbel F 24 4:22:34

88 Ben Nikkel M 31 4:22:46

89 Robert Canfield M 22 4:23:27

90 Austin Hawk M 27 4:24:04

91 Chris Fuller M 36 4:24:16

92 Karen Retsky F 52 4:24:21

93 Erin Beck F 30 4:24:53

94 Helen Bruellman F 42 4:25:00

95 Madison Hartshorn F 24 4:25:04

96 Kathleen Collier F 22 4:25:38

97 Jeff Olson M 48 4:25:39

98 Brenda Fick F 55 4:26:34

99 Julia Dorsey F 26 4:26:42

100 Jordan Diede M 26 4:26:51

101 Adam Ducharme M 35 4:28:33

102 Michaela Wilcox F 38 4:29:03

103 Hoa Schober F 41 4:29:15

104 Rebecca Beisner F 35 4:29:32

105 Dawn Ehrhart F 50 4:29:56

106 Tim Iselin M 34 4:30:21

107 Janis Santistevan F 38 4:31:03

108 Stephen Andrews M 32 4:32:19

109 Alicia Morrill F 53 4:33:08

110 Maxwell Adams-Berger M 26 4:33:32

112 Kylie Mclane F 29 4:33:33

111 Andrew Hendl M 51 4:33:33

113 Allison Rogers F 25 4:33:54

114 Madeline Polmear F 26 4:34:06

115 Alisa Zuniga F 42 4:34:29

116 Daniel Ford M 29 4:34:39

117 John Manecke M 31 4:34:43

118 Shaun Schneider M 43 4:34:45

119 Kendra Diede F 27 4:34:47

120 Mikal Beckman F 29 4:35:17

121 Jerrold Gearhart M 44 4:35:49

122 Georgina Woiak F 46 4:36:02

123 Scott Buttermore M 46 4:36:05

124 Jeff Swiatek M 50 4:36:06

125 John Beckerman M 32 4:36:09

126 Lauren Panasewicz F 31 4:36:35

127 Bridget Smith F 39 4:36:37

128 Rachel Jackson F 27 4:37:07

129 Julia Aldrich F 23 4:37:37

130 John Williams M 56 4:38:15

131 Don Platt M 65 4:40:06

132 Samuel Kear M 35 4:41:47

133 Paige Jaquish F 26 4:43:35

134 Joseph Beck M 31 4:43:48

135 James Miller M 34 4:43:54

136 Sharon Pace Ward F 50 4:44:53

137 Anne Phillips F 38 4:45:38

138 Avelino Reyes Alfonso M 39 4:46:31

139 Joel White M 45 4:49:09

140 Wendy Willhoite F 46 4:49:55

141 Chandler Elmore M 26 4:50:28

142 Kelton Shockey M 25 4:50:29

143 Ariana Shockey F 20 4:50:30

144 Scott Larson M 29 4:51:04

145 Jessica Gantt-Shafer F 28 4:51:33

146 Sarah Thorson F 37 4:52:29

147 Ian Ferguson M 27 4:52:55

148 Tyler Ferguson M 25 4:52:57

149 Rachel Steppuhn F 38 4:53:19

150 Lindsay Bienz F 30 4:53:54

151 Joseph Canfield M 18 4:54:15

152 Lisa Decker F 54 4:54:30

153 Casey Stevenson M 42 4:55:37

154 Erin Pallin F 38 4:56:41

155 Mathias Connally M 36 4:56:45

156 David Courage M 41 4:57:14

157 Summer Laws F 43 4:57:54

158 Kamila Bujko F 30 4:59:15

159 Naomi Sellers F 23 4:59:32

160 Robin Nichols M 65 4:59:40

161 Mintze Wu F 42 5:00:53

162 Ashley Kontz F 35 5:03:23

163 Matthew Khouri M 20 5:03:37

164 Melissa Rary F 26 5:03:40

165 Bradley Smith M 32 5:04:37

166 Laurence Hall F 57 5:05:23

167 Kalman Szucs M 42 5:05:39

168 Rick Matusiewicz M 31 5:06:07

169 James Pelletier M 39 5:07:18

170 Meagan Moyers F 35 5:08:03

171 Wendy Crandall F 67 5:08:08

172 Kristen Anderson F 52 5:08:12

173 Dana Marjomaki F 57 5:10:36

174 Jeff Tackman M 57 5:10:41

175 Jeffrey Duvall M 52 5:13:30

176 Aleshia Withers F 39 5:13:54

177 Michael Currie M 49 5:14:16

178 Liza Nybo F 49 5:16:36

179 Will Brumas M 28 5:17:07

180 Jeffrey Markowski M 59 5:18:16

181 William (Bill) Reinfeld M 65 5:19:36

182 Masao Maki M 67 5:20:12

183 John Klein M 63 5:23:37

184 Clara Reese F 21 5:25:04

185 Sara Gladem-Burr F 31 5:26:32

186 Lynaia South F 49 5:26:55

187 Jessica Bart F 39 5:26:59

188 Lina Warner F 45 5:28:55

189 Chance Gee M 25 5:29:29

190 Kourtney Hunsader F 24 5:29:33

191 David Wolter M 56 5:30:13

192 Bryan Terry M 31 5:36:50

193 Steven York M 44 5:40:20

194 Ty Laws M 36 5:40:24

195 Michael Hall M 69 5:47:16

196 Jennifer Harbison F 45 5:49:34

197 Wendy Amendolari F 38 6:03:29

198 Kristin Poulton F 44 6:04:58

199 Mikaelyn Law F 32 6:06:27

200 Stephanie Drob F 31 6:06:28

201 Deanna Luevano F 53 6:14:37

202 Eileen D’Orazio F 60 6:21:47

203 Mark Elliott M 54 6:21:47